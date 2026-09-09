Yaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdi
Yaqin Sharq mintaqasidagi geosiyosiy to‘qnashuvlar misli ko‘rilmagan darajada xavfli pallaga kirdi. Eron tomonidan Iordaniya hududiga qarata birdaniga 20 ta ballistik raketa uchirildi. Iordaniya havo hujumidan mudofaa (HHM) kuchlari zudlik bilan jangovar shay holatga keltirilib, mamlakat osmonida ushbu raketalarni tutib olish bo‘yicha keng ko‘lamli mudofaa operatsiyasi o‘tkazildi. Mazkur hujum Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (KSIR) tomonidan AQSHning neft tankerlariga bergan zarbalariga javob sifatida amalga oshirilgani rasman ma’lum qilindi. Xo‘sh, havoda nechta raketa yo‘q qilindi, aholi punktlariga qanday zarar yetdi va Amerika bazalariga qarshi boshlangan bu hujum mintaqada yangi katta urush xavfini tug‘diradimi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Iordaniya armiyasi va Reuters agentligi taqdim etgan rasmiy ma’lumotlar hamda KSIRning ochiq tahdidi bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
Havodagi keskin to‘qnashuv: 18 ta raketa urib tushirildi
Hujum tafsilotlari va mudofaa tizimlarining harakati bo‘yicha rasmiy manbalar quyidagilarni ma’lum qildi:
Ommaviy zarba: Eron hududidan Iordaniya yo‘nalishi bo‘ylab jami 20 ta og‘ir ballistik raketa uchirilgan;
Mudofaaning yuqori samarasi: Iordaniya HHM kuchlarining tezkor javob qaytarishi natijasida 20 ta raketaning 18 tasi havoning o‘zidayoq urib tushirilib, butunlay yo‘q qilingan;
Aholi punktlaridan tashqaridagi portlashlar: HHM qalqonini yorib o‘tgan qolgan 2 ta raketa odamlar yashaydigan aholi punktlaridan ancha uzoqda, ochiq dala hududlariga tushgan;
Talofatlar yo‘q: Hodisa oqibatida tinch aholi orasida qurbonlar yoki jiddiy tan jarohati olganlar qayd etilmagan.
«Iordaniya osmonida xavfsizlikni ta’minlash uchun havo mudofaasi barcha resurslarini ishga soldi va ko‘p sonli raketa zarbasining asosiy qismini havoda zararsizlantirishga muvaffaq bo‘ldi», — deya xabar beradi Reuters xalqaro axborot agentligi.
Tankerlar qasosi: KSIRning Amerika bazasiga hujumi
Ushbu zarbalar tasodifiy emas, balki avvaldan rejalashtirilgan ochiq qasos amaliyoti sifatida izohlanmoqda:
AQSH harbiy bazasi nishonda: Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (KSIR) mazkur ballistik raketalar Iordaniya hududida joylashgan Amerika harbiy bazasini nishonga olganini rasman e’lon qildi;
Neft tankerlari uchun zarba: Eron tomoni bu harakatni yaqinda dengizda Eronga tegishli neft tankerlariga berilgan zarbalarga to‘g‘ridan to‘g‘ri javob chorasi deb atadi;
Mintaqaviy eskalatsiya: Tehron va Vashington o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri zarbalar almashinuvi Yaqin Sharqdagi boshqa davlatlar, xususan, Iordaniya va Fors ko‘rfazi mamlakatlari xavfsizligini jiddiy savol ostida qoldirmoqda.
Yaqin Sharqdagi portlash xavfi
Ko‘pchilik siyosatchilar va xalqaro tahlilchilarni qiziqtirgan eng muhim masala — ushbu hujumdan keyin AQSHning javob zarbasi qanday bo‘lishi va vaziyat nazoratdan chiqib ketish ehtimolidir. Eng muhim xulosa shundaki, Eronning AQSH bazalariga ochiq ravishda ballistik raketalar bilan zarba berishi mojaroni mutlaqo yangi, to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuv bosqichiga olib chiqdi. Iordaniya HHM tizimlarining 18 ta raketani muvaffaqiyatli urib tushirishi bu gal yirik qurbonlar va infratuzilma halokatining oldini olgan bo‘lsa-da, tankerlar va harbiy bazalar atrofidagi bunday shiddatli «qasos zanjiri» yaqin kunlarda Amerika qurolli kuchlari tomonidan navbatdagi kuchli javob hujumlarini keltirib chiqarishi mumkin.
Sizningcha, Eron va AQSH o‘rtasidagi neft tankerlari hamda harbiy bazalarga qaratilgan bunday ochiq zarbalar keng ko‘lamli mintaqaviy urushga aylanib ketishi mumkinmi? Iordaniya va boshqa qo‘shni davlatlar bu geosiyosiy to‘qnashuvda o‘z betarafligini saqlab qola oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim xalqaro xavfsizlik yangiligini yaqinlaringiz hamda voqealar rivojini kuzatayotgan do‘stlaringizga ulashing!
…