«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?
Italiya huquq-tartibot organlari mart oyida Magnani-Rocca Foundation xususiy muzeyidan o'g'irlangan Per Ogyust Renuar, Pol Sezann va Anri Matiss asarlarini topdi. Parma polisiyasi rahbari Andrea Palyaro 14 avgust kuni ma'lum qilishicha, qiymati 9 million evrodan oshadigan uchta polotno asosiy gumondorlardan birining xonadonidan zarar etkazilmagan holatda aniqlangan.
Italiya huquq-tartibot organlari san'at olamidagi eng yirik va shov-shuvli jinoyatlardan birini muvaffaqiyatli fosh etdi. Mamlakat shimolidagi mashhur xususiy muzeydan joriy yilning mart oyida o'g'irlab ketilgan fransuz tasviriy san'ati ustalari — Per Ogyust Renuar, Pol Sezann va Anri Matissning bebaho asarlari topildi.
Parma polisiyasi rahbari Andrea Palyaroning 14 avgust kuni bergan rasmiy bayonotiga ko'ra, noyob polotnolar jinoyat ishi bo'yicha asosiy gumondorlardan birining xonadonidan zarar etkazilmagan holatda aniqlangan.
3 daqiqada 9 million evro: Jinoyat qanday sodir etilgan edi?
Voqea mart oyi oxirida Parma yaqinida joylashgan, taniqli san'atshunos va kolleksioner Luiji Manyani nomidagi fondning (Magnani-Rocca Foundation) xususiy muzeyida yuz bergan edi.
Tezkor hujum: Yuzlarini kapyushon bilan berkitgan niqobli o'g'rilar muzeyning kirish eshigini buzib kirib, bino ichida bor-yo'g'i 3 daqiqa harakatlanishgan;
Xavfsizlik tizimi: Muzeydagi zamonaviy videokuzatuv tizimi va qo'riqlash xizmatining tezkor signali sababli jinoyatchilar faqat ko'zlangan uchta asarni olib qochishga ulgurgan, qolgan noyob kolleksiyaga teginilmagan;
Moldova izi: Hozirda ushbu rejalashtirilgan transchegaraviy jinoyatda Moldovaning 9 nafar fuqarosi gumon qilinmoqda. Ularning kamida 5 nafari muzeyga bostirib kirishda bevosita qatnashgani aniqlangan.
O'g'irlangan shedevrlar va ularning bozor narxi
Topilgan san'at asarlarining umumiy taxminiy qiymati 9 million evrodan (10 million dollardan ortiq) oshadi:
Pol Sezann — «Gilosli natyurmort» (qalam va akvarel) — taxminan 6 million evro;
Per Ogyust Renuar — «Baliqlar» (rassom ijodining so'nggi davriga mansub) — taxminan 3 million evro;
Anri Matiss — «Terrasadagi odaliska» (akvarel) — taxminan 20 ming evro.
Manyani-Rokka fondi: Italiyaning gavhar muzeyi
Manyani-Rokka fondi muzeyi Italiyadagi eng nufuzli va muhim xususiy badiiy kolleksiyalardan biri sanaladi.
Muzey fondida Renuar va Sezanndan tashqari Tisian, Albrext Dyurer, Piter Paul Rubens hamda Fransisko Goyya kabi buyuk musavvirlarning asl nusxadagi noyob polotnolari saqlanadi. Qaytarib olingan asarlar tez orada restavrasiya va ekspertiza tekshiruvidan so'ng yana o'z ekspozisiyasiga qaytariladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…