Italiyada “eng yomon siyosatchi”ni daryoga tashlashadi — o'rta asrlardan qolgan g'ayrioddiy an'ana hanuz davom etmoqda
Italiyaning Trento shahrida har yili iyun oyida Feste Vigiliane festivali doirasida “La Tonca” nomli ramziy sud va jazo tadbiri o'tkaziladi. Unda mahalliy aholi yil davomida eng ko'p bahs-munozaraga sabab bo'lgan siyosatchi yoki jamoat arbobini sud qilib, “yilning eng yomon qarorini qabul qilgan” shaxsni temir qafasda Adige daryosiga ramziy ravishda g'arq qiladi. Taxminan 600 yillik an'ana XIV–XVII asrlarda qo'llangan jazolash usulidan ilhomlangan.
Italiyaning Trento shahrida o'rta asrlardan qolgan g'ayrioddiy an'ana bugungi kungacha saqlanib qolgan. Har yili iyun oyida o'tkaziladigan Feste Vigiliane festivali doirasida “La Tonca” tadbiri tashkil etiladi.
Avval sud qilishadi, keyin daryoga tashlashadi
Tadbir davomida shahar maydonida ramziy sud jarayoni o'tkaziladi. Mahalliy aholi sudya, prokuror va advokat rolini bajarib, yil davomida eng ko'p bahs-munozaraga sabab bo'lgan siyosatchi yoki jamoat arbobini “sud qiladi”.
“Yilning eng yomon qarorini qabul qilgan” deb topilgan shaxs temir qafasga joylashtirilib, Adige daryosiga ramziy ravishda g'arq qilinadi.
Tomosha odatda tomoshabinlarning olqishlari bilan yakunlanadi.
600 yillik tarixga ega
“La Tonca” XIV–XVII asrlarda mintaqada qo'llangan haqiqiy jazolash usulidan ilhomlangan. O'sha davrda bunday jazo ayrim jinoyatlar, jumladan kufr uchun qo'llangan.
Bugunga kelib esa bu amaliyot hazil, tanqid va xalq sayliga aylangan. Mahalliy aholi tadbir orqali jamoat arboblarini tanqid qilish bilan birga, jamiyat birdamligini ham mustahkamlashini ta'kidlaydi.
…