O'zbek boksi afsonasidan judo bo'ldi: «Toshkent yo'lbarsi» Rufat Risqiev vafot etdi
O'zbek boksining ilk jahon chempioni, afsonaviy bokschi Rufat Risqiev 76 yoshida vafot etdi, bu haqda MOQ matbuot kotibi Zafar Imomxo'jaev ma'lum qildi. U 1974 yilda Gavanada jahon chempioni bo'lgan va 1976 yilgi Monreal Olimpiadasida kumush medalni qo'lga kiritgan. «Toshkent yo'lbarsi» laqabini olgan sportchi keyinchalik WBA xalqaro toifadagi professional boks hakami bo'lib, jahon chempionlik janglarini boshqargan.
O'zbekiston va jahon sporti og'ir judolikka uchradi. O'zbek boksi tarixidagi ilk jahon chempioni, afsonaviy charm qo'lqop ustasi Rufat Risqiev 76 yoshida olamdan o'tdi.
Bu haqda O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi (MOQ) matbuot kotibi Zafar Imomxo'jaev rasman ma'lum qildi. Xalqaro arenalarda o'zining betakror uslubi va shiddatli hujumlari bilan «Toshkent yo'lbarsi» nomini olgan mashhur bokschi milliy sport tarixida o'chmas iz qoldirdi.
Tarixni boshlagan g'alabalar: Birinchi jahon chempioni va Olimpiada finalchisi
Rufat Risqiev o'zbek sportini xalqaro maydonda mutlaqo yangi saviyaga olib chiqqan birinchi atletlardan biri bo'ldi:
1974 yil — Jahon chempioni: Gavanada (Kuba) bo'lib o'tgan ilk jahon chempionatida oltin medalni qo'lga kiritib, tarixga kirdi;
1976 yil — Monreal Olimpiadasi kumush medali: Olimpiya o'yinlari finaliga qadar etib borib, shohsupaga ko'tarilgan ilk o'zbek bokschisi sifatida muxlislar qalbidan joy oldi;
Xalqaro triumflar: U faoliyati davomida AQSh, Kuba, Avstriya, sobiq Yugoslaviya va Ispaniya kabi davlatlarda o'tkazilgan eng nufuzli xalqaro turnirlarda tengsiz deb topilgan.
Markaziy Osiyodagi ilk professional hakam va fidoyi murabbiy
Katta sportdagi faoliyatini yakunlaganidan keyin ham Rufat Asadovich sevimli sohasidan uzoqlashmadi:
Tarixiy hakam: U Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchi bo'lib xalqaro toifadagi professional boks hakami (WBA) maqomini oldi va jahon chempionlik janglarini boshqardi;
Davlat e'tirofi: O'zbek sporti rivojiga qo'shgan beqiyos hissasi uchun «Buyuk xizmatlari uchun», «El-yurt hurmati» hamda «Hurmat Belgisi» ordenlari bilan taqdirlangan.
Rufat Risqievning milliy va xalqaro ringdagi mislsiz jasorati bugungi O'zbekiston boks maktabining dunyoda birinchi raqamli darajaga chiqishiga poydevor bo'lib xizmat qildi. Uning nomi va bosib o'tgan shonli yo'li kelajak avlod sportchilari uchun hamisha ulkan maktab va ibrat timsoli bo'lib qoladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…