Skeybordchi Quyosh tutilishi fonida tarixiy tryuk bajardi

·63·Dunyo
Skeybordchi Quyosh tutilishi fonida tarixiy tryuk bajardi
Qisqacha

Ispaniyalik professional skeybordchi Dani Leon 2026 yil 12 avgust kuni to'liq Quyosh tutilishi paytida sakrashini Quyosh Oy tomonidan to'liq to'silgan lahzaga moslashtirib, g'ayrioddiy tryuk bajardi. Videoda Leon havoga sakragan paytda uning ortida Oy Quyoshni butunlay berkitgani ko'rinib, kadrlar qisqa vaqt ichida virusli videoga aylandi va millionlab marta tomosha qilindi. Leon bu tryukni hayotidagi eng muhim harakatlardan biri deb ta'rifladi.

Ispaniyalik professional skeybordchi Dani Leon Quyosh tutilishi vaqtida bajargan g'ayrioddiy tryuki bilan ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'ldi. Sportchi noyob astronomik hodisadan unumli foydalanib, sakrashini Quyosh to'liq to'silgan eng ta'sirli lahzaga moslashtirdi.

Videoda Dani Leon skeybordida yuqoriga sakragan paytda uning ortida Oy Quyoshni butunlay berkitgani ko'rinadi. Kadrlar go'yo sportchi qorong'ilashgan Quyosh qarshisida havoda uchib borayotgandek taassurot uyg'otadi.

Leon mazkur videoni ijtimoiy tarmoqda e'lon qilib, bu tryukni hayotidagi eng muhim harakatlardan biri sifatida ta'riflagan. Kutilmagan va juda aniq hisoblangan sakrash aks etgan kadrlar qisqa vaqt ichida virusli videoga aylanib, millionlab marta tomosha qilingan.

Bu tryukning yana bir o'ziga xos jihati — sportchi sakrash vaqtini Quyosh tutilishi bilan deyarli ideal darajada moslashtira olganidir. Shu sababli oddiy skeybord harakati noyob kosmik hodisa bilan uyg'unlashib, fantastik manzarani yuzaga keltirgan.

Ma'lumot uchun, Dani Leon Ispaniyaning taniqli professional skeybordchilaridan biri bo'lib, 2021 yilda Tokio, 2024 yilda esa Parij Olimpiadasida mamlakat sharafini himoya qilgan.

2026 yil 12 avgust kuni kuzatilgan to'liq Quyosh tutilishi Ispaniya, Portugaliyaning ayrim hududlari hamda Evropaning boshqa qismlarida ko'ringan. Ispaniya hududida esa bu bir asrdan ortiq vaqt ichida kuzatilgan ilk to'liq Quyosh tutilishi bo'ldi.

Astronomik hodisa va millimetrigacha hisoblangan skeybord tryukining bir kadrda jamlanishi videoning asosiy qahramoniga aylandi. Ko'plab internet foydalanuvchilari esa bu kadrlarni oddiy sport videosidan ko'ra, tabiat va inson mahorati uyg'unlashgan noyob lahza sifatida baholamoqda.

Dani LeónIspaniyaPortugaliyaTokioParij
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldiTojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldiBugun, 11:20Xitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldiXitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldiBugun, 10:55Italiyada “eng yomon siyosatchi”ni daryoga tashlashadi — o'rta asrlardan qolgan g'ayrioddiy an'ana hanuz davom etmoqdaItaliyada “eng yomon siyosatchi”ni daryoga tashlashadi — o'rta asrlardan qolgan g'ayrioddiy an'ana hanuz davom etmoqdaBugun, 10:50«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdiBugun, 10:17Noqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdiNoqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdiBugun, 09:56«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?Bugun, 09:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi