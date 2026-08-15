iPhone 17 kamerasi DxOMark reytingida Samsung Galaxy S26 Ultra bilan tenglashdi

·52·Texno
iPhone 17 kamerasi DxOMark reytingida Samsung Galaxy S26 Ultra bilan tenglashdi
Qisqacha

iPhone 17 DxOMark kamera sinovlarida 157 ball to'plab, jahon reytingida 20-pog'onani egalladi. Qurilma iPhone 16 natijasidan 10 ball yuqori ko'rsatkich qayd etib, iPhone 16 Pro, Oppo Find X7 Ultra hamda Samsung Galaxy S26 Ultra bilan tenglashdi. Uning asosiy yangiligi 12 megapikselli sensor o'rniga o'rnatilgan 48 megapikselli ultra keng burchakli kamera bo'lib, video yozish sifati, ranglarni uzatish, avtofokus va barqarorlashtirish tizimi yuqori baholandi.

Apple kompaniyasining soʻnggi rusumdagi bazaviy smartfoni iPhone 17 mutaxassislarni lol qoldirib, DxOMark mustaqil laboratoriyasining kamera sinovlarida yuqori natija qayd etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ikkita asosiy kameraga ega boʻlgan mazkur qurilma 157 ball toʻplab, jahon reytingining 20-pogʻonasidan joy oldi va bir qator flagmanlar bilan natijasini tenglashtirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu koʻrsatkich tufayli bazaviy model oʻtgan yilgi iPhone 16 natijasidan darhol 10 ballga oʻzib ketdi. Qizigʻi shundaki, yangi qurilma kamera imkoniyatlari boʻyicha hatto iPhone 16 Pro, Oppo Find X7 Ultra hamda Samsung Galaxy S26 Ultra modellari bilan bir xil natija koʻrsatib, texnologik olamda katta qiziqish uygʻotdi.

Kameradagi asosiy oʻzgarishlar va ustunliklar

Qurilmaning muvaffaqiyatiga sabab boʻlgan asosiy yangilik bu — yangilangan ultra keng burchakli kamera hisoblanadi. Endilikda eski 12 megapikselli datchik oʻrniga 48 megapikselli zamonaviy sensor oʻrnatilgan. Shu bilan birga, avvalgi avloddan oʻtgan f/1,6 obyektivli va 1/1,56 dyuymli 48 megapikselli asosiy kamera ham oʻzining yuqori sifatini namoyish etdi.

DxOMark mutaxassislari ayniqsa smartfonning video yozish imkoniyatlarini alohida eʼtirof etishdi. Test natijalariga koʻra, qurilma ranglarni aniq uzatishi, avtofokusning tezkor ishlashi, samarali barqarorlashtirish tizimi hamda shovqinlarni yaxshi nazorat qilishi bilan ajralib turadi.

Kamchiliklar va cheklovlar

Shunga qaramay, sinov davomida ayrim nuqsonlar ham aniqlandi. Xususan, agressivroq ishlaydigan shovqinni yoʻqtirish funksiyasi baʼzan mayda detallarning yoʻqolishiga sabab boʻlishi mumkin. Shuningdek, telefoto-kameraning yoʻqligi qurilmaning asosiy kamchiligicha qolmoqda.

Masofadan suratga olishda smartfon faqat raqamli kesish (krop) funksiyasiga tayanadi, bu esa alohida telefoto obyektiviga ega boʻlgan ilgʻor flagmanlardan ortda qolishiga olib keladi. Portret rejimi ham mukammal ishlamayapti, ayniqsa bir nechta inson bir vaqtda suratga tushganda ayrim kamchiliklar sezilyapti.

iPhone 17DxOMarkAppleSamsung Galaxy S26 UltraSmartfon kamerasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqdaAQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqdaBugun, 09:51Qualcomm Snapdragon C protsessori Intel N250 dan sezilarli darajada ustun chiqdiQualcomm Snapdragon C protsessori Intel N250 dan sezilarli darajada ustun chiqdiBugun, 02:59Neirobiologlar miya toʻqimasini tiklashning yangi mexanizmini aniqlashdiNeirobiologlar miya toʻqimasini tiklashning yangi mexanizmini aniqlashdiBugun, 02:25Geekom M16 noutbukidagi past sifatli termokrem unumdorlikni pasaytirib yubordiGeekom M16 noutbukidagi past sifatli termokrem unumdorlikni pasaytirib yubordiBugun, 01:50SpaceX Texasdagi Starlink zavodini kengaytirish ishlarini boshlaydiSpaceX Texasdagi Starlink zavodini kengaytirish ishlarini boshlaydiBugun, 01:29Lenovo kompaniyasi yorqin rangli IdeaPad Vibe noutbukini tayyorlamoqdaLenovo kompaniyasi yorqin rangli IdeaPad Vibe noutbukini tayyorlamoqdaKecha, 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi