Yangi yo‘lda Isuzu yuk mashinasi yonib ketdi
Toshkent viloyatining Yangi yo‘l tumani hududidan o‘tuvchi M39 «Toshkent–Termiz» avtomobil yo‘lida Isuzu rusumli yuk mashinasida yong‘in sodir bo‘ldi.
Ma’lum qilinishicha, voqea 14 avgust kuni taxminan soat 18:30 da yuz bergan. 48 yoshli haydovchi yuk mashinasini boshqarib ketayotgan vaqtda transport vositasining dvigatel qismida to‘satdan yong‘in chiqqan.
Ko‘p o‘tmay alanga avtomobilning boshqa qismlariga ham tarqalib, yuk mashinasi yonib ketgan.
Hodisa oqibatida haydovchi va boshqa harakat ishtirokchilaridan hech biri jarohat olmagan. Inson salomatligiga zarar yetkazilmagan.
Ayni paytda voqea sabablari va yong‘inning kelib chiqish holatlarini aniqlash maqsadida Yangi yo‘l tumani Favqulodda vaziyatlar bo‘limi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
…