Abiturientlar diqqatiga: OTMlarga yakuniy kirish natijalari e'lon qilindi!

·58·Jamiyat
Abiturientlar diqqatiga: OTMlarga yakuniy kirish natijalari e'lon qilindi!
Qisqacha

2026/2027-o'quv yili uchun bakalavriat yo'nalishlariga kirish test sinovlarining yakuniy tanlov natijalari, ya'ni mandat e'lon qilindi. Abiturientlar natijalarini my.uzbmb.uz portalida pasport ma'lumotlari va JShShIR orqali yoki mandat.uzbmb.uz saytida qayd etilgan ID raqamini kiritib tekshirishi mumkin. Yakuniy natijalar abiturientlar tanlagan oliy ta'lim muassasalariga ham taqdim etilgan.

O'zbekistonda millionlab abiturientlar va ularning ota-onalari intiqlik bilan kutgan kun keldi. 2026/2027-o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga o'tkazilgan kirish test sinovlari bo'yicha yakuniy tanlov natijalari — mandat rasman e'lon qilindi.

Endilikda har bir abiturient davlat granti yoki to'lov-kontrakt asosida talabalikka tavsiya etilganini bir necha rasmiy va qulay kanallar orqali onlayn tarzda tekshirishi mumkin.

Natijalarni qanday tekshirish mumkin? (3 ta asosiy yo'l)

Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan yakuniy tanlov natijalarini bilish uchun quyidagi qulay usullar taqdim etilgan:

  1. my.uzbmb.uz rasmiy portali orqali: Tizimga shaxsiy kabinet orqali kirib, pasport seriyasi va raqami hamda jismoniy shaxsning shaxsiy identifikasiya raqamini (JShShIR) kiritish orqali to'liq natijani ko'rish mumkin.

  2. mandat.uzbmb.uz maxsus sayti orqali: Ushbu ochiq portalga kirib, abiturientning qayd etilgan ID raqamini kiritish orqali test ballari, tanlangan yo'nalishlar va talabalikka tavsiya etilganlik holatini bir lahzada bilib olish imkoniyati mavjud.

  3. Oliy ta'lim muassasalari qaydnomalari orqali: Yakuniy test natijalari qaydnomasi abiturient tanlagan oliy ta'lim muassasalariga ham to'liq taqdim etilgan bo'lib, tegishli OTMning mas'ul qabul komissiyalari orqali ham ma'lumot olish mumkin.

Talabalikka tavsiya etilganlar uchun navbatdagi qadam

Yakuniy mandat natijalariga ko'ra talabalik baxtiga muyassar bo'lgan barcha yoshlar endilikda tegishli oliy o'quv yurtlarining qabul komissiyalariga murojaat qilib, belgilangan tartibda hujjatlarni rasmiylashtirish va yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ko'rish jarayonini boshlashlari mumkin.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekistonBilim va malakalarni baholash agentligimy.uzbmb.uzmandat.uzbmb.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi yo‘lda Isuzu yuk mashinasi yonib ketdiYangi yo‘lda Isuzu yuk mashinasi yonib ketdiBugun, 05:58Toshkentda 3 yoshli bola onasining zo‘ravonligidan qutqarildiToshkentda 3 yoshli bola onasining zo‘ravonligidan qutqarildiBugun, 05:51Qarzdordan 150 million so‘mlik qarzdorlik undirildiQarzdordan 150 million so‘mlik qarzdorlik undirildiKecha, 18:15Qarzdorlik evaziga korxonaning noturar joyi xatlandiQarzdorlik evaziga korxonaning noturar joyi xatlandiKecha, 18:12Bloger Kokosh shifokorni “shantaj” qilganmi? Bloger sud qaroridan norozi ekanligini aytmoqdaBloger Kokosh shifokorni “shantaj” qilganmi? Bloger sud qaroridan norozi ekanligini aytmoqdaKecha, 17:46“Uy boshqaruvi rahbarlari” fuqarolardan 574,6 mln so‘m undirgan“Uy boshqaruvi rahbarlari” fuqarolardan 574,6 mln so‘m undirganKecha, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi