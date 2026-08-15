«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?

·61·Dunyo
«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?
Qisqacha

Donald Tramp va Ilon Mask bir necha oylik keskin qarama-qarshilikdan so'ng munosabatlarini tikladi. Ularning yarashuvida vise-prezident Jey Di Vens, Oq uy apparati rahbari Syuzi Uaylz va boshqa umumiy tanishlarning vositachiligi muhim rol o'ynadi. Mask may oyida Trampning Xitoyga tashrifi chog'ida Air Force One bortida hamrohlik qilib, AQShdagi oraliq saylovlarda respublikachilarni qo'llab-quvvatlash uchun kamida 100 million dollar ajratishga tayyorligini bildirgan.

O'tgan yili Oq uy va jahonning etakchi texnologiya giganti o'rtasida yuz bergan shov-shuvli mojaro rasman barham topdi. AQSh prezidenti Donald Tramp va milliarder Ilon Mask bir necha oylik keskin ommaviy qarama-qarshilikdan so'ng munosabatlarini to'liq tiklashga muvaffaq bo'ldi.

AQShning nufuzli The Wall Street Journal (WSJ) nashri bergan insayderlik ma'lumotlariga ko'ra, ikki etakchi figuraning yaqinlashuvida Oq uy rasmiylarining vositachiligi, umumiy tanishlar va bir qator muhim uchrashuvlar hal qiluvchi rol o'ynagan.

100 million dollar va Air Force One bortidagi suhbat

Ikki tomon munosabatlari iliqlashganining yorqin dalili sifatida Maskning may oyida Trampning Xitoyga rasmiy tashrifi chog'ida prezidentning Air Force One samolyotida hamrohlik qilgani ko'rsatilmoqda. Bortdagi muloqot samimiy va do'stona ruhda kechgan.

Ma'lumotlarga ko'ra, Mask AQShdagi oraliq saylovlarda respublikachilarni faol qo'llab-quvvatlash uchun kamida 100 million dollar ajratishga tayyorligini bildirgan. Bu mablag' asosan saylovchilarning faolligini oshirish kampaniyalariga yo'naltiriladi. Shu bilan birga, milliarderning o'zi endilikda kundalik siyosatdan biroz masofa saqlashni rejalashtirmoqda.

«Yangi partiya tuzish» rejasi va Jey Di Vensning vositachiligi

WSJ va The Washington Post nashrlarining yozishicha, mojaro avjiga chiqqan paytda muhim vositachilikni vise-prezident Jey Di Vens hamda Oq uy apparati rahbari Syuzi Uaylz o'z zimmasiga olgan:

  • Partiya g'oyasidan qaytish: Vens Maskni Tramp bilan janjaldan keyin o'z siyosiy partiyasini tuzish to'g'risidagi qaltis qaroridan qaytargan;

  • Uzr qo'ng'irog'i: Ko'p o'tmay, Mask shaxsan prezidentga qo'ng'iroq qilib, ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim haddan tashqari keskin bayonotlari uchun afsusda ekanini aytgan va postlarini o'chirib tashlagan;

  • Oq uyga qaytish: Shundan so'ng Mask Oq uyda Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon sharafiga berilgan rasmiy qabulda yana ko'rinish bergan.

Mojaro nimadan boshlangan edi?

Tramp va Mask o'rtasidagi ziddiyat 2025 yilning yozida avj olgandi:

  1. Oq uy Mask tomonidan taklif etilgan Jared Ayzekmanning NASA rahbari lavozimiga nomzodini qaytarib olgan;

  2. Bunga javoban Mask ma'muriyatning yangi soliq va byudjet xarajatlari to'g'risidagi qonun loyihasini ochiq tanqid qilgan;

  3. Tramp esa Mask kompaniyalariga (SpaceX, Tesla) beriladigan davlat subsidiyalari va shartnomalarini to'xtatish bilan tahdid qilgan edi.

Hozirgi kunda Tramp va Mask oyda taxminan bir marta muloqot qilib, sun'iy intellekt (AI), Xitoy siyosati va global xavfsizlik masalalarini muhokama qilmoqda. Tramp Maskni hamon o'z do'sti deb bilishini aytgan bo'lsa-da, yordamchilarining fikricha, ularning munosabatlari endi avvalgidek cheksiz ishonchga emas, balki aniq pragmatik manfaatlarga tayanadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Donald TrumpElon MuskThe Wall Street JournalJ.D. VanceChina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdiYaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdiBugun, 07:34Ronaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiRonaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiBugun, 07:15Belgiyada devor orasidan 9 mln evrolik oltin topildiBelgiyada devor orasidan 9 mln evrolik oltin topildiBugun, 06:52Hovli oldida namoz o‘qigan musulmon videosi tarqaldiHovli oldida namoz o‘qigan musulmon videosi tarqaldiBugun, 06:31Manilada kuchli yomg‘irlardan so‘ng kanallar chiqindilarga to‘ldiManilada kuchli yomg‘irlardan so‘ng kanallar chiqindilarga to‘ldiBugun, 06:10Misrda savdo markazida geliy balloni portladiMisrda savdo markazida geliy balloni portladiBugun, 05:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi