Hovli oldida namoz o‘qigan musulmon videosi tarqaldi
AQSHda musulmon haydovchining yo'l chetida namoz o'qiyotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Uy egasi bo'lgan xristian ayol Ramazon oyida xavfsiz joy izlagan haydovchi hovlisi qarshisida ibodat qilganini videoga olib, turli din vakillarini hurmat va bag'rikenglikka chaqirdi. Video AQSHda musulmonlarga munosabat muhokama qilinayotgan, kongressmen Nensi Meys islomga nisbatan keskin bayonotlari uchun tanqid qilinayotgan paytga to'g'ri keldi.
AQSHda bir musulmon haydovchining yo‘l chetida namoz o‘qiyotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ushbu tasvirlarni uy egasi bo‘lgan xristian ayol internetga joylashtirib, turli din vakillariga nisbatan hurmat va bag‘rikenglikka chaqirgan.
Ma’lum qilinishicha, Ramazon oyida bir haydovchi ibodat qilish uchun xavfsiz joy qidirgan va ayolning uyi qarshisida to‘xtagan. U yerda yo‘l harakatiga xalal bermagan holda namozini ado etgan. Uy egasi esa bu holatni salbiy qabul qilmasdan, aksincha, videoga olib, ijtimoiy tarmoqda ulashgan.
Ayolning aytishicha, u videoni jamoatchilikka tarqatish orqali insonlarning diniy e’tiqodi turlicha bo‘lishiga qaramay, bir-biriga hurmat bilan munosabatda bo‘lish muhimligini ko‘rsatmoqchi bo‘lgan.
Videoning tarqalishi AQSHda musulmonlarga nisbatan munosabatlar yana muhokama qilinayotgan paytga to‘g‘ri keldi. Jumladan, kongressmen Nensi Meys so‘nggi haftalarda musulmonlar va islomga nisbatan keskin bayonotlari bilan tanqidlarga uchradi. Uning ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim bildirishlari OAV va jamoatchilik tomonidan islomofobik deb baholangan.
CNN efirida jurnalist Omar Ximenes Meysning musulmonlarga oid bayonotlarini tanqid qilib, AQSH Konstitutsiyasi diniy erkinlikni himoya qilishini ta’kidlagan. Meys esa o‘z qarashlarini himoya qilishda davom etgan.
Shu nuqtayi nazardan, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mazkur video ko‘pchilik tomonidan turli e’tiqod vakillari o‘rtasida o‘zaro hurmat va bag‘rikenglik muhimligini eslatuvchi lavha sifatida qabul qilinmoqda.
…