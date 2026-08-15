Bitta soat uchun $40 million? Mashhur insonlarga tegishli eng qimmat soatlar!
Jon Lennonga tegishli noyob Patek Philippe soatining qiymati 40 million dollargacha baholangan. Paul Newman'ning Rolex Daytona soati 2017 yilda 17,75 million dollarga sotilgan, Floyd Meyvezerga tegishli olmoslar bilan bezatilgan Jacob & Co. Billionaire soati esa 18 million dollar baholangan. Silvestr Stallonening 20 ta funksiyaga ega Grandmaster Chime soati 2024 yilda 5,4 million dollarga sotilgan.
Mashhur insonlarga tegishli noyob soatlar auksionlarda o'nlab million dollargacha baholanishi mumkin. Bunday narxga soatning noyobligi, murakkab dizayni, qimmatbaho toshlari va eng muhimi, uning kimga tegishli bo'lgani ta'sir qiladi.
Rekord darajadagi narxlar
Paul Newman’ning Rolex Daytona soati 2017 yilda 17,75 million dollarga sotilgan. Floyd Meyvezerga tegishli olmoslar bilan bezatilgan Jacob & Co. Billionaire soati esa 18 million dollar baholangan.
Silvestr Stallonening 20 ta funksiyaga ega Grandmaster Chime soati 2024 yilda 5,4 million dollarga sotilgan.
Eng qimmati — Jon Lennonning soati
Eng hayratlanarli baholardan biri Jon Lennonga tegishli noyob Patek Philippe soatiga qo'yilgan. Uning qiymati 40 million dollargacha baholangan.
Demak, ba'zi soatlarda narxni faqat oltin, olmos yoki mexanizm emas, balki uning tarixi va mashhur egasi belgilaydi.
Siz 40 million dollarlik soat taqib ko'rishni xohlarmidingiz?
…