Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?
Joze Mourinio «Real» klubida transfer siyosati va klub ichidagi iyerarxiyaga qat'iy rioya qilishni o'rnatmoqda. U jamoaga kerakli futbolchilarning aniq jismoniy va taktik profillarini belgilab, muhim transfer qarorlarini shaxsan qabul qilmoqda hamda Rodri, Vinisius Junior va Tiago Pitarch masalalarida hal qiluvchi ta'sir ko'rsatgan. Mourinio «Kastilya»dan asosiy tarkib mashg'ulotlariga chaqiriladigan yoshlarni ham futbolchilarning imkoniyatlarini shaxsan o'rganib tanlamoqda.
«Qirollik klubi» qarorgohida katta o‘zgarishlar shamoli esmoqda. Madridning «Real» klubi boshqaruviga qaytgan portugaliyalik mutaxassis Joze Mourinio o‘zining dastlabki ikkita bosh talabini klubda qat’iy o‘rnatmoqda: transfer siyosatida yakkahokimlik va klub ichidagi iyerarxiyaga so‘zsiz rioya qilish.
Ispaniyaning nufuzli AS nashri yozishicha, portugaliyalik «The Special One» turli fikrlarni eshitsa-da, barcha muhim masalalardagi yakuniy qarorni faqat shaxsan o‘zi qabul qilmoqda.
Transfer siyosati: Nomlar emas, aniq profillar
Mourinio jamoa bilan shartnoma tuzish arafasidayoq rahbariyat oldiga transferlarga bevosita rahbarlik qilish shartini qo‘ygan edi. May oyi oxirida u rahbariyatga jamoaga zarur futbolchilarning texnik profili aks etgan maxsus hisobot taqdim etdi. Unda quruq nomlar emas, balki har bir chiziq uchun zarur bo‘lgan aniq jismoniy va taktik xususiyatlar ko‘rsatilgan.
Murabbiyning transfer qarorlaridagi ta’siri allaqachon natija bermoqda:
Rodri masalasi: Rodri transferi amalga oshmaganiga qaramay, murabbiy klub pozitsiyasini to‘liq qo‘llab-quvvatladi;
Yetakchilar taqdiri: Vinisius Juniorning jamoada qolishi va iste’dodli Tiago Pitarchning tarkibda saqlanib qolishida Mourinioning so‘zi hal qiluvchi bo‘ldi.
«Mourinio nima deydi?»: Akademiyadagi yangi tartib
Portugaliyalik mutaxassis akademiya tarbiyalanuvchilari («Kastilya») bilan ishlashda ham barcha jarayonni o‘z qo‘liga oldi. Klub yoshlari orasida hozirda eng ko‘p yangrayotgan savol — «Mourinio bunga nima deydi?» bo‘lib qolmoqda.
Murabbiy asosiy tarkib mashg‘ulotlariga chaqiriladigan yosh iqtidorlarni umumiy ro‘yxatdan emas, har bir futbolchining imkoniyatlarini shaxsan chuqur o‘rganib, o‘zi saralab olmoqda.
Temir intizom: Ikki mahallik mashg‘ulotlar va Pintus nazorati
Mashg‘ulot jarayonlarida ham murabbiyning qat’iy qo‘li sezilmoqda:
Og‘ir yuklamalar: Kuniga ikki mahallik mashg‘ulotlar standart tartibga aylandi. Jismoniy tayyorgarlik bo‘yicha mashhur Antonio Pintus va Mourinioning yaqin yordamchisi Antonio Dias futbolchilarning yuklamalarini qat’iy nazorat qilmoqda;
Kundalik tartib: Ovqatlanish ratsioni, jarohatlardan tiklanish jarayoni, mashg‘ulotlarga soniyasigacha o‘z vaqtida yetib kelish va jamoaviy tushliklar bo‘yicha qat’iy qoidalar joriy etildi.
Garchi kundalik yumushlarni murabbiylar shtabi yuritsa-da, «Real»dagi har bir detal Joze Mourinioning to‘liq nazorati ostida amalga oshirilmoqda. Madridda yangi g‘alabalar sari qattiqqo‘llik va temir intizom hukm surmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…