Qimmat tahlillardan voz kechish mumkinmi? G‘arbiy Sibir konlari bo‘yicha muhim kashfiyot

·70·Dunyo
Qimmat tahlillardan voz kechish mumkinmi? G‘arbiy Sibir konlari bo‘yicha muhim kashfiyot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Gubkin nomidagi neft va gaz universiteti tadqiqotchilari tabiiy gaz konlarini baholash xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiluvchi «tornado» nomli yangi matematik tahlil usulini ishlab chiqdi.
  • Ushbu yondashuv yordamida bitta konning o‘zida yiliga 30 milliondan 300 million rublgacha mablag‘ni tejash imkoniyati mavjud.
  • Olimlar G‘arbiy Sibir hududidagi 66 ta yirik gaz uyumi ma’lumotlari asosida qaysi o‘lchovlarni qisqartirish mumkinligini aniqlovchi algoritm yaratdi.

Rossiyadagi Gubkin nomidagi neft va gaz universiteti tadqiqotchilari tabiiy gaz konlarini baholash va o‘rganish xarajatlarini sezilarli darajada qisqartirishga imkon beruvchi yangi ilmiy yondashuvni ishlab chiqdi.

Mualliflarning hisob-kitoblariga ko‘ra, «tornado» deb nomlangan matematik tahlil usulini qo‘llash hisobiga bitta konning o‘zida yiliga 30 milliondan 300 million rublgacha mablag‘ni tejab qolish mumkin. Ilmiy ish natijalari ixtisoslashgan «Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanix i gazovix mestorojdeniy» jurnalida chop etildi.

Nima uchun konlarni baholash haddan tashqari qimmatga tushadi?

Gaz konlaridan qancha hajmda xomashyo qazib olish mumkinligini oldindan prognoz qilish uchun muhandislar murakkab raqamli kompyuter modellaridan foydalanadi:

  • Yuzlab murakkab ko‘rsatkichlar: Bunday modellarni ishlatish uchun yer osti tog‘ jinslarining g‘ovakligi, o‘tkazuvchanligi, qatlamdagi bosim hamda suvning fizik-kimyoviy xususiyatlari kabi juda ko‘p parametrlar kerak bo‘ladi;

  • Qimmat laboratoriya tadqiqotlari: Mazkur ma’lumotlarni to‘plash yangi quduqlarni burg‘ilash, tog‘ jinslari kern namunalarini olish va uzoq vaqt talab qiluvchi laboratoriya tahlillarini o‘tkazish bilan bog‘liq;

  • Asosiy savol: Olimlar xarajatlarni maqbullashtirish maqsadida barcha ko‘rsatkichlarni har bir konda birdek chuqur o‘rganish shartmi yoki yo‘qmi, degan masalani ilmiy asoslab berdi.

«Tornado» tahlili nima va u qanday ishlaydi?

Olimlar G‘arbiy Sibir hududidagi 66 ta yirik gaz uyumi ma’lumotlarini chuqur o‘rganib, maxsus algoritmni sinovdan o‘tkazdi:

  • Girdobsimon diagrammalar: Usul tabiiy ofat bilan bog‘liq emas — tahlil natijalari vizual jihatdan tornado girdobiga o‘xshash diagrammalarda ko‘rsatiladi. Gaz qazib olish prognoziga eng kuchli ta’sir qiluvchi omillar keng tasmalar bilan belgilanib, ikkinchi darajali omillardan ajratib olinadi;

  • Qatlamga qarab individual yondashuv: Loyiha ishtirokchisi Artyom Yeliseyevning tushuntirishicha, sayoz va g‘ovak senoman qatlamlarida pastdan bosim beruvchi suvning harakati hal qiluvchi bo‘lsa, chuqurroq joylashgan zich goteriv qatlamlarida haqiqiy gaz hajmini to‘g‘ri baholash va qazib olishda qaysi qatlamlar ishtirok etayotganini bilish muhimroq sanaladi;

  • Aniq saralash: Natijada har bir alohida kon uchun qaysi o‘lchovlarni shartli ravishda o‘tkazish, qaysilarini esa prognoz sifatini tushirmasdan bekor qilish yoki qisqartirish mumkinligi bo‘yicha aniq algoritm shakllantirildi.

Milliy dasturiy ta’minot va kelajakdagi rejalar

Tadqiqot davomida Rossiyada yaratilgan mahalliy dasturiy ta’minotlar ham sinovdan o‘tkazilib, ularning tezligi va hisob-kitob aniqligi xorijiy muqobillardan aslo qolishmasligi isbotlandi.

Hozirda olimlar ushbu usulni boshqa mintaqalardagi konlarga moslashtirish ustida ishlamoqda. Mutaxassislar 30–300 million rubllik tejam dastlabki hisob-kitoblarga asoslangan nazariy prognoz ekanini, amaliy samara esa konni o‘rganish rejalarini to‘g‘ri tuzishga bog‘liq bo‘lishini ta’kidlamoqda.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaXitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqda4 sentabr 10:54Misrlik dehqon tomorqasidan 3000 yillik fir’avn haykallarini topdiMisrlik dehqon tomorqasidan 3000 yillik fir’avn haykallarini topdiBugun 18:09150 dan ortiq odam yig‘ilgan cherkovga qurolli bosqin: Hujum tafsilotlari150 dan ortiq odam yig‘ilgan cherkovga qurolli bosqin: Hujum tafsilotlariBugun 17:17Teri ostidagi sir ochildi: Olimlar bezgak chivini qonni qanday so‘rishini aniqladiTeri ostidagi sir ochildi: Olimlar bezgak chivini qonni qanday so‘rishini aniqladiBugun 16:07Ikki o‘g‘lini dengiz oqimidan qutqarmoqchi bo‘lgan ona halok bo‘ldiIkki o‘g‘lini dengiz oqimidan qutqarmoqchi bo‘lgan ona halok bo‘ldiBugun 15:44“Atlantika emas, Tramp okeani”: Trampning noodatiy taklifini Google rahbari rad etdi“Atlantika emas, Tramp okeani”: Trampning noodatiy taklifini Google rahbari rad etdiBugun 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi