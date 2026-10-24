150 dan ortiq odam yig‘ilgan cherkovga qurolli bosqin: Hujum tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Iordaniyaning Karak viloyatidagi cherkovda o‘tkazilayotgan dafn marosimi vaqtida noma’lum shaxslar tomonidan uyushtirilgan qurolli hujum oqibatida 6 kishi halok bo‘ldi.
- Hodisa joyida bo‘lgan 150 nafardan ortiq odamdan 28 nafari turli darajadagi jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi.
- Avtomobilda kelib, to‘satdan o‘t ochgan hujumchilarni qidirib topish va zararsizlantirish uchun huquq-tartibot organlari keng ko‘lamli tezkor operatsiya boshladi.
Iordaniyaning janubida joylashgan Karak viloyatida dahshatli qurolli hujum yuz berdi. Mahalliy cherkovlardan birida dafn marosimi o‘tkazilayotgan bir paytda noma’lum shaxslar yig‘ilgan olomonni o‘qqa tutdi.
AQSHning nufuzli CNN telekanali xabariga ko‘ra, bosqin oqibatida 6 kishi halok bo‘lgan, yana 28 nafar fuqaro turli darajadagi jarohatlar bilan shifoxonalarga yotqizilgan.
«Avtomobildan tushib, olomonni o‘qqa tutgan»: Hujum tafsilotlari
Guvohlar va huquq-tartibot organlarining dastlabki ma’lumotlariga ko‘ra, hujum oldindan rejalashtirilgan va kutilmagan tarzda amalga oshirilgan:
Bir necha daqiqalik otishma: Qurollangan noma’lum shaxslar cherkov yaqiniga avtomobil bilan kelib, undan tushgan zahoti marosimga yig‘ilgan odamlarga qarata ketma-ket o‘q uzgan;
150 dan ortiq odam nishonda qolgan: Voqea paytida cherkov binosi ichida va uning atrofidagi hovlida 150 nafardan ziyod inson jam bo‘lgan, bu esa talofatlar va jarohat olganlar sonining ko‘payishiga sabab bo‘lgan;
Vahima va sarosima: To‘satdan boshlangan o‘q yomg‘iri dafn marosimi ishtirokchilari orasida kuchli sarosima keltirib chiqargan.
Hodisa joyida favqulodda holat
Qonli voqea yuz bergan joyga zudlik bilan maxsus xizmatlar va tez yordam brigadalari yetib borgan:
Barcha yaralanganlarga kechiktirib bo‘lmaydigan tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda, ayrim og‘ir ahvoldagi bemorlar viloyatning markaziy shifoxonalariga yetkazilgan;
Huquq-tartibot organlari hududni to‘liq o‘rab olgan bo‘lib, voqea joyidan qochib yashiringan hujumchilarni qidirib topish va ularni zararsizlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli tezkor operatsiya olib bormoqda.
Mazkur hujum Iordaniya jamiyatida katta xavotir uyg‘otdi va xalqaro hamjamiyat e’tiborini tortmoqda.
Izohlar 0
…