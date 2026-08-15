Noqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdi

·39·Dunyo
Noqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdi
Qisqacha

Ukraina vaqtincha bosib olingan hududlardan g'alla va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini noqonuniy olib chiqish bilan bog'liq 13 ta kema, 28 ta kompaniya va 11 nafar Rossiya fuqarosini sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Prezident Vladimir Zelenskiy 14 avgust kuni Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining tegishli qarorini tasdiqlovchi farmonni imzoladi.

Ukraina hukumati vaqtincha bosib olingan hududlardan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, xususan, milliy g'alla zaxiralarini noqonuniy olib chiqish va xalqaro bozorlarga sotish bilan shug'ullanuvchi global logistika tarmog'iga qarshi yangi cheklov choralarini e'lon qildi.

Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 14 avgust kuni Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining (MXMK) ushbu noqonuniy savdo zanjiriga aloqador shaxslar, yuk kemalari hamda yuridik shaxslarga qarshi sanksiyalar qo'llash to'g'risidagi qarorini tasdiqlovchi rasmiy farmonni imzoladi.

4 ta davlat bayrog'i ostidagi kemalar va Rossiya kompaniyalari

Yangi sanksiya paketi keng qamrovli bo'lib, unda turli mamlakatlar yurisdiksiyalaridan foydalangan quyidagi ob'ektlar javobgarlikka tortilgan:

  • 13 ta yuk tashuvchi kema: Ular orasida Rossiya bayrog'i ostidagi 8 ta, Panama bayrog'i ostidagi 3 ta hamda Beliz, Sent-Kits va Nevis bayroqlari ostida suzuvchi 1 tadan kema mavjud;

  • 28 ta yuridik shaxs (kompaniyalar): Noqonuniy g'alla eksporti logistikasi va savdosini moliyalashtirgan tashkilotlar;

  • 11 nafar Rossiya fuqarosi: Ushbu tizimga boshchilik qilgan va kemalarni boshqargan shaxslar.

«Kema kapitanlari ham javobgarlikka tortiladi»

Ukraina prezidentining sanksiya siyosati bo'yicha maxsus vakili Vladislav Vlasyuk rasmiy Kievning pozisiyasi qat'iy ekanini bildirdi:

«Vaqtincha bosib olingan hududlardan Ukraina g'allasini noqonuniy olib chiqishga aloqador bo'lgan har bir ishtirokchi javobgarlikka tortiladi. Bu faqat mahsulotni tashish yoki sotish bilan shug'ullangan kompaniya va ularning benefisiar egalarigagina emas, balki dengiz kemalarining kapitanlari hamda ushbu maqsadlarda ishlatilgan kemalarning o'ziga ham bevosita taalluqlidir».

Xalqaro ittifoqchilar bilan muvofiqlashtirish

Ukraina Prezidenti ofisi bergan ma'lumotga ko'ra, Kiev mazkur cheklovlarni boshqa hamkor davlatlar yurisdiksiyalarida ham to'liq kuchga kiritish maqsadida g'arblik ittifoqchilariga barcha to'plangan dalillar va batafsil ma'lumotlarni taqdim etishni rejalashtirmoqda.

Asosiy strategik maqsad — Rossiya nazoratidagi portlardan noqonuniy olib chiqib ketilayotgan bug'doy, kungaboqar urug'i va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarining xalqaro bozorlarga kirib borishini butunlay to'xtatishdan iborat.

Eslatib o'tamiz, Ukraina bunga qadar ham ushbu yo'nalishda qat'iy choralar ko'rgan edi. Jumladan, 2025 yilning noyabr oyida noqonuniy ravishda bosib olingan portlarga kirib-chiqqan 56 ta kemaga nisbatan rasmiy sanksiyalar joriy etilgandi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

UkrainaVolodymyr ZelenskyyRossiyaVladyslav Vlasiuk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdiBugun, 10:17«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?Bugun, 09:28AQSh Eronga qarshi «qo'shaloq zarba» strategiyasini e'lon qildiAQSh Eronga qarshi «qo'shaloq zarba» strategiyasini e'lon qildiBugun, 08:09Yaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdiYaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdiBugun, 07:34Ronaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiRonaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiBugun, 07:15«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?Bugun, 07:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi