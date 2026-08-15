Xitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldi
Xitoyning Sichuan provinsiyasida gumanoid robot ko'chada tiz cho'kib, yo'lovchilardan qayta zaryadlash va elektr energiyasi uchun pul so'radi. Robot yoniga pul yig'ish uchun idish va raqamli to'lovlar uchun QR-kod qo'yilgan, LED yozuvi hamda ovoz kuchaytirgichi orqali iltimoslar takrorlangan. U Xitoyning Unitree robototexnika kompaniyasi ishlab chiqargan Unitree G1 gumanoidi bo'lishi mumkin.
Xitoyda ko'chada tiz cho'kib, yo'lovchilardan pul so'rayotgan gumanoid robot tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Robotning odatdagidek yurish yoki murakkab harakatlarni bajarishi emas, balki odamlardan nima so'rayotgani internet foydalanuvchilarini hayratga soldi.
Ma'lumotlarga ko'ra, voqea Xitoyning Sichuan provinsiyasida sodir bo'lgan. Kadrlarda gumanoid robot bir tizzasida cho'kib, qo'llarini birlashtirgan holda ko'chadan o'tayotgan odamlarga ta'zim qilayotgani aks etgan.
Robot yoniga esa pul yig'ish uchun kichik idish va raqamli to'lovlarni amalga oshirish imkonini beruvchi QR-kod joylashtirilgan. Uning LED yozuvi va ovoz kuchaytirgichi orqali «Qayta zaryadlash uchun pulim yo'q» hamda «Iltimos, elektr energiyasi uchun to'lovga yordam bering» mazmunidagi xabarlar takrorlangan.
Xabarlarga ko'ra, mazkur robot Xitoyning Unitree robototexnika kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Unitree G1 gumanoidi bo'lishi mumkin. Kompaniyaning ushbu modeli avval ham o'zining g'ayrioddiy harakatlari va turli tajribalarda qo'llanilishi bilan e'tibor markazida bo'lgan.
Video tarqalishi bilan internet foydalanuvchilari o'rtasida turli fikrlar paydo bo'ldi. Ayrimlar hazillashib, «Endi tilanchilarni ham robotlar almashtiryapti», deya munosabat bildirgan bo'lsa, boshqalar bu holatni sun'iy intellektning tobora inson hayotiga kirib kelayotganiga ishora sifatida baholadi.
Shu bilan birga, videoning haqiqiy maqsadi ham muhokamalarga sabab bo'ldi. Kimdir buni kompaniyaning marketing tadbiri deb hisoblasa, yana bir guruh bu ko'cha san'ati yoki odamlarni qiziqtirish orqali pul yig'ishning g'ayrioddiy usuli bo'lishi mumkinligini ta'kidladi.
…