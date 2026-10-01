Bolgariyada shov-shuvli suiqasd: «Botev» futbol klubi xo‘jayini otib ketildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bolgariyada taniqli tadbirkor va «Botev» futbol klubi egasi Iliyan Filipov Plovdivdagi turar-joy majmuasi hududida otib o‘ldirildi.
- Boshiga o‘q tegishi natijasida voqea joyida vafot etgan Filipovning o‘ldirilishi puxta rejalashtirilgan.
- Shaharda nazorat kuchaytirilib, jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan, tergov barcha ehtimoliy versiyalarni, shu jumladan biznes va sport sohasidagi aloqalarni ham ko‘rib chiqmoqda.
Bolgariya futboli va biznes olami og‘ir judolik va qurolli hujum sabab shok holatida. Mamlakatning taniqli tadbirkori, «Botev» klubi egasi Iliyan Filipov Plovdiv shahrida sodir etilgan qurolli hujum qurboni bo‘ldi.
Bolgariya Ichki ishlar vazirligi manbalariga tayanib Nova nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, suiqasd chorshanbaga o‘tar kechasi, tadbirkor yashab kelgan turar-joy majmuasi hududida sodir etilgan.
Bosh qismiga berilgan o‘q va sirli qotillar
Dastlabki norasmiy ma’lumotlarga qaraganda, qotillik puxta rejalashtirilgan: Filipov boshiga berilgan o‘q jarohati oqibatida voqea joyida vafot etgan.
Hozircha jinoyatga bevosita guvoh bo‘lganlar topilgani yoki yo‘qligi haqida aniq ma’lumotlar ochiqlanmagan. Shuningdek, qotillar shaxsi va ularning soni borasida ham rasmiy idoralar sukunat saqlamoqda.
Shaharda kuchaytirilgan nazorat va qat’iy cheklovlar
Otishma sodir bo‘lganidan so‘ng huquq-tartibot idoralari darhol maxsus rejani ishga tushirdi:
Yo‘llar nazoratga olindi: Plovdiv shahridan chiqish yo‘llari politsiya patrullari tomonidan to‘silib, barcha shubhali transport vositalari sinchkovlik bilan tekshirilmoqda;
Qo‘shimcha choralar: Qo‘shni va atrofdagi boshqa hududlarda ham kuch ishlatar tuzilmalar ishtirokidagi tekshiruvlar kuchaytirilgan;
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Prokuror Vanya Xristeva qasddan odam o‘ldirish moddasi bo‘yicha rasman jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Uning bildirishicha, tergov guruhi hodisaning barcha ehtimoliy versiyalarini, jumladan biznes va sport sohasidagi aloqalarni ham faol ko‘rib chiqmoqda.
Biznes va futbol chorrahasidagi figura
Iliyan Filipov faqatgina «Botev» futbol klubi egasi sifatida emas, balki mamlakatdagi yirik transport hamda qurilish imperiyalariga egalik qiluvchi ta’sir doirasi katta tadbirkor sifatida ham tanilgan edi. Ushbu qurolli suiqasd ortida qanday motivlar yotgani va bu uning qaysi sohadagi faoliyati bilan bog‘liqligi tergov yakunlaridan so‘ng ma’lum bo‘ladi.
Izohlar 0
…