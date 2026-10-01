Bolgariyada shov-shuvli suiqasd: «Botev» futbol klubi xo‘jayini otib ketildi

·38·Sport
Bolgariyada shov-shuvli suiqasd: «Botev» futbol klubi xo‘jayini otib ketildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bolgariyada taniqli tadbirkor va «Botev» futbol klubi egasi Iliyan Filipov Plovdivdagi turar-joy majmuasi hududida otib o‘ldirildi.
  • Boshiga o‘q tegishi natijasida voqea joyida vafot etgan Filipovning o‘ldirilishi puxta rejalashtirilgan.
  • Shaharda nazorat kuchaytirilib, jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan, tergov barcha ehtimoliy versiyalarni, shu jumladan biznes va sport sohasidagi aloqalarni ham ko‘rib chiqmoqda.

Bolgariya futboli va biznes olami og‘ir judolik va qurolli hujum sabab shok holatida. Mamlakatning taniqli tadbirkori, «Botev» klubi egasi Iliyan Filipov Plovdiv shahrida sodir etilgan qurolli hujum qurboni bo‘ldi.

Bolgariya Ichki ishlar vazirligi manbalariga tayanib Nova nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, suiqasd chorshanbaga o‘tar kechasi, tadbirkor yashab kelgan turar-joy majmuasi hududida sodir etilgan.

Bosh qismiga berilgan o‘q va sirli qotillar

Dastlabki norasmiy ma’lumotlarga qaraganda, qotillik puxta rejalashtirilgan: Filipov boshiga berilgan o‘q jarohati oqibatida voqea joyida vafot etgan.

Hozircha jinoyatga bevosita guvoh bo‘lganlar topilgani yoki yo‘qligi haqida aniq ma’lumotlar ochiqlanmagan. Shuningdek, qotillar shaxsi va ularning soni borasida ham rasmiy idoralar sukunat saqlamoqda.

Shaharda kuchaytirilgan nazorat va qat’iy cheklovlar

Otishma sodir bo‘lganidan so‘ng huquq-tartibot idoralari darhol maxsus rejani ishga tushirdi:

  • Yo‘llar nazoratga olindi: Plovdiv shahridan chiqish yo‘llari politsiya patrullari tomonidan to‘silib, barcha shubhali transport vositalari sinchkovlik bilan tekshirilmoqda;

  • Qo‘shimcha choralar: Qo‘shni va atrofdagi boshqa hududlarda ham kuch ishlatar tuzilmalar ishtirokidagi tekshiruvlar kuchaytirilgan;

  • Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Prokuror Vanya Xristeva qasddan odam o‘ldirish moddasi bo‘yicha rasman jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Uning bildirishicha, tergov guruhi hodisaning barcha ehtimoliy versiyalarini, jumladan biznes va sport sohasidagi aloqalarni ham faol ko‘rib chiqmoqda.

Biznes va futbol chorrahasidagi figura

Iliyan Filipov faqatgina «Botev» futbol klubi egasi sifatida emas, balki mamlakatdagi yirik transport hamda qurilish imperiyalariga egalik qiluvchi ta’sir doirasi katta tadbirkor sifatida ham tanilgan edi. Ushbu qurolli suiqasd ortida qanday motivlar yotgani va bu uning qaysi sohadagi faoliyati bilan bog‘liqligi tergov yakunlaridan so‘ng ma’lum bo‘ladi.

Iliyan FilipovBotev klubPlovdivqurolli hujum
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldi«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldi8 iyul 17:16Milan rahbariyati Rafael Leao taqdirini hal qilmoqdaMilan rahbariyati Rafael Leao taqdirini hal qilmoqda14 avgust 01:57Merab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlikMerab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlik23 sentabr 19:59O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...14 iyul 23:31Nottingem Forest yana bosh murabbiy izlamoqda: nishonda Marko SilvaNottingem Forest yana bosh murabbiy izlamoqda: nishonda Marko Silva13 may 12:16Elliot Anderson yaqin kunlarda «Siti» futbolchisiga aylanishi kutilmoqdaElliot Anderson yaqin kunlarda «Siti» futbolchisiga aylanishi kutilmoqda13 iyun 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi