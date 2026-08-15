AQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqda
NASA amerikalik astronavtlarning Oy sirtiga chiqishini 2028-yilda amalga oshirish uchun “Artemida” dasturini tezlashtirmoqda. “Artemida-3” missiyasida SLS raketasi, “Orion” kemasi hamda Blue Origin va SpaceX kompaniyalariga qarashli Starship qo'nish modullaridan foydalanish rejalashtirilgan. Taxminan ikki hafta davom etadigan ekspeditsiya yakunida astronavtlar Tinch okeaniga qo'nishi kutilmoqda.
NASA oʻzining “Artemida” oy dasturini amalga oshirish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirmoqda. Idora rahbarining bayonotiga koʻra, “Artemida-3” missiyasi uchun moʻljallangan raketa allaqachon qurilish bosqichida boʻlib, amerikalik astronavtlarning Oy sirtiga qadam qoʻyishi 2028-yilga moʻljallangan. Ushbu qadam bashariyatning kosmosni oʻzlashtirish tarixidagi yangi muhim bosqich boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Parvoz tafsilotlari va texnik rejalarixbt.com maʼlumotiga koʻra, ekipajni uchirish SLS kosmik raketasi hamda “Orion” kemasi yordamida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Kema Yer orbitasiga chiqqandan soʻng boshqa kosmik apparatlar bilan bir qator murakkab tutashuvlarni bajarishi lozim. Bu jarayonda Blue Origin hamda SpaceX kompaniyasiga qarashli Starship qoʻnish modullaridan foydalanish koʻzda tutilgan.
Mazkur kosmik ekspeditsiya taxminan ikki hafta davom etishi hisob-kitob qilingan. Missiya yakunlangach, astronavtlar Yerga muvaffaqiyatli qaytib, Tinch okeaniga suvga qoʻnishadi. Mutaxassislar ushbu muddatlarga qatʼiy amal qilish uchun barcha texnik resurslarni safarbar etishmoqda.
Qiyinchiliklar va xatarlarTaʼkidlash joizki, mazkur ulkan dastur ilgari bir necha bor jiddiy kechikishlarga duch kelgan edi. Xususan, may oyi oxirida “Artemida-3” missiyasida qoʻllanishi kerak boʻlgan Blue Origin kompaniyasiga tegishli New Glenn raketasi sinov vaqtida portlab ketgan edi. Bu holat dastur jadvaliga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qolmadi.
Shunga qaramamay, Blue Origin vakillari NASAʼga 2027-yilda yangi raketa taqdim etishga vaʼda berishdi. Vujudga kelgan texnik muammolarga qaramasdan, Amerika kosmik idorasi 2028-yildagi oyga chiqish maqsadidan qaytmaslikka va belgilangan muddatni saqlab qolishga qatʼiy qaror qilgan.
…