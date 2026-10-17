Germaniya aeroportida Meksikalik erkakning chamadonidan 92 ta ilon va kaltakesak topildi

·72·Dunyo
Germaniya aeroportida Meksikalik erkakning chamadonidan 92 ta ilon va kaltakesak topildi

Germaniyaning Kyoln-Bonn aeroportida noodatiy holat aniqlandi. Bojxona xodimlari 45 yoshli Meksika fuqarosining chamadonini tekshirish vaqtida jami 92 ta sudralib yuruvchini topdi. Ular orasida 37 ta ilon va 55 ta kaltakesak bo‘lgan.

Xabarlarga ko‘ra, erkak bojxona xodimlarida shubha uyg‘otganidan so‘ng to‘xtatilgan. Uning kokain ta’sirida ekani aniqlangach, yuklari batafsil ko‘zdan kechirilgan.

Tekshiruv davomida jonivorlar shampun va krem idishlari, boshqa plastik idishlar hamda paypoqlar ichiga yashirilgani ma’lum bo‘lgan. Topilgan sudralib yuruvchilar orasida shaqildoq ilonlar va iguanalar ham borligi aytilmoqda.

Mazkur hodisa aeroportlarda noqonuniy hayvon tashish va yovvoyi tabiat vakillarining xavfsizligini ta’minlash masalalariga yana bir bor e’tibor qaratdi. Jonivorlarning keyingi taqdiri va holat yuzasidan ko‘rilgan choralar haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

Kyoln-Bonn aeroportiMeksika fuqarosisudralib yuruvchininoqonuniy hayvon tashish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tokioda erkakning chamadonidan 200 ta kaltakesak chiqdiTokioda erkakning chamadonidan 200 ta kaltakesak chiqdi14 avgust 12:06Zaharli ilonlar malikasi: xitoylik qiz 60 mingdan ziyod ilon boqmoqdaZaharli ilonlar malikasi: xitoylik qiz 60 mingdan ziyod ilon boqmoqda25 aprel 15:09Dugonalari bilan terisini qoraytirishga qiziqqan ayol teri saratonidan vafot etdiDugonalari bilan terisini qoraytirishga qiziqqan ayol teri saratonidan vafot etdiBugun 14:23Amerikalik maktab o‘quvchisining noodatiy loyihasi: burger ta’mli pomidor!Amerikalik maktab o‘quvchisining noodatiy loyihasi: burger ta’mli pomidor!Bugun 14:18Indoneziyada shov-shuvli voqea: kuyov uylangan “kelin” aslida erkak bo‘lib chiqdiIndoneziyada shov-shuvli voqea: kuyov uylangan “kelin” aslida erkak bo‘lib chiqdiBugun 14:13Trampning yangi matbuot kotibi ilk brifingidan so‘ng lavozimini yo‘qotdiTrampning yangi matbuot kotibi ilk brifingidan so‘ng lavozimini yo‘qotdiBugun 11:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi