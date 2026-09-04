Xitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqda

·12·Dunyo
Xitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqda

Rossiya va Xitoy o‘rtasidagi strategik energetika sherikligi yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. Vladivostokda bo‘lib o‘tayotgan Sharqiy iqtisodiy forum (VEF-2026) doirasidagi ikki tomonlama hukumatlararo komissiya yig‘ilishida Uzoq Sharq yo‘nalishi bo‘yicha yangi gaz quvurining transchegaraviy qismi to‘liq qurib bitkazilgani rasman e’lon qilindi. Rossiya gazini Osiyoning eng yirik iqtisodiyotiga yetkazib beruvchi yangi tarmoqlarni ishga tushirish orqali eksport hajmini rekord darajadagi ko‘rsatkichlarga yetkazish ko‘zda tutilmoqda.

Uzoq Sharq yo‘nalishi: 2027 yilgacha to‘liq quvvat va yangi hajmlar

Yangi gaz quvuri loyihasi ikki davlat energetika balansida muhim o‘rin tutadi:

  • Qurilish yakunlandi: Quvurning chegaralararo kesib o‘tuvchi transchegaraviy qismidagi murakkab qurilish ishlari to‘liq tamomlandi;

  • Ishga tushish muddati: Loyiha bo‘yicha 2027 yilga qadar to‘liq hajmda tabiiy gaz yetkazib berishni yo‘lga qo‘yish bosh maqsad qilib olingan;

  • Qo‘shimcha 12 milliard kub metr: Mazkur yangi yo‘nalish orqali Xitoyga yiliga qo‘shimcha ravishda 10 milliarddan 12 milliard kub metrgacha «zangori olov» eksport qilinadi.

«Sibir qudrati»dan «Sibir boyqali»gacha: Yirik gaz arteriyalari tahlili

Rossiya Bosh vaziri o‘rinbosari Aleksandr Novak komissiya yig‘ilishida hamkorlikning istiqbollarini bayon qilar ekan, yangi yo‘nalishlar bo‘yicha muloqot davom etayotganini bildirdi:

«Uzoq Sharq yo‘nalishini ishga tushirishga faol tayyorgarlik ko‘rmoqdamiz va Rossiya gazini Xitoyga yetkazib berishning boshqa istiqbolli yo‘nalishlari, jumladan, “Baykal kuchi” loyihasi bo‘yicha muloqotni davom ettirmoqdamiz», — dedi Aleksandr Novak.

Ikki davlat o‘rtasidagi boshqa yirik energetika loyihalarida ham faollashuv kuzatilmoqda:

  • «Sibir qudrati — 1» (amaldagi yo‘nalish): Mazkur tarmoq orqali yetkazib berish ko‘rsatkichi izchil oshirilib, yiliga 38 milliarddan 44 milliard kub metrga yetkazilmoqda;

  • «Sibir boyqali» (sobiq «Sibir qudrati — 2»): Mo‘g‘uliston hududi orqali yiliga 50 milliard kub metr gaz haydash quvvatiga ega bo‘lgan ulkan loyiha bo‘yicha tomonlar yakuniy tijoriy shartnomalarni imzolashni tezlashtirdi. Mazkur yo‘nalish bo‘yicha yuridik kuchga ega memorandum 2025 yilda imzolangan edi.

2026 yil yakunlari va 100 milliard kub metrlik tarixiy marra

Rossiyaning sharqiy yo‘nalishdagi gaz siyosati global bozor xaritasini qayta shakllantirmoqda:

  • 2026 yil ko‘rsatkichi: Yil yakuniga qadar Rossiyaning amaldagi «Sibir qudrati — 1» quvuri va Qozog‘iston tranzit tizimi orqali Xitoyga yetkazib beradigan jami gaz hajmi taxminan 50 milliard kub metrni tashkil etadi;

  • Kelajak salohiyati: Barcha yangi sharqiy yo‘nalishlar («Uzoq Sharq» va «Sibir boyqali») to‘liq loyiha quvvatida ishga tushganidan so‘ng, Rossiyaning Xitoyga yillik gaz eksporti jami 100 milliard kub metrgacha yetishi kutilmoqda.

Yevropa bozoridagi yo‘qotishlardan so‘ng Osiyo bozoriga to‘liq yuzlangan Moskva uchun ushbu infratuzilmalar uzoq muddatli iqtisodiy xavfsizlikning asosiy tayanchi bo‘lib xizmat qiladi.

Sizningcha, Rossiyaning gaz oqimini to‘liq Xitoy bozoriga burishi uzoq istiqbolda Pekinga iqtisodiy qaramlikni oshiradimi yoki bu teng manfaatli geosiyosiy ittifoqmi? Ushbu loyihalar Markaziy Osiyo davlatlarining tranzit salohiyati va gaz siyosatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ukraina allaqachon yutqazib bo‘ldi»: Amerikalik siyosatchi shov-shuvli bayonot berdi«Ukraina allaqachon yutqazib bo‘ldi»: Amerikalik siyosatchi shov-shuvli bayonot berdiBugun, 10:44Tramp Putinni AQSHdagi G20 sammitiga taklif etish masalasida kutilmagan javob berdiTramp Putinni AQSHdagi G20 sammitiga taklif etish masalasida kutilmagan javob berdiBugun, 10:37Polsha Ukraina va Belorussiya chegarasida havo hududini yopdimi?Polsha Ukraina va Belorussiya chegarasida havo hududini yopdimi?Bugun, 10:25«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdi«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdiBugun, 08:36Lida Moniava SIZOga yuborilmadi: tergovning kutilmagan chekinishi — shov-shuvli sud tafsilotlariLida Moniava SIZOga yuborilmadi: tergovning kutilmagan chekinishi — shov-shuvli sud tafsilotlariBugun, 08:30«Odamlar boyib ketmadi, lekin...»: Davlat Dumasi vitse-spikeri QQS oshirilishi haqida«Odamlar boyib ketmadi, lekin...»: Davlat Dumasi vitse-spikeri QQS oshirilishi haqidaBugun, 08:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi