Noqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdi
Ukraina vaqtincha bosib olingan hududlardan g'alla va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini noqonuniy olib chiqish bilan bog'liq 13 ta kema, 28 ta kompaniya va 11 nafar Rossiya fuqarosini sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Prezident Vladimir Zelenskiy 14 avgust kuni Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining tegishli qarorini tasdiqlovchi farmonni imzoladi.
Ukraina hukumati vaqtincha bosib olingan hududlardan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, xususan, milliy g'alla zaxiralarini noqonuniy olib chiqish va xalqaro bozorlarga sotish bilan shug'ullanuvchi global logistika tarmog'iga qarshi yangi cheklov choralarini e'lon qildi.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 14 avgust kuni Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining (MXMK) ushbu noqonuniy savdo zanjiriga aloqador shaxslar, yuk kemalari hamda yuridik shaxslarga qarshi sanksiyalar qo'llash to'g'risidagi qarorini tasdiqlovchi rasmiy farmonni imzoladi.
4 ta davlat bayrog'i ostidagi kemalar va Rossiya kompaniyalari
Yangi sanksiya paketi keng qamrovli bo'lib, unda turli mamlakatlar yurisdiksiyalaridan foydalangan quyidagi ob'ektlar javobgarlikka tortilgan:
13 ta yuk tashuvchi kema: Ular orasida Rossiya bayrog'i ostidagi 8 ta, Panama bayrog'i ostidagi 3 ta hamda Beliz, Sent-Kits va Nevis bayroqlari ostida suzuvchi 1 tadan kema mavjud;
28 ta yuridik shaxs (kompaniyalar): Noqonuniy g'alla eksporti logistikasi va savdosini moliyalashtirgan tashkilotlar;
11 nafar Rossiya fuqarosi: Ushbu tizimga boshchilik qilgan va kemalarni boshqargan shaxslar.
«Kema kapitanlari ham javobgarlikka tortiladi»
Ukraina prezidentining sanksiya siyosati bo'yicha maxsus vakili Vladislav Vlasyuk rasmiy Kievning pozisiyasi qat'iy ekanini bildirdi:
«Vaqtincha bosib olingan hududlardan Ukraina g'allasini noqonuniy olib chiqishga aloqador bo'lgan har bir ishtirokchi javobgarlikka tortiladi. Bu faqat mahsulotni tashish yoki sotish bilan shug'ullangan kompaniya va ularning benefisiar egalarigagina emas, balki dengiz kemalarining kapitanlari hamda ushbu maqsadlarda ishlatilgan kemalarning o'ziga ham bevosita taalluqlidir».
Xalqaro ittifoqchilar bilan muvofiqlashtirish
Ukraina Prezidenti ofisi bergan ma'lumotga ko'ra, Kiev mazkur cheklovlarni boshqa hamkor davlatlar yurisdiksiyalarida ham to'liq kuchga kiritish maqsadida g'arblik ittifoqchilariga barcha to'plangan dalillar va batafsil ma'lumotlarni taqdim etishni rejalashtirmoqda.
Asosiy strategik maqsad — Rossiya nazoratidagi portlardan noqonuniy olib chiqib ketilayotgan bug'doy, kungaboqar urug'i va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarining xalqaro bozorlarga kirib borishini butunlay to'xtatishdan iborat.
Eslatib o'tamiz, Ukraina bunga qadar ham ushbu yo'nalishda qat'iy choralar ko'rgan edi. Jumladan, 2025 yilning noyabr oyida noqonuniy ravishda bosib olingan portlarga kirib-chiqqan 56 ta kemaga nisbatan rasmiy sanksiyalar joriy etilgandi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…