iPhone 17 kamerasi DxOMark reytingida Samsung Galaxy S26 Ultra bilan tenglashdi
iPhone 17 DxOMark kamera sinovlarida 157 ball to'plab, jahon reytingida 20-pog'onani egalladi. Qurilma iPhone 16 natijasidan 10 ball yuqori ko'rsatkich qayd etib, iPhone 16 Pro, Oppo Find X7 Ultra hamda Samsung Galaxy S26 Ultra bilan tenglashdi. Uning asosiy yangiligi 12 megapikselli sensor o'rniga o'rnatilgan 48 megapikselli ultra keng burchakli kamera bo'lib, video yozish sifati, ranglarni uzatish, avtofokus va barqarorlashtirish tizimi yuqori baholandi.
Apple kompaniyasining soʻnggi rusumdagi bazaviy smartfoni iPhone 17 mutaxassislarni lol qoldirib, DxOMark mustaqil laboratoriyasining kamera sinovlarida yuqori natija qayd etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ikkita asosiy kameraga ega boʻlgan mazkur qurilma 157 ball toʻplab, jahon reytingining 20-pogʻonasidan joy oldi va bir qator flagmanlar bilan natijasini tenglashtirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu koʻrsatkich tufayli bazaviy model oʻtgan yilgi iPhone 16 natijasidan darhol 10 ballga oʻzib ketdi. Qizigʻi shundaki, yangi qurilma kamera imkoniyatlari boʻyicha hatto iPhone 16 Pro, Oppo Find X7 Ultra hamda Samsung Galaxy S26 Ultra modellari bilan bir xil natija koʻrsatib, texnologik olamda katta qiziqish uygʻotdi.
Kameradagi asosiy oʻzgarishlar va ustunliklarQurilmaning muvaffaqiyatiga sabab boʻlgan asosiy yangilik bu — yangilangan ultra keng burchakli kamera hisoblanadi. Endilikda eski 12 megapikselli datchik oʻrniga 48 megapikselli zamonaviy sensor oʻrnatilgan. Shu bilan birga, avvalgi avloddan oʻtgan f/1,6 obyektivli va 1/1,56 dyuymli 48 megapikselli asosiy kamera ham oʻzining yuqori sifatini namoyish etdi.
DxOMark mutaxassislari ayniqsa smartfonning video yozish imkoniyatlarini alohida eʼtirof etishdi. Test natijalariga koʻra, qurilma ranglarni aniq uzatishi, avtofokusning tezkor ishlashi, samarali barqarorlashtirish tizimi hamda shovqinlarni yaxshi nazorat qilishi bilan ajralib turadi.
Kamchiliklar va cheklovlarShunga qaramay, sinov davomida ayrim nuqsonlar ham aniqlandi. Xususan, agressivroq ishlaydigan shovqinni yoʻqtirish funksiyasi baʼzan mayda detallarning yoʻqolishiga sabab boʻlishi mumkin. Shuningdek, telefoto-kameraning yoʻqligi qurilmaning asosiy kamchiligicha qolmoqda.
Masofadan suratga olishda smartfon faqat raqamli kesish (krop) funksiyasiga tayanadi, bu esa alohida telefoto obyektiviga ega boʻlgan ilgʻor flagmanlardan ortda qolishiga olib keladi. Portret rejimi ham mukammal ishlamayapti, ayniqsa bir nechta inson bir vaqtda suratga tushganda ayrim kamchiliklar sezilyapti.
…