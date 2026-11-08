Yaponiyada qalinligi soch tolasidan ham yupqa shokolad yaratildi

·65·Dunyo
Yaponiyada qalinligi soch tolasidan ham yupqa shokolad yaratildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yaponiyaning MATTE Bottega del Cioccolato kompaniyasi qalinligi atigi 0,03 millimetrga teng bo‘lgan dunyodagi eng yupqa «Corteccia» shokoladini yaratdi.
  • Matteo Sanklikka asos solgan ushbu korxona 2024 yil fevral oyida Tokiodagi Azabudai Hills Garden Plaza majmuasida o‘z faoliyatini boshlagan.
  • Desertni tayyorlash uchun maxsus ishlab chiqilgan noyob uskuna shokoladni o‘ta yupqa qatlamda yoyish va silindrsimon shaklga keltirish imkonini beradi.

Yaponiyada dunyodagi eng yupqa shokolad sifatida tanilgan noyob shirinlik ishlab chiqarilmoqda. Uning qalinligi atigi 0,03 millimetrni tashkil etadi. «Corteccia» deb nomlangan ushbu desert nafaqat g‘ayrioddiy ko‘rinishi, balki og‘izda bir zumda erib ketishi bilan ham shirinlik ixlosmandlari e’tiborini tortgan.

Yaponiyalik qandolatchi Matteo Sanklikka asos solgan MATTE Bottega del Cioccolato kompaniyasi 2024 yil fevral oyida Tokiodagi Azabudai Hills Garden Plaza majmuasida faoliyatini boshlagan. Qisqa vaqt ichida kompaniya dunyodagi eng yupqa shokoladni ishlab chiqarishi bilan mashhurlikka erishgan. «Corteccia» nomi italyan tilida «daraxt po‘stlog‘i» ma’nosini anglatadi.

Italiyaning an’anaviy qatlamli shokoladlaridan ilhomlanib yaratilgan desert o‘ta yupqa shokolad qatlamidan tayyorlanadi. Bu jarayon uchun mahalliy texnika mutaxassisi bilan hamkorlikda bir yarim yil davomida maxsus uskuna ishlab chiqilgan. U shokoladni atigi 0,03 millimetr qalinlikda yoyish va o‘rash imkonini beradi.

Kompaniya asoschisi Matteo Sanklikkaning maqsadi oddiy shokoladdan farq qiluvchi, og‘izda erish jarayonini o‘ziga xos tarzda his qilish imkonini beradigan desert yaratish bo‘lgan. Uning fikricha, shokoladning eng yoqimli holati og‘izda erishi arafasidagi paytdir. «Corteccia» aynan shu hissiyotni taqdim etish uchun ishlab chiqilgan.

Mahsulotning yupqa qatlami silindrsimon novda shaklida o‘raladi. Uning tashqi ko‘rinishi notekis daraxt po‘stlog‘ini eslatadi. Ishlab chiqaruvchilar ta’kidlashicha, shokolad tilga tegishi bilan deyarli bir zumda erib ketadi va odatdagidan farqli mazali taassurot qoldiradi.

Desert ijtimoiy tarmoqlarda ommalashganidan so‘ng ko‘plab qandolatchilar uning o‘xshashini yaratishga urinishgan. Biroq hozirgacha hech kim bunga muvaffaq bo‘la olmagan. Buning asosiy sababi shokoladni bunday darajada yupqa tayyorlash imkonini beruvchi maxsus uskuna ekanligi bilan bog‘liq.

Qizig‘i, mazkur qurilmaning yagona nusxasi MATTE Bottega del Cioccolato kompaniyasining Tokiodagi ustaxonasida joylashgan. Shu bois «Corteccia» hozircha dunyodagi boshqa qandolatchilar takrorlay olmagan noyob shirinlik bo‘lib qolmoqda.

CortecciaMATTE Bottega del CioccolatoMatteo SanklikkaAzabudai Hills
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyadagi restoranning shaffof go‘shti internetda shov-shuvga sabab bo‘ldiYaponiyadagi restoranning shaffof go‘shti internetda shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun 21:5713 sentyabr: tarixda bugun sodir bo‘lgan eng qiziq voqealar13 sentyabr: tarixda bugun sodir bo‘lgan eng qiziq voqealar13 sentabr 10:38Yaponiyada yashashni istayotgan xorijliklar uchun talablar yanada kuchaytirilmoqdaYaponiyada yashashni istayotgan xorijliklar uchun talablar yanada kuchaytirilmoqda3 oktabr 15:46Ona va qizining peshonasida bir xil oq soch tutami: noyob o‘xshashlik barchani hayratga soldiOna va qizining peshonasida bir xil oq soch tutami: noyob o‘xshashlik barchani hayratga soldi22 oktabr 14:57Yaponiyada bir soatga buvini 23 dollarga ijaraga olish mumkinYaponiyada bir soatga buvini 23 dollarga ijaraga olish mumkin22 oktabr 11:30Erling Xoland imijini tubdan o‘zgartirdi: uzun sochdan voz kechdi (foto)Erling Xoland imijini tubdan o‘zgartirdi: uzun sochdan voz kechdi (foto)23 avgust 19:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi