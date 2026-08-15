O'zbek boksi afsonasidan judo bo'ldi: «Toshkent yo'lbarsi» Rufat Risqiev vafot etdi

·101·Sport
O'zbek boksi afsonasidan judo bo'ldi: «Toshkent yo'lbarsi» Rufat Risqiev vafot etdi
Qisqacha

O'zbek boksining ilk jahon chempioni, afsonaviy bokschi Rufat Risqiev 76 yoshida vafot etdi, bu haqda MOQ matbuot kotibi Zafar Imomxo'jaev ma'lum qildi. U 1974 yilda Gavanada jahon chempioni bo'lgan va 1976 yilgi Monreal Olimpiadasida kumush medalni qo'lga kiritgan. «Toshkent yo'lbarsi» laqabini olgan sportchi keyinchalik WBA xalqaro toifadagi professional boks hakami bo'lib, jahon chempionlik janglarini boshqargan.

O'zbekiston va jahon sporti og'ir judolikka uchradi. O'zbek boksi tarixidagi ilk jahon chempioni, afsonaviy charm qo'lqop ustasi Rufat Risqiev 76 yoshida olamdan o'tdi.

Bu haqda O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi (MOQ) matbuot kotibi Zafar Imomxo'jaev rasman ma'lum qildi. Xalqaro arenalarda o'zining betakror uslubi va shiddatli hujumlari bilan «Toshkent yo'lbarsi» nomini olgan mashhur bokschi milliy sport tarixida o'chmas iz qoldirdi.

Tarixni boshlagan g'alabalar: Birinchi jahon chempioni va Olimpiada finalchisi

Rufat Risqiev o'zbek sportini xalqaro maydonda mutlaqo yangi saviyaga olib chiqqan birinchi atletlardan biri bo'ldi:

  • 1974 yil — Jahon chempioni: Gavanada (Kuba) bo'lib o'tgan ilk jahon chempionatida oltin medalni qo'lga kiritib, tarixga kirdi;

  • 1976 yil — Monreal Olimpiadasi kumush medali: Olimpiya o'yinlari finaliga qadar etib borib, shohsupaga ko'tarilgan ilk o'zbek bokschisi sifatida muxlislar qalbidan joy oldi;

  • Xalqaro triumflar: U faoliyati davomida AQSh, Kuba, Avstriya, sobiq Yugoslaviya va Ispaniya kabi davlatlarda o'tkazilgan eng nufuzli xalqaro turnirlarda tengsiz deb topilgan.

Markaziy Osiyodagi ilk professional hakam va fidoyi murabbiy

Katta sportdagi faoliyatini yakunlaganidan keyin ham Rufat Asadovich sevimli sohasidan uzoqlashmadi:

  • Tarixiy hakam: U Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchi bo'lib xalqaro toifadagi professional boks hakami (WBA) maqomini oldi va jahon chempionlik janglarini boshqardi;

  • Davlat e'tirofi: O'zbek sporti rivojiga qo'shgan beqiyos hissasi uchun «Buyuk xizmatlari uchun», «El-yurt hurmati» hamda «Hurmat Belgisi» ordenlari bilan taqdirlangan.

Rufat Risqievning milliy va xalqaro ringdagi mislsiz jasorati bugungi O'zbekiston boks maktabining dunyoda birinchi raqamli darajaga chiqishiga poydevor bo'lib xizmat qildi. Uning nomi va bosib o'tgan shonli yo'li kelajak avlod sportchilari uchun hamisha ulkan maktab va ibrat timsoli bo'lib qoladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanov ortidan yangi sensasiya: Rahmonaliev transferi bo'yicha ilk tafsilotlarHusanov ortidan yangi sensasiya: Rahmonaliev transferi bo'yicha ilk tafsilotlarBugun, 10:28«U g‘alaba qozonishni biladi»: Kilian Mbappe Mourinio haqida bayonot berdi«U g‘alaba qozonishni biladi»: Kilian Mbappe Mourinio haqida bayonot berdiBugun, 06:11Mareska ochiq gapirdi: Reynders nega «Manchester Siti»ni tark etmoqda?Mareska ochiq gapirdi: Reynders nega «Manchester Siti»ni tark etmoqda?Bugun, 06:03«Himoya — bosh og‘rig‘imiz»: Kapadze kechagi o‘yindan so‘ng kamchiliklar haqida«Himoya — bosh og‘rig‘imiz»: Kapadze kechagi o‘yindan so‘ng kamchiliklar haqidaBugun, 05:51Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?Bugun, 05:41Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...Bugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?