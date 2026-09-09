Yaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdi

·45·Dunyo
Yaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdi

Yaqin Sharq mintaqasidagi geosiyosiy to‘qnashuvlar misli ko‘rilmagan darajada xavfli pallaga kirdi. Eron tomonidan Iordaniya hududiga qarata birdaniga 20 ta ballistik raketa uchirildi. Iordaniya havo hujumidan mudofaa (HHM) kuchlari zudlik bilan jangovar shay holatga keltirilib, mamlakat osmonida ushbu raketalarni tutib olish bo‘yicha keng ko‘lamli mudofaa operatsiyasi o‘tkazildi. Mazkur hujum Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (KSIR) tomonidan AQSHning neft tankerlariga bergan zarbalariga javob sifatida amalga oshirilgani rasman ma’lum qilindi. Xo‘sh, havoda nechta raketa yo‘q qilindi, aholi punktlariga qanday zarar yetdi va Amerika bazalariga qarshi boshlangan bu hujum mintaqada yangi katta urush xavfini tug‘diradimi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Iordaniya armiyasi va Reuters agentligi taqdim etgan rasmiy ma’lumotlar hamda KSIRning ochiq tahdidi bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

Havodagi keskin to‘qnashuv: 18 ta raketa urib tushirildi

Hujum tafsilotlari va mudofaa tizimlarining harakati bo‘yicha rasmiy manbalar quyidagilarni ma’lum qildi:

  • Ommaviy zarba: Eron hududidan Iordaniya yo‘nalishi bo‘ylab jami 20 ta og‘ir ballistik raketa uchirilgan;

  • Mudofaaning yuqori samarasi: Iordaniya HHM kuchlarining tezkor javob qaytarishi natijasida 20 ta raketaning 18 tasi havoning o‘zidayoq urib tushirilib, butunlay yo‘q qilingan;

  • Aholi punktlaridan tashqaridagi portlashlar: HHM qalqonini yorib o‘tgan qolgan 2 ta raketa odamlar yashaydigan aholi punktlaridan ancha uzoqda, ochiq dala hududlariga tushgan;

  • Talofatlar yo‘q: Hodisa oqibatida tinch aholi orasida qurbonlar yoki jiddiy tan jarohati olganlar qayd etilmagan.

«Iordaniya osmonida xavfsizlikni ta’minlash uchun havo mudofaasi barcha resurslarini ishga soldi va ko‘p sonli raketa zarbasining asosiy qismini havoda zararsizlantirishga muvaffaq bo‘ldi», — deya xabar beradi Reuters xalqaro axborot agentligi.

Tankerlar qasosi: KSIRning Amerika bazasiga hujumi

Ushbu zarbalar tasodifiy emas, balki avvaldan rejalashtirilgan ochiq qasos amaliyoti sifatida izohlanmoqda:

  • AQSH harbiy bazasi nishonda: Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (KSIR) mazkur ballistik raketalar Iordaniya hududida joylashgan Amerika harbiy bazasini nishonga olganini rasman e’lon qildi;

  • Neft tankerlari uchun zarba: Eron tomoni bu harakatni yaqinda dengizda Eronga tegishli neft tankerlariga berilgan zarbalarga to‘g‘ridan to‘g‘ri javob chorasi deb atadi;

  • Mintaqaviy eskalatsiya: Tehron va Vashington o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri zarbalar almashinuvi Yaqin Sharqdagi boshqa davlatlar, xususan, Iordaniya va Fors ko‘rfazi mamlakatlari xavfsizligini jiddiy savol ostida qoldirmoqda.

Yaqin Sharqdagi portlash xavfi

Ko‘pchilik siyosatchilar va xalqaro tahlilchilarni qiziqtirgan eng muhim masala — ushbu hujumdan keyin AQSHning javob zarbasi qanday bo‘lishi va vaziyat nazoratdan chiqib ketish ehtimolidir. Eng muhim xulosa shundaki, Eronning AQSH bazalariga ochiq ravishda ballistik raketalar bilan zarba berishi mojaroni mutlaqo yangi, to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuv bosqichiga olib chiqdi. Iordaniya HHM tizimlarining 18 ta raketani muvaffaqiyatli urib tushirishi bu gal yirik qurbonlar va infratuzilma halokatining oldini olgan bo‘lsa-da, tankerlar va harbiy bazalar atrofidagi bunday shiddatli «qasos zanjiri» yaqin kunlarda Amerika qurolli kuchlari tomonidan navbatdagi kuchli javob hujumlarini keltirib chiqarishi mumkin.

Sizningcha, Eron va AQSH o‘rtasidagi neft tankerlari hamda harbiy bazalarga qaratilgan bunday ochiq zarbalar keng ko‘lamli mintaqaviy urushga aylanib ketishi mumkinmi? Iordaniya va boshqa qo‘shni davlatlar bu geosiyosiy to‘qnashuvda o‘z betarafligini saqlab qola oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim xalqaro xavfsizlik yangiligini yaqinlaringiz hamda voqealar rivojini kuzatayotgan do‘stlaringizga ulashing!

EronIordaniyaballistik raketaAQSH bazasineft tankerlariYaqin Sharqgeosiyosiy to‘qnashuv
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildiGermaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildiBugun, 11:59Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Bugun, 11:54Savdo urushi yangi bosqichda: Tramp Kanadadan importni cheklab, 50 %lik bojlar kiritdiSavdo urushi yangi bosqichda: Tramp Kanadadan importni cheklab, 50 %lik bojlar kiritdiBugun, 11:48Boltiqbo‘yida yangi temir devor: Latviya Rossiya va Belarusga avtobus qatnovini taqiqlamoqdaBoltiqbo‘yida yangi temir devor: Latviya Rossiya va Belarusga avtobus qatnovini taqiqlamoqdaBugun, 11:37Dollardan qochish va tarixiy oltin rekordi: Xitoy AQSH obligatsiyalarini sotib, oltin sotib olmoqdaDollardan qochish va tarixiy oltin rekordi: Xitoy AQSH obligatsiyalarini sotib, oltin sotib olmoqdaBugun, 11:32Kosmosga chiqarilgan jonzot qanday qilib tirik qaytdi?Kosmosga chiqarilgan jonzot qanday qilib tirik qaytdi?Bugun, 11:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda