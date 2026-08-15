AQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqda

·24·Texno
AQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqda
Qisqacha

NASA amerikalik astronavtlarning Oy sirtiga chiqishini 2028-yilda amalga oshirish uchun “Artemida” dasturini tezlashtirmoqda. “Artemida-3” missiyasida SLS raketasi, “Orion” kemasi hamda Blue Origin va SpaceX kompaniyalariga qarashli Starship qo'nish modullaridan foydalanish rejalashtirilgan. Taxminan ikki hafta davom etadigan ekspeditsiya yakunida astronavtlar Tinch okeaniga qo'nishi kutilmoqda.

NASA oʻzining “Artemida” oy dasturini amalga oshirish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirmoqda. Idora rahbarining bayonotiga koʻra, “Artemida-3” missiyasi uchun moʻljallangan raketa allaqachon qurilish bosqichida boʻlib, amerikalik astronavtlarning Oy sirtiga qadam qoʻyishi 2028-yilga moʻljallangan. Ushbu qadam bashariyatning kosmosni oʻzlashtirish tarixidagi yangi muhim bosqich boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Parvoz tafsilotlari va texnik rejalar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ekipajni uchirish SLS kosmik raketasi hamda “Orion” kemasi yordamida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Kema Yer orbitasiga chiqqandan soʻng boshqa kosmik apparatlar bilan bir qator murakkab tutashuvlarni bajarishi lozim. Bu jarayonda Blue Origin hamda SpaceX kompaniyasiga qarashli Starship qoʻnish modullaridan foydalanish koʻzda tutilgan.

Mazkur kosmik ekspeditsiya taxminan ikki hafta davom etishi hisob-kitob qilingan. Missiya yakunlangach, astronavtlar Yerga muvaffaqiyatli qaytib, Tinch okeaniga suvga qoʻnishadi. Mutaxassislar ushbu muddatlarga qatʼiy amal qilish uchun barcha texnik resurslarni safarbar etishmoqda.

Qiyinchiliklar va xatarlar

Taʼkidlash joizki, mazkur ulkan dastur ilgari bir necha bor jiddiy kechikishlarga duch kelgan edi. Xususan, may oyi oxirida “Artemida-3” missiyasida qoʻllanishi kerak boʻlgan Blue Origin kompaniyasiga tegishli New Glenn raketasi sinov vaqtida portlab ketgan edi. Bu holat dastur jadvaliga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qolmadi.

Shunga qaramamay, Blue Origin vakillari NASAʼga 2027-yilda yangi raketa taqdim etishga vaʼda berishdi. Vujudga kelgan texnik muammolarga qaramasdan, Amerika kosmik idorasi 2028-yildagi oyga chiqish maqsadidan qaytmaslikka va belgilangan muddatni saqlab qolishga qatʼiy qaror qilgan.

NASAArtemidaOyKosmosSpaceX
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 17 kamerasi DxOMark reytingida Samsung Galaxy S26 Ultra bilan tenglashdiiPhone 17 kamerasi DxOMark reytingida Samsung Galaxy S26 Ultra bilan tenglashdiBugun, 09:22Qualcomm Snapdragon C protsessori Intel N250 dan sezilarli darajada ustun chiqdiQualcomm Snapdragon C protsessori Intel N250 dan sezilarli darajada ustun chiqdiBugun, 02:59Neirobiologlar miya toʻqimasini tiklashning yangi mexanizmini aniqlashdiNeirobiologlar miya toʻqimasini tiklashning yangi mexanizmini aniqlashdiBugun, 02:25Geekom M16 noutbukidagi past sifatli termokrem unumdorlikni pasaytirib yubordiGeekom M16 noutbukidagi past sifatli termokrem unumdorlikni pasaytirib yubordiBugun, 01:50SpaceX Texasdagi Starlink zavodini kengaytirish ishlarini boshlaydiSpaceX Texasdagi Starlink zavodini kengaytirish ishlarini boshlaydiBugun, 01:29Lenovo kompaniyasi yorqin rangli IdeaPad Vibe noutbukini tayyorlamoqdaLenovo kompaniyasi yorqin rangli IdeaPad Vibe noutbukini tayyorlamoqdaKecha, 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi