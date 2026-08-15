«U g‘alaba qozonishni biladi»: Kilian Mbappe Mourinio haqida bayonot berdi

·48·Sport
«U g‘alaba qozonishni biladi»: Kilian Mbappe Mourinio haqida bayonot berdi
Qisqacha

Kilian Mbappe Joze Mourinio bilan ishlash katta tajriba ekanini aytib, portugaliyalik murabbiy katta o'yinlarda qanday g'alaba qozonishni juda yaxshi bilishini ta'kidladi. U «Real»ning yagona maqsadi faqat g'alaba qozonish ekanini bildirdi. Joze Mourinio 2026 yilning yozida Madridning «Real» klubi boshqaruviga qaytib, Alvaro Arbeloaning o'rnini egalladi.

Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappe portugaliyalik taniqli mutaxassis Joze Mourinio bilan birga ishlash jarayoni haqida fikr bildirdi.

Fransiyalik yulduz tajribali murabbiyning chempionlik tajribasini alohida e’tirof etib, jamoaning asosiy maqsadi faqat sovrinlar yutish ekanini ta’kidladi.

«Mourinio bilan ishlash — katta tajriba»

Insayder Fabritsio Romano bergan ma’lumotga ko‘ra, Mbappe yangi bosh murabbiy qo‘l ostidagi ish jarayonini quyidagicha baholadi:

«Bizning maqsadimiz yagona — faqat g‘alaba qozonish. Joze Mouriniodek tajribali murabbiy bilan birga ishlash — bu juda ajoyib imkoniyat. Chunki u katta o‘yinlarda qanday qilib g‘alaba qozonish kerakligini juda yaxshi biladi».

Avvalroq hujumchi «Qirollik klubi» yangi mavsumda barcha musobaqalarda bosh sovrinlar uchun kurashishga tayyor ekanini bildirgan edi.

«Real»da yangi davr va La Ligadagi ilk sinov

Eslatib o‘tamiz, Joze Mourinio 2026 yilning yozida Madridning «Real» klubi boshqaruviga qaytdi. Portugaliyalik mutaxassis faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirish uchun jamoani tark etgan Alvaro Arbeloaning o‘rnini egalladi.

«Qirollik klubi» yangi mavsumdagi rasmiy uchrashuvlarini tez orada boshlaydi:

  • Sana: 22 avgust

  • Musobaqa: Ispaniya La Ligasi, 1-tur

  • O‘yin: «Espanol» — «Real Madrid» (safarda)

Madridliklarning yangilangan tarkibi va Mourinio qo‘l ostidagi ilk rasmiy qadami muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan kutilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Kylian MbappéJosé MourinhoReal MadridFabrizio RomanoEspanyol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska ochiq gapirdi: Reynders nega «Manchester Siti»ni tark etmoqda?Mareska ochiq gapirdi: Reynders nega «Manchester Siti»ni tark etmoqda?Bugun, 06:03«Himoya — bosh og‘rig‘imiz»: Kapadze kechagi o‘yindan so‘ng kamchiliklar haqida«Himoya — bosh og‘rig‘imiz»: Kapadze kechagi o‘yindan so‘ng kamchiliklar haqidaBugun, 05:51Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?Bugun, 05:41Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...Bugun, 05:33AQShlik legionerlar: Rikardo Pepi PSVni, Yunus Musah Milanʼni muvaffaqiyatga yetaklaydiAQShlik legionerlar: Rikardo Pepi PSVni, Yunus Musah Milanʼni muvaffaqiyatga yetaklaydiBugun, 04:32Davide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdiDavide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdiBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?