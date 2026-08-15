Skeybordchi Quyosh tutilishi fonida tarixiy tryuk bajardi
Ispaniyalik professional skeybordchi Dani Leon 2026 yil 12 avgust kuni to'liq Quyosh tutilishi paytida sakrashini Quyosh Oy tomonidan to'liq to'silgan lahzaga moslashtirib, g'ayrioddiy tryuk bajardi. Videoda Leon havoga sakragan paytda uning ortida Oy Quyoshni butunlay berkitgani ko'rinib, kadrlar qisqa vaqt ichida virusli videoga aylandi va millionlab marta tomosha qilindi. Leon bu tryukni hayotidagi eng muhim harakatlardan biri deb ta'rifladi.
Ispaniyalik professional skeybordchi Dani Leon Quyosh tutilishi vaqtida bajargan g'ayrioddiy tryuki bilan ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'ldi. Sportchi noyob astronomik hodisadan unumli foydalanib, sakrashini Quyosh to'liq to'silgan eng ta'sirli lahzaga moslashtirdi.
Videoda Dani Leon skeybordida yuqoriga sakragan paytda uning ortida Oy Quyoshni butunlay berkitgani ko'rinadi. Kadrlar go'yo sportchi qorong'ilashgan Quyosh qarshisida havoda uchib borayotgandek taassurot uyg'otadi.
Leon mazkur videoni ijtimoiy tarmoqda e'lon qilib, bu tryukni hayotidagi eng muhim harakatlardan biri sifatida ta'riflagan. Kutilmagan va juda aniq hisoblangan sakrash aks etgan kadrlar qisqa vaqt ichida virusli videoga aylanib, millionlab marta tomosha qilingan.
Bu tryukning yana bir o'ziga xos jihati — sportchi sakrash vaqtini Quyosh tutilishi bilan deyarli ideal darajada moslashtira olganidir. Shu sababli oddiy skeybord harakati noyob kosmik hodisa bilan uyg'unlashib, fantastik manzarani yuzaga keltirgan.
Ma'lumot uchun, Dani Leon Ispaniyaning taniqli professional skeybordchilaridan biri bo'lib, 2021 yilda Tokio, 2024 yilda esa Parij Olimpiadasida mamlakat sharafini himoya qilgan.
2026 yil 12 avgust kuni kuzatilgan to'liq Quyosh tutilishi Ispaniya, Portugaliyaning ayrim hududlari hamda Evropaning boshqa qismlarida ko'ringan. Ispaniya hududida esa bu bir asrdan ortiq vaqt ichida kuzatilgan ilk to'liq Quyosh tutilishi bo'ldi.
Astronomik hodisa va millimetrigacha hisoblangan skeybord tryukining bir kadrda jamlanishi videoning asosiy qahramoniga aylandi. Ko'plab internet foydalanuvchilari esa bu kadrlarni oddiy sport videosidan ko'ra, tabiat va inson mahorati uyg'unlashgan noyob lahza sifatida baholamoqda.
…