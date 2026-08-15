Bitta soat uchun $40 million? Mashhur insonlarga tegishli eng qimmat soatlar!

·60·Madaniyat
Bitta soat uchun $40 million? Mashhur insonlarga tegishli eng qimmat soatlar!
Qisqacha

Jon Lennonga tegishli noyob Patek Philippe soatining qiymati 40 million dollargacha baholangan. Paul Newman'ning Rolex Daytona soati 2017 yilda 17,75 million dollarga sotilgan, Floyd Meyvezerga tegishli olmoslar bilan bezatilgan Jacob & Co. Billionaire soati esa 18 million dollar baholangan. Silvestr Stallonening 20 ta funksiyaga ega Grandmaster Chime soati 2024 yilda 5,4 million dollarga sotilgan.

Mashhur insonlarga tegishli noyob soatlar auksionlarda o'nlab million dollargacha baholanishi mumkin. Bunday narxga soatning noyobligi, murakkab dizayni, qimmatbaho toshlari va eng muhimi, uning kimga tegishli bo'lgani ta'sir qiladi.

Rekord darajadagi narxlar

Paul Newman’ning Rolex Daytona soati 2017 yilda 17,75 million dollarga sotilgan. Floyd Meyvezerga tegishli olmoslar bilan bezatilgan Jacob & Co. Billionaire soati esa 18 million dollar baholangan.

Ko'n kurtka kiygan erkak va uning yonida katta Rolex soati tasvirlangan.

Silvestr Stallonening 20 ta funksiyaga ega Grandmaster Chime soati 2024 yilda 5,4 million dollarga sotilgan.

Eng qimmati — Jon Lennonning soati

Bitta soat uchun $40 million? Mashhur insonlarga tegishli eng qimmat soatlar!

Eng hayratlanarli baholardan biri Jon Lennonga tegishli noyob Patek Philippe soatiga qo'yilgan. Uning qiymati 40 million dollargacha baholangan.

Demak, ba'zi soatlarda narxni faqat oltin, olmos yoki mexanizm emas, balki uning tarixi va mashhur egasi belgilaydi.

Siz 40 million dollarlik soat taqib ko'rishni xohlarmidingiz?

Paul NewmanRolexFloyd MayweatherSylvester StalloneJohn Lennon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Selena Gomes firibgarlik da’vosi bilan sudga berildiSelena Gomes firibgarlik da’vosi bilan sudga berildiKecha, 15:38Zebo Raximova “Student”ning 2-fasli uchun noodatiy taklifnomalar tarqatdiZebo Raximova “Student”ning 2-fasli uchun noodatiy taklifnomalar tarqatdi13.08, 19:30Ahad Qayum: “Men shu qizlarning muxlisiman”Ahad Qayum: “Men shu qizlarning muxlisiman”13.08, 15:04Durdona Qurbonova o‘ziga o‘zi orzu qilgan kamyob rangdagi iPhone xarid qildi! (video)Durdona Qurbonova o‘ziga o‘zi orzu qilgan kamyob rangdagi iPhone xarid qildi! (video)13.08, 14:43Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdiRa’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi13.08, 14:202 yoshli qiz kuylay boshladi — ko‘chadagilar hayratdan to‘xtab qoldi (video)2 yoshli qiz kuylay boshladi — ko‘chadagilar hayratdan to‘xtab qoldi (video)13.08, 13:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
“Sevgi iztirobi” yulduzlari yana bir serialda jam bo‘ladi
“Sevgi iztirobi” yulduzlari yana bir serialda jam bo‘ladi