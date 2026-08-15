Xitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldi

·79·Dunyo
Xitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldi
Qisqacha

Xitoyning Sichuan provinsiyasida gumanoid robot ko'chada tiz cho'kib, yo'lovchilardan qayta zaryadlash va elektr energiyasi uchun pul so'radi. Robot yoniga pul yig'ish uchun idish va raqamli to'lovlar uchun QR-kod qo'yilgan, LED yozuvi hamda ovoz kuchaytirgichi orqali iltimoslar takrorlangan. U Xitoyning Unitree robototexnika kompaniyasi ishlab chiqargan Unitree G1 gumanoidi bo'lishi mumkin.

Xitoyda ko'chada tiz cho'kib, yo'lovchilardan pul so'rayotgan gumanoid robot tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Robotning odatdagidek yurish yoki murakkab harakatlarni bajarishi emas, balki odamlardan nima so'rayotgani internet foydalanuvchilarini hayratga soldi.

Ma'lumotlarga ko'ra, voqea Xitoyning Sichuan provinsiyasida sodir bo'lgan. Kadrlarda gumanoid robot bir tizzasida cho'kib, qo'llarini birlashtirgan holda ko'chadan o'tayotgan odamlarga ta'zim qilayotgani aks etgan.

Robot yoniga esa pul yig'ish uchun kichik idish va raqamli to'lovlarni amalga oshirish imkonini beruvchi QR-kod joylashtirilgan. Uning LED yozuvi va ovoz kuchaytirgichi orqali «Qayta zaryadlash uchun pulim yo'q» hamda «Iltimos, elektr energiyasi uchun to'lovga yordam bering» mazmunidagi xabarlar takrorlangan.

Xabarlarga ko'ra, mazkur robot Xitoyning Unitree robototexnika kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Unitree G1 gumanoidi bo'lishi mumkin. Kompaniyaning ushbu modeli avval ham o'zining g'ayrioddiy harakatlari va turli tajribalarda qo'llanilishi bilan e'tibor markazida bo'lgan.

Video tarqalishi bilan internet foydalanuvchilari o'rtasida turli fikrlar paydo bo'ldi. Ayrimlar hazillashib, «Endi tilanchilarni ham robotlar almashtiryapti», deya munosabat bildirgan bo'lsa, boshqalar bu holatni sun'iy intellektning tobora inson hayotiga kirib kelayotganiga ishora sifatida baholadi.

Shu bilan birga, videoning haqiqiy maqsadi ham muhokamalarga sabab bo'ldi. Kimdir buni kompaniyaning marketing tadbiri deb hisoblasa, yana bir guruh bu ko'cha san'ati yoki odamlarni qiziqtirish orqali pul yig'ishning g'ayrioddiy usuli bo'lishi mumkinligini ta'kidladi.

XitoySichuanUnitreeUnitree G1
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldiTojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldiBugun, 11:20Italiyada “eng yomon siyosatchi”ni daryoga tashlashadi — o'rta asrlardan qolgan g'ayrioddiy an'ana hanuz davom etmoqdaItaliyada “eng yomon siyosatchi”ni daryoga tashlashadi — o'rta asrlardan qolgan g'ayrioddiy an'ana hanuz davom etmoqdaBugun, 10:50Skeybordchi Quyosh tutilishi fonida tarixiy tryuk bajardiSkeybordchi Quyosh tutilishi fonida tarixiy tryuk bajardiBugun, 10:46«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdiBugun, 10:17Noqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdiNoqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdiBugun, 09:56«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?Bugun, 09:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi