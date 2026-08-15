«U g‘alaba qozonishni biladi»: Kilian Mbappe Mourinio haqida bayonot berdi
Kilian Mbappe Joze Mourinio bilan ishlash katta tajriba ekanini aytib, portugaliyalik murabbiy katta o'yinlarda qanday g'alaba qozonishni juda yaxshi bilishini ta'kidladi. U «Real»ning yagona maqsadi faqat g'alaba qozonish ekanini bildirdi. Joze Mourinio 2026 yilning yozida Madridning «Real» klubi boshqaruviga qaytib, Alvaro Arbeloaning o'rnini egalladi.
Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappe portugaliyalik taniqli mutaxassis Joze Mourinio bilan birga ishlash jarayoni haqida fikr bildirdi.
Fransiyalik yulduz tajribali murabbiyning chempionlik tajribasini alohida e’tirof etib, jamoaning asosiy maqsadi faqat sovrinlar yutish ekanini ta’kidladi.
«Mourinio bilan ishlash — katta tajriba»
Insayder Fabritsio Romano bergan ma’lumotga ko‘ra, Mbappe yangi bosh murabbiy qo‘l ostidagi ish jarayonini quyidagicha baholadi:
«Bizning maqsadimiz yagona — faqat g‘alaba qozonish. Joze Mouriniodek tajribali murabbiy bilan birga ishlash — bu juda ajoyib imkoniyat. Chunki u katta o‘yinlarda qanday qilib g‘alaba qozonish kerakligini juda yaxshi biladi».
Avvalroq hujumchi «Qirollik klubi» yangi mavsumda barcha musobaqalarda bosh sovrinlar uchun kurashishga tayyor ekanini bildirgan edi.
«Real»da yangi davr va La Ligadagi ilk sinov
Eslatib o‘tamiz, Joze Mourinio 2026 yilning yozida Madridning «Real» klubi boshqaruviga qaytdi. Portugaliyalik mutaxassis faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirish uchun jamoani tark etgan Alvaro Arbeloaning o‘rnini egalladi.
«Qirollik klubi» yangi mavsumdagi rasmiy uchrashuvlarini tez orada boshlaydi:
Sana: 22 avgust
Musobaqa: Ispaniya La Ligasi, 1-tur
O‘yin: «Espanol» — «Real Madrid» (safarda)
Madridliklarning yangilangan tarkibi va Mourinio qo‘l ostidagi ilk rasmiy qadami muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan kutilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…