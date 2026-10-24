150 dan ortiq odam yig‘ilgan cherkovga qurolli bosqin: Hujum tafsilotlari

·42·Dunyo
150 dan ortiq odam yig‘ilgan cherkovga qurolli bosqin: Hujum tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Iordaniyaning Karak viloyatidagi cherkovda o‘tkazilayotgan dafn marosimi vaqtida noma’lum shaxslar tomonidan uyushtirilgan qurolli hujum oqibatida 6 kishi halok bo‘ldi.
  • Hodisa joyida bo‘lgan 150 nafardan ortiq odamdan 28 nafari turli darajadagi jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi.
  • Avtomobilda kelib, to‘satdan o‘t ochgan hujumchilarni qidirib topish va zararsizlantirish uchun huquq-tartibot organlari keng ko‘lamli tezkor operatsiya boshladi.

Iordaniyaning janubida joylashgan Karak viloyatida dahshatli qurolli hujum yuz berdi. Mahalliy cherkovlardan birida dafn marosimi o‘tkazilayotgan bir paytda noma’lum shaxslar yig‘ilgan olomonni o‘qqa tutdi.

AQSHning nufuzli CNN telekanali xabariga ko‘ra, bosqin oqibatida 6 kishi halok bo‘lgan, yana 28 nafar fuqaro turli darajadagi jarohatlar bilan shifoxonalarga yotqizilgan.

«Avtomobildan tushib, olomonni o‘qqa tutgan»: Hujum tafsilotlari

Guvohlar va huquq-tartibot organlarining dastlabki ma’lumotlariga ko‘ra, hujum oldindan rejalashtirilgan va kutilmagan tarzda amalga oshirilgan:

  • Bir necha daqiqalik otishma: Qurollangan noma’lum shaxslar cherkov yaqiniga avtomobil bilan kelib, undan tushgan zahoti marosimga yig‘ilgan odamlarga qarata ketma-ket o‘q uzgan;

  • 150 dan ortiq odam nishonda qolgan: Voqea paytida cherkov binosi ichida va uning atrofidagi hovlida 150 nafardan ziyod inson jam bo‘lgan, bu esa talofatlar va jarohat olganlar sonining ko‘payishiga sabab bo‘lgan;

  • Vahima va sarosima: To‘satdan boshlangan o‘q yomg‘iri dafn marosimi ishtirokchilari orasida kuchli sarosima keltirib chiqargan.

Hodisa joyida favqulodda holat

Qonli voqea yuz bergan joyga zudlik bilan maxsus xizmatlar va tez yordam brigadalari yetib borgan:

  • Barcha yaralanganlarga kechiktirib bo‘lmaydigan tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda, ayrim og‘ir ahvoldagi bemorlar viloyatning markaziy shifoxonalariga yetkazilgan;

  • Huquq-tartibot organlari hududni to‘liq o‘rab olgan bo‘lib, voqea joyidan qochib yashiringan hujumchilarni qidirib topish va ularni zararsizlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli tezkor operatsiya olib bormoqda.

Mazkur hujum Iordaniya jamiyatida katta xavotir uyg‘otdi va xalqaro hamjamiyat e’tiborini tortmoqda.

IordaniyaKarakqurolli hujum
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolgariyada shov-shuvli suiqasd: «Botev» futbol klubi xo‘jayini otib ketildiBolgariyada shov-shuvli suiqasd: «Botev» futbol klubi xo‘jayini otib ketildi1 oktabr 07:01AQSHda 16 yoshli o‘smir maktabga hujum qilib, to‘rt kishini o‘ldirdiAQSHda 16 yoshli o‘smir maktabga hujum qilib, to‘rt kishini o‘ldirdi16 oktabr 16:50Ekvadordagi cherkovda ibodat vaqtida kutilmagan fojia: ruhoniy xoch qulashidan halok bo‘ldiEkvadordagi cherkovda ibodat vaqtida kutilmagan fojia: ruhoniy xoch qulashidan halok bo‘ldi19 oktabr 15:13150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi24 sentabr 10:06Qozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandiQozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandi14 sentabr 23:55«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi16 sentabr 22:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi