«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?
Donald Tramp va Ilon Mask bir necha oylik keskin qarama-qarshilikdan so'ng munosabatlarini tikladi. Ularning yarashuvida vise-prezident Jey Di Vens, Oq uy apparati rahbari Syuzi Uaylz va boshqa umumiy tanishlarning vositachiligi muhim rol o'ynadi. Mask may oyida Trampning Xitoyga tashrifi chog'ida Air Force One bortida hamrohlik qilib, AQShdagi oraliq saylovlarda respublikachilarni qo'llab-quvvatlash uchun kamida 100 million dollar ajratishga tayyorligini bildirgan.
O'tgan yili Oq uy va jahonning etakchi texnologiya giganti o'rtasida yuz bergan shov-shuvli mojaro rasman barham topdi. AQSh prezidenti Donald Tramp va milliarder Ilon Mask bir necha oylik keskin ommaviy qarama-qarshilikdan so'ng munosabatlarini to'liq tiklashga muvaffaq bo'ldi.
AQShning nufuzli The Wall Street Journal (WSJ) nashri bergan insayderlik ma'lumotlariga ko'ra, ikki etakchi figuraning yaqinlashuvida Oq uy rasmiylarining vositachiligi, umumiy tanishlar va bir qator muhim uchrashuvlar hal qiluvchi rol o'ynagan.
100 million dollar va Air Force One bortidagi suhbat
Ikki tomon munosabatlari iliqlashganining yorqin dalili sifatida Maskning may oyida Trampning Xitoyga rasmiy tashrifi chog'ida prezidentning Air Force One samolyotida hamrohlik qilgani ko'rsatilmoqda. Bortdagi muloqot samimiy va do'stona ruhda kechgan.
Ma'lumotlarga ko'ra, Mask AQShdagi oraliq saylovlarda respublikachilarni faol qo'llab-quvvatlash uchun kamida 100 million dollar ajratishga tayyorligini bildirgan. Bu mablag' asosan saylovchilarning faolligini oshirish kampaniyalariga yo'naltiriladi. Shu bilan birga, milliarderning o'zi endilikda kundalik siyosatdan biroz masofa saqlashni rejalashtirmoqda.
«Yangi partiya tuzish» rejasi va Jey Di Vensning vositachiligi
WSJ va The Washington Post nashrlarining yozishicha, mojaro avjiga chiqqan paytda muhim vositachilikni vise-prezident Jey Di Vens hamda Oq uy apparati rahbari Syuzi Uaylz o'z zimmasiga olgan:
Partiya g'oyasidan qaytish: Vens Maskni Tramp bilan janjaldan keyin o'z siyosiy partiyasini tuzish to'g'risidagi qaltis qaroridan qaytargan;
Uzr qo'ng'irog'i: Ko'p o'tmay, Mask shaxsan prezidentga qo'ng'iroq qilib, ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim haddan tashqari keskin bayonotlari uchun afsusda ekanini aytgan va postlarini o'chirib tashlagan;
Oq uyga qaytish: Shundan so'ng Mask Oq uyda Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon sharafiga berilgan rasmiy qabulda yana ko'rinish bergan.
Mojaro nimadan boshlangan edi?
Tramp va Mask o'rtasidagi ziddiyat 2025 yilning yozida avj olgandi:
Oq uy Mask tomonidan taklif etilgan Jared Ayzekmanning NASA rahbari lavozimiga nomzodini qaytarib olgan;
Bunga javoban Mask ma'muriyatning yangi soliq va byudjet xarajatlari to'g'risidagi qonun loyihasini ochiq tanqid qilgan;
Tramp esa Mask kompaniyalariga (SpaceX, Tesla) beriladigan davlat subsidiyalari va shartnomalarini to'xtatish bilan tahdid qilgan edi.
Hozirgi kunda Tramp va Mask oyda taxminan bir marta muloqot qilib, sun'iy intellekt (AI), Xitoy siyosati va global xavfsizlik masalalarini muhokama qilmoqda. Tramp Maskni hamon o'z do'sti deb bilishini aytgan bo'lsa-da, yordamchilarining fikricha, ularning munosabatlari endi avvalgidek cheksiz ishonchga emas, balki aniq pragmatik manfaatlarga tayanadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…