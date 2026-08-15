Italiyada “eng yomon siyosatchi”ni daryoga tashlashadi — o'rta asrlardan qolgan g'ayrioddiy an'ana hanuz davom etmoqda

·81·Dunyo
Italiyada “eng yomon siyosatchi”ni daryoga tashlashadi — o'rta asrlardan qolgan g'ayrioddiy an'ana hanuz davom etmoqda
Qisqacha

Italiyaning Trento shahrida har yili iyun oyida Feste Vigiliane festivali doirasida “La Tonca” nomli ramziy sud va jazo tadbiri o'tkaziladi. Unda mahalliy aholi yil davomida eng ko'p bahs-munozaraga sabab bo'lgan siyosatchi yoki jamoat arbobini sud qilib, “yilning eng yomon qarorini qabul qilgan” shaxsni temir qafasda Adige daryosiga ramziy ravishda g'arq qiladi. Taxminan 600 yillik an'ana XIV–XVII asrlarda qo'llangan jazolash usulidan ilhomlangan.

Italiyaning Trento shahrida o'rta asrlardan qolgan g'ayrioddiy an'ana bugungi kungacha saqlanib qolgan. Har yili iyun oyida o'tkaziladigan Feste Vigiliane festivali doirasida “La Tonca” tadbiri tashkil etiladi.

Avval sud qilishadi, keyin daryoga tashlashadi

Tadbir davomida shahar maydonida ramziy sud jarayoni o'tkaziladi. Mahalliy aholi sudya, prokuror va advokat rolini bajarib, yil davomida eng ko'p bahs-munozaraga sabab bo'lgan siyosatchi yoki jamoat arbobini “sud qiladi”.

“Yilning eng yomon qarorini qabul qilgan” deb topilgan shaxs temir qafasga joylashtirilib, Adige daryosiga ramziy ravishda g'arq qilinadi.

Tomosha odatda tomoshabinlarning olqishlari bilan yakunlanadi.

600 yillik tarixga ega

“La Tonca” XIV–XVII asrlarda mintaqada qo'llangan haqiqiy jazolash usulidan ilhomlangan. O'sha davrda bunday jazo ayrim jinoyatlar, jumladan kufr uchun qo'llangan.

Bugunga kelib esa bu amaliyot hazil, tanqid va xalq sayliga aylangan. Mahalliy aholi tadbir orqali jamoat arboblarini tanqid qilish bilan birga, jamiyat birdamligini ham mustahkamlashini ta'kidlaydi.

ItalyTrentoLa ToncaAdigeFeste Vigiliane
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldiTojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldiBugun, 11:20Xitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldiXitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldiBugun, 10:55Skeybordchi Quyosh tutilishi fonida tarixiy tryuk bajardiSkeybordchi Quyosh tutilishi fonida tarixiy tryuk bajardiBugun, 10:46«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdiBugun, 10:17Noqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdiNoqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdiBugun, 09:56«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?Bugun, 09:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi