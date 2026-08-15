Toshkentda 3 yoshli bola onasining zo‘ravonligidan qutqarildi
Toshkent shahrining Yashnobod tumanida 2023 yilda tug‘ilgan 3 yoshli bola (A.I.) 1989 yilda tug‘ilgan onasi (A.T.) tomonidan muntazam ravishda zo‘ravonlikka uchragani aniqlandi. Hodisa qo‘shnilarning murojaatidan so‘ng o‘rganilib, bolaning og‘ir sharoitda yashayotgani ma’lum bo‘lgan. Bu haqda Bolalar ombudsmani ma’lum qildi.
Ma’lum bo‘lishicha, qo‘shnilar voyaga yetmagan bolaga nisbatan zo‘ravonlik qilinayotganidan xavotir bildirib, tegishli idoralarga murojaat qilgan. O‘rganish jarayonida 3 yoshli bola muntazam kaltaklangani, unga uxlatuvchi dori berilgani va ba’zi hollarda qarovsiz qoldirilgani aniqlangan.
Holat yuzasidan bolaning onasiga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi — «Qiynash» bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Bolaning xavfsizligini ta’minlash maqsadida unga himoya orderi rasmiylashtirilib, vaqtincha vasiylik belgilangan.
Hozirda bolaning sog‘lig‘i barqaror ekani xabar qilindi. Mas’ul idoralar esa bolaning manfaatlarini inobatga olgan holda uni onasining qaramog‘idan ajratish va onani ota-onalik huquqidan mahrum qilish masalasini sud tartibida hal etish choralarini ko‘rmoqda.
Voqea bolaga nisbatan zo‘ravonlik holatlarini o‘z vaqtida aniqlashda qo‘shnilar va fuqarolarning murojaati muhim ahamiyatga ega ekanini yana bir bor ko‘rsatdi. Qonunchilikka ko‘ra, bolaga nisbatan tazyiq yoki zo‘ravonlik holatiga guvoh bo‘lgan shaxslar bu haqda tegishli idoralarga xabar berishi mumkin.
…