Hovli oldida namoz o‘qigan musulmon videosi tarqaldi

·92·Dunyo
Hovli oldida namoz o‘qigan musulmon videosi tarqaldi
Qisqacha

AQSHda musulmon haydovchining yo'l chetida namoz o'qiyotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Uy egasi bo'lgan xristian ayol Ramazon oyida xavfsiz joy izlagan haydovchi hovlisi qarshisida ibodat qilganini videoga olib, turli din vakillarini hurmat va bag'rikenglikka chaqirdi. Video AQSHda musulmonlarga munosabat muhokama qilinayotgan, kongressmen Nensi Meys islomga nisbatan keskin bayonotlari uchun tanqid qilinayotgan paytga to'g'ri keldi.

AQSHda bir musulmon haydovchining yo‘l chetida namoz o‘qiyotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ushbu tasvirlarni uy egasi bo‘lgan xristian ayol internetga joylashtirib, turli din vakillariga nisbatan hurmat va bag‘rikenglikka chaqirgan.

Ma’lum qilinishicha, Ramazon oyida bir haydovchi ibodat qilish uchun xavfsiz joy qidirgan va ayolning uyi qarshisida to‘xtagan. U yerda yo‘l harakatiga xalal bermagan holda namozini ado etgan. Uy egasi esa bu holatni salbiy qabul qilmasdan, aksincha, videoga olib, ijtimoiy tarmoqda ulashgan.

Ayolning aytishicha, u videoni jamoatchilikka tarqatish orqali insonlarning diniy e’tiqodi turlicha bo‘lishiga qaramay, bir-biriga hurmat bilan munosabatda bo‘lish muhimligini ko‘rsatmoqchi bo‘lgan.

Videoning tarqalishi AQSHda musulmonlarga nisbatan munosabatlar yana muhokama qilinayotgan paytga to‘g‘ri keldi. Jumladan, kongressmen Nensi Meys so‘nggi haftalarda musulmonlar va islomga nisbatan keskin bayonotlari bilan tanqidlarga uchradi. Uning ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim bildirishlari OAV va jamoatchilik tomonidan islomofobik deb baholangan.

CNN efirida jurnalist Omar Ximenes Meysning musulmonlarga oid bayonotlarini tanqid qilib, AQSH Konstitutsiyasi diniy erkinlikni himoya qilishini ta’kidlagan. Meys esa o‘z qarashlarini himoya qilishda davom etgan.

Shu nuqtayi nazardan, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mazkur video ko‘pchilik tomonidan turli e’tiqod vakillari o‘rtasida o‘zaro hurmat va bag‘rikenglik muhimligini eslatuvchi lavha sifatida qabul qilinmoqda.

Qo'shma ShtatlarNensi MeysCNNOmar Ximenes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiRonaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiBugun, 07:15«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?Bugun, 07:07Belgiyada devor orasidan 9 mln evrolik oltin topildiBelgiyada devor orasidan 9 mln evrolik oltin topildiBugun, 06:52Manilada kuchli yomg‘irlardan so‘ng kanallar chiqindilarga to‘ldiManilada kuchli yomg‘irlardan so‘ng kanallar chiqindilarga to‘ldiBugun, 06:10Misrda savdo markazida geliy balloni portladiMisrda savdo markazida geliy balloni portladiBugun, 05:26Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Bugun, 00:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi