Toshkentda 3 yoshli bola onasining zo‘ravonligidan qutqarildi

·0·Jamiyat
Toshkentda 3 yoshli bola onasining zo‘ravonligidan qutqarildi

Toshkent shahrining Yashnobod tumanida 2023 yilda tug‘ilgan 3 yoshli bola (A.I.) 1989 yilda tug‘ilgan onasi (A.T.) tomonidan muntazam ravishda zo‘ravonlikka uchragani aniqlandi. Hodisa qo‘shnilarning murojaatidan so‘ng o‘rganilib, bolaning og‘ir sharoitda yashayotgani ma’lum bo‘lgan. Bu haqda Bolalar ombudsmani ma’lum qildi.

Ma’lum bo‘lishicha, qo‘shnilar voyaga yetmagan bolaga nisbatan zo‘ravonlik qilinayotganidan xavotir bildirib, tegishli idoralarga murojaat qilgan. O‘rganish jarayonida 3 yoshli bola muntazam kaltaklangani, unga uxlatuvchi dori berilgani va ba’zi hollarda qarovsiz qoldirilgani aniqlangan.

Holat yuzasidan bolaning onasiga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi — «Qiynash» bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Bolaning xavfsizligini ta’minlash maqsadida unga himoya orderi rasmiylashtirilib, vaqtincha vasiylik belgilangan.

Hozirda bolaning sog‘lig‘i barqaror ekani xabar qilindi. Mas’ul idoralar esa bolaning manfaatlarini inobatga olgan holda uni onasining qaramog‘idan ajratish va onani ota-onalik huquqidan mahrum qilish masalasini sud tartibida hal etish choralarini ko‘rmoqda.

Voqea bolaga nisbatan zo‘ravonlik holatlarini o‘z vaqtida aniqlashda qo‘shnilar va fuqarolarning murojaati muhim ahamiyatga ega ekanini yana bir bor ko‘rsatdi. Qonunchilikka ko‘ra, bolaga nisbatan tazyiq yoki zo‘ravonlik holatiga guvoh bo‘lgan shaxslar bu haqda tegishli idoralarga xabar berishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarzdordan 150 million so‘mlik qarzdorlik undirildiQarzdordan 150 million so‘mlik qarzdorlik undirildiKecha, 18:15Qarzdorlik evaziga korxonaning noturar joyi xatlandiQarzdorlik evaziga korxonaning noturar joyi xatlandiKecha, 18:12Bloger Kokosh shifokorni “shantaj” qilganmi? Bloger sud qaroridan norozi ekanligini aytmoqdaBloger Kokosh shifokorni “shantaj” qilganmi? Bloger sud qaroridan norozi ekanligini aytmoqdaKecha, 17:46“Uy boshqaruvi rahbarlari” fuqarolardan 574,6 mln so‘m undirgan“Uy boshqaruvi rahbarlari” fuqarolardan 574,6 mln so‘m undirganKecha, 15:56“Kulib” rasmga tushgan quyon internetni hayratda qoldirdi (video)“Kulib” rasmga tushgan quyon internetni hayratda qoldirdi (video)Kecha, 13:28Qamoqxonaga otasining duosini olish uchun kelgan qizQamoqxonaga otasining duosini olish uchun kelgan qizKecha, 12:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi