Abiturientlar diqqatiga: OTMlarga yakuniy kirish natijalari e'lon qilindi!
2026/2027-o'quv yili uchun bakalavriat yo'nalishlariga kirish test sinovlarining yakuniy tanlov natijalari, ya'ni mandat e'lon qilindi. Abiturientlar natijalarini my.uzbmb.uz portalida pasport ma'lumotlari va JShShIR orqali yoki mandat.uzbmb.uz saytida qayd etilgan ID raqamini kiritib tekshirishi mumkin. Yakuniy natijalar abiturientlar tanlagan oliy ta'lim muassasalariga ham taqdim etilgan.
O'zbekistonda millionlab abiturientlar va ularning ota-onalari intiqlik bilan kutgan kun keldi. 2026/2027-o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga o'tkazilgan kirish test sinovlari bo'yicha yakuniy tanlov natijalari — mandat rasman e'lon qilindi.
Endilikda har bir abiturient davlat granti yoki to'lov-kontrakt asosida talabalikka tavsiya etilganini bir necha rasmiy va qulay kanallar orqali onlayn tarzda tekshirishi mumkin.
Natijalarni qanday tekshirish mumkin? (3 ta asosiy yo'l)
Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan yakuniy tanlov natijalarini bilish uchun quyidagi qulay usullar taqdim etilgan:
my.uzbmb.uz rasmiy portali orqali: Tizimga shaxsiy kabinet orqali kirib, pasport seriyasi va raqami hamda jismoniy shaxsning shaxsiy identifikasiya raqamini (JShShIR) kiritish orqali to'liq natijani ko'rish mumkin.
mandat.uzbmb.uz maxsus sayti orqali: Ushbu ochiq portalga kirib, abiturientning qayd etilgan ID raqamini kiritish orqali test ballari, tanlangan yo'nalishlar va talabalikka tavsiya etilganlik holatini bir lahzada bilib olish imkoniyati mavjud.
Oliy ta'lim muassasalari qaydnomalari orqali: Yakuniy test natijalari qaydnomasi abiturient tanlagan oliy ta'lim muassasalariga ham to'liq taqdim etilgan bo'lib, tegishli OTMning mas'ul qabul komissiyalari orqali ham ma'lumot olish mumkin.
Talabalikka tavsiya etilganlar uchun navbatdagi qadam
Yakuniy mandat natijalariga ko'ra talabalik baxtiga muyassar bo'lgan barcha yoshlar endilikda tegishli oliy o'quv yurtlarining qabul komissiyalariga murojaat qilib, belgilangan tartibda hujjatlarni rasmiylashtirish va yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ko'rish jarayonini boshlashlari mumkin.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…