«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi

·0·Dunyo
«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi

AQSh prezidenti Donald Tramp global energetika xavfsizligining asosiy tuguni bo'lgan Ho'rmuz bo'g'ozi bo'yicha misli ko'rilmagan bayonot bilan chiqdi. Nyu-York shtatidagi polisiya akademiyasida chiqish qilgan Oq uy rahbari Eron ustidan uzil-kesil g'alaba qozonishi bilan Ho'rmuz bo'g'ozini «AQSh hududi» deb e'lon qilish niyatida ekanini ma'lum qildi.

Tramp ayni damda strategik suv yo'li to'liq AQSh harbiy dengiz kuchlari nazorati ostida ekanini va Eron portlariga qo'yilgan qamal «po'lat devor»dek ishlayotganini ta'kidladi:

«Eron butunlay mag'lub etilganidan so'ng, tez orada Ho'rmuz bo'g'ozini Qo'shma Shtatlar hududi deb e'lon qilaman. Hozir ham aslida vaziyat shunday — qamal o'rnatganmiz va biz ruxsat bermaguncha hech bir kema o'ta olmaydi».

Shu bilan birga, prezident bu qarorning xalqaro huquqiy mexanizmlari yoki amalda qanday ijro etilishi bo'yicha aniq tushuntirish bermadi.

Tehronning javobi: «Ho'rmuz Eronniki bo'lgan va shunday qoladi»

Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Qosim G'aribobodiy Trampning da'volarini keskin rad etdi. Diplomat bo'g'oz ustidan nazorat faqat Tehronga tegishli ekanini eslatib, Vashingtonning bosimiga bo'yin egmasliklarini bildirdi:

«Ho'rmuz bo'g'ozini na ijtimoiy tarmoqdagi postlar, na aviatashuvchi kemalar yoki saylovoldi nutqlari bilan egallab bo'ladi. Ho'rmuz Eronniki bo'lgan, Eronniki va shunday bo'lib qoladi. Bo'g'oz faqat Eronning amri bilan ochiladi yoki yopiladi».

Jahon bozorida tanglik: Neft va benzin narxi ko'tarilmoqda

Dunyo bo'yicha dengiz orqali tashiladigan neft va suyultirilgan gazning salkam beshdan bir qismi o'tadigan Ho'rmuz bo'g'ozidagi keskinlik global bozorlarda xavotirni kuchaytirdi:

  • Neft narxi: Brent markali xomashyo narxi bir barrel uchun 90 dollarga yaqinlashmoqda;

  • AQSh ichki bozori: Benzin narxi bir gallon uchun 4 dollarga chiqdi. Tramp bu qimmatlashuvni «Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaslik badali» sifatida izohlab, fuqarolarni bu vaziyatni to'g'ri qabul qilishga chaqirdi.

Ekspertlar xavotiri: Uzoq muddatli harbiy ishtirokmi?

CNN va xalqaro harbiy tahlilchilar qayd etishicha, bo'g'ozni AQSh hududi deb e'lon qilish mintaqada cheklanmagan muddatga ulkan harbiy kontingentni joylashtirishni talab qiladi. Bu esa Trampning «Eron bilan urush qisqa va tezkor bo'ladi» degan dastlabki va'dalariga zid kelishi mumkin.

Bundan tashqari, Trampning avvalroq Grenlandiya, Panama kanalini nazoratga olish hamda Venesuelani «51-shtat»ga aylantirish haqidagi bayonotlari fonida, ekspertlar Ho'rmuz mavzusini Oq uyning Eronni muzokaralarda maksimal yon berishga majburlash uchun qo'llayotgan og'ir geosiyosiy bosim vositasi sifatida ham baholamoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdiNoqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdiBugun, 09:56«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?Bugun, 09:28AQSh Eronga qarshi «qo'shaloq zarba» strategiyasini e'lon qildiAQSh Eronga qarshi «qo'shaloq zarba» strategiyasini e'lon qildiBugun, 08:09Yaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdiYaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdiBugun, 07:34Ronaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiRonaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiBugun, 07:15«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?Bugun, 07:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi