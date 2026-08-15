«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?

·76·Dunyo
«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?
Qisqacha

Italiya huquq-tartibot organlari mart oyida Magnani-Rocca Foundation xususiy muzeyidan o'g'irlangan Per Ogyust Renuar, Pol Sezann va Anri Matiss asarlarini topdi. Parma polisiyasi rahbari Andrea Palyaro 14 avgust kuni ma'lum qilishicha, qiymati 9 million evrodan oshadigan uchta polotno asosiy gumondorlardan birining xonadonidan zarar etkazilmagan holatda aniqlangan.

Italiya huquq-tartibot organlari san'at olamidagi eng yirik va shov-shuvli jinoyatlardan birini muvaffaqiyatli fosh etdi. Mamlakat shimolidagi mashhur xususiy muzeydan joriy yilning mart oyida o'g'irlab ketilgan fransuz tasviriy san'ati ustalari — Per Ogyust Renuar, Pol Sezann va Anri Matissning bebaho asarlari topildi.

Parma polisiyasi rahbari Andrea Palyaroning 14 avgust kuni bergan rasmiy bayonotiga ko'ra, noyob polotnolar jinoyat ishi bo'yicha asosiy gumondorlardan birining xonadonidan zarar etkazilmagan holatda aniqlangan.

3 daqiqada 9 million evro: Jinoyat qanday sodir etilgan edi?

Voqea mart oyi oxirida Parma yaqinida joylashgan, taniqli san'atshunos va kolleksioner Luiji Manyani nomidagi fondning (Magnani-Rocca Foundation) xususiy muzeyida yuz bergan edi.

  • Tezkor hujum: Yuzlarini kapyushon bilan berkitgan niqobli o'g'rilar muzeyning kirish eshigini buzib kirib, bino ichida bor-yo'g'i 3 daqiqa harakatlanishgan;

  • Xavfsizlik tizimi: Muzeydagi zamonaviy videokuzatuv tizimi va qo'riqlash xizmatining tezkor signali sababli jinoyatchilar faqat ko'zlangan uchta asarni olib qochishga ulgurgan, qolgan noyob kolleksiyaga teginilmagan;

  • Moldova izi: Hozirda ushbu rejalashtirilgan transchegaraviy jinoyatda Moldovaning 9 nafar fuqarosi gumon qilinmoqda. Ularning kamida 5 nafari muzeyga bostirib kirishda bevosita qatnashgani aniqlangan.

O'g'irlangan shedevrlar va ularning bozor narxi

Topilgan san'at asarlarining umumiy taxminiy qiymati 9 million evrodan (10 million dollardan ortiq) oshadi:

  • Pol Sezann — «Gilosli natyurmort» (qalam va akvarel) — taxminan 6 million evro;

  • Per Ogyust Renuar — «Baliqlar» (rassom ijodining so'nggi davriga mansub) — taxminan 3 million evro;

  • Anri Matiss — «Terrasadagi odaliska» (akvarel) — taxminan 20 ming evro.

Manyani-Rokka fondi: Italiyaning gavhar muzeyi

Manyani-Rokka fondi muzeyi Italiyadagi eng nufuzli va muhim xususiy badiiy kolleksiyalardan biri sanaladi.

Muzey fondida Renuar va Sezanndan tashqari Tisian, Albrext Dyurer, Piter Paul Rubens hamda Fransisko Goyya kabi buyuk musavvirlarning asl nusxadagi noyob polotnolari saqlanadi. Qaytarib olingan asarlar tez orada restavrasiya va ekspertiza tekshiruvidan so'ng yana o'z ekspozisiyasiga qaytariladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

ItaliyaPierre-Auguste RenoirPaul CézanneHenri MatisseParma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdiBugun, 10:17Noqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdiNoqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdiBugun, 09:56AQSh Eronga qarshi «qo'shaloq zarba» strategiyasini e'lon qildiAQSh Eronga qarshi «qo'shaloq zarba» strategiyasini e'lon qildiBugun, 08:09Yaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdiYaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdiBugun, 07:34Ronaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiRonaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiBugun, 07:15«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?Bugun, 07:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi