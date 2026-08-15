Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?

·63·Sport
Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?
Qisqacha

Joze Mourinio «Real» klubida transfer siyosati va klub ichidagi iyerarxiyaga qat'iy rioya qilishni o'rnatmoqda. U jamoaga kerakli futbolchilarning aniq jismoniy va taktik profillarini belgilab, muhim transfer qarorlarini shaxsan qabul qilmoqda hamda Rodri, Vinisius Junior va Tiago Pitarch masalalarida hal qiluvchi ta'sir ko'rsatgan. Mourinio «Kastilya»dan asosiy tarkib mashg'ulotlariga chaqiriladigan yoshlarni ham futbolchilarning imkoniyatlarini shaxsan o'rganib tanlamoqda.

«Qirollik klubi» qarorgohida katta o‘zgarishlar shamoli esmoqda. Madridning «Real» klubi boshqaruviga qaytgan portugaliyalik mutaxassis Joze Mourinio o‘zining dastlabki ikkita bosh talabini klubda qat’iy o‘rnatmoqda: transfer siyosatida yakkahokimlik va klub ichidagi iyerarxiyaga so‘zsiz rioya qilish.

Ispaniyaning nufuzli AS nashri yozishicha, portugaliyalik «The Special One» turli fikrlarni eshitsa-da, barcha muhim masalalardagi yakuniy qarorni faqat shaxsan o‘zi qabul qilmoqda.

Transfer siyosati: Nomlar emas, aniq profillar

Mourinio jamoa bilan shartnoma tuzish arafasidayoq rahbariyat oldiga transferlarga bevosita rahbarlik qilish shartini qo‘ygan edi. May oyi oxirida u rahbariyatga jamoaga zarur futbolchilarning texnik profili aks etgan maxsus hisobot taqdim etdi. Unda quruq nomlar emas, balki har bir chiziq uchun zarur bo‘lgan aniq jismoniy va taktik xususiyatlar ko‘rsatilgan.

Murabbiyning transfer qarorlaridagi ta’siri allaqachon natija bermoqda:

  • Rodri masalasi: Rodri transferi amalga oshmaganiga qaramay, murabbiy klub pozitsiyasini to‘liq qo‘llab-quvvatladi;

  • Yetakchilar taqdiri: Vinisius Juniorning jamoada qolishi va iste’dodli Tiago Pitarchning tarkibda saqlanib qolishida Mourinioning so‘zi hal qiluvchi bo‘ldi.

«Mourinio nima deydi?»: Akademiyadagi yangi tartib

Portugaliyalik mutaxassis akademiya tarbiyalanuvchilari («Kastilya») bilan ishlashda ham barcha jarayonni o‘z qo‘liga oldi. Klub yoshlari orasida hozirda eng ko‘p yangrayotgan savol — «Mourinio bunga nima deydi?» bo‘lib qolmoqda.

Murabbiy asosiy tarkib mashg‘ulotlariga chaqiriladigan yosh iqtidorlarni umumiy ro‘yxatdan emas, har bir futbolchining imkoniyatlarini shaxsan chuqur o‘rganib, o‘zi saralab olmoqda.

Temir intizom: Ikki mahallik mashg‘ulotlar va Pintus nazorati

Mashg‘ulot jarayonlarida ham murabbiyning qat’iy qo‘li sezilmoqda:

  • Og‘ir yuklamalar: Kuniga ikki mahallik mashg‘ulotlar standart tartibga aylandi. Jismoniy tayyorgarlik bo‘yicha mashhur Antonio Pintus va Mourinioning yaqin yordamchisi Antonio Dias futbolchilarning yuklamalarini qat’iy nazorat qilmoqda;

  • Kundalik tartib: Ovqatlanish ratsioni, jarohatlardan tiklanish jarayoni, mashg‘ulotlarga soniyasigacha o‘z vaqtida yetib kelish va jamoaviy tushliklar bo‘yicha qat’iy qoidalar joriy etildi.

Garchi kundalik yumushlarni murabbiylar shtabi yuritsa-da, «Real»dagi har bir detal Joze Mourinioning to‘liq nazorati ostida amalga oshirilmoqda. Madridda yangi g‘alabalar sari qattiqqo‘llik va temir intizom hukm surmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

José MourinhoReal MadridVinícius JúniorRodriAS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«U g‘alaba qozonishni biladi»: Kilian Mbappe Mourinio haqida bayonot berdi«U g‘alaba qozonishni biladi»: Kilian Mbappe Mourinio haqida bayonot berdiBugun, 06:11Mareska ochiq gapirdi: Reynders nega «Manchester Siti»ni tark etmoqda?Mareska ochiq gapirdi: Reynders nega «Manchester Siti»ni tark etmoqda?Bugun, 06:03«Himoya — bosh og‘rig‘imiz»: Kapadze kechagi o‘yindan so‘ng kamchiliklar haqida«Himoya — bosh og‘rig‘imiz»: Kapadze kechagi o‘yindan so‘ng kamchiliklar haqidaBugun, 05:51Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...Bugun, 05:33AQShlik legionerlar: Rikardo Pepi PSVni, Yunus Musah Milanʼni muvaffaqiyatga yetaklaydiAQShlik legionerlar: Rikardo Pepi PSVni, Yunus Musah Milanʼni muvaffaqiyatga yetaklaydiBugun, 04:32Davide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdiDavide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdiBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?