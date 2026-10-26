AQSHda chiqindilar bilan birga presslangan erkak tirik qoldi

·4·Dunyo
AQSHda chiqindilar bilan birga presslangan erkak tirik qoldi

AQSHning Missisipi shtatida chiqindi konteyneridan biror narsa olmoqchi bo‘lgan erkak chiqindilar bilan birga maxsus mashinaga yuklanib, presslash mexanizmi ostida qoldi. U og‘ir jarohatlarga qaramay, tirik qoldi. Bu haqda Daily Mail xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, Kreyg Hill ismli erkak yonilg‘i quyish shoxobchasi yaqinidagi chiqindi konteyneri ichiga tushgan. U tashqariga chiqishga ulgurmasidan chiqindi tashuvchi mashina konteynerdagi chiqindilarni yuklagan. Haydovchi erkakning yordam so‘rab baqirayotganini eshitmagan va presslash mexanizmini ishga tushirgan.

Hodisa joyiga yetib kelgan o‘t o‘chiruvchilar jabrlanuvchiga birinchi tibbiy yordam ko‘rsatib, uni Jekson shahridagi Missisipi universiteti tibbiyot markaziga olib borishgan.

Erkakning jarohatlari jiddiy bo‘lgan. Shifokorlar operatsiya o‘tkazib, uning tos suyaklarini mustahkamlash uchun metall plastinalar va maxsus shtiftlar o‘rnatishgan.

Voqeadan xabar topgan Kreygning singlisi akasiga yordam berish uchun Texasdan yetib kelgan. U davolanish xarajatlarini qoplash maqsadida internet orqali xayriya to‘plashni boshlagan.

MissisipiKreyg HillDaily MailJekson
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ikki o‘g‘lini dengiz oqimidan qutqarmoqchi bo‘lgan ona halok bo‘ldiIkki o‘g‘lini dengiz oqimidan qutqarmoqchi bo‘lgan ona halok bo‘ldi24 oktabr 15:44«Manchester Siti» Chempionshipga ravona bo‘ladimi? Daily Mail tafsilotlarni oshkor qildi«Manchester Siti» Chempionshipga ravona bo‘ladimi? Daily Mail tafsilotlarni oshkor qildi19 oktabr 21:44Iti bilan birga mashq qilgan ayol internetni zabt etdiIti bilan birga mashq qilgan ayol internetni zabt etdi9 avgust 14:01Elon Muskning xAI kompaniyasi Missisipidagi markazda gaz turbinalaridan foydalanmoqdaElon Muskning xAI kompaniyasi Missisipidagi markazda gaz turbinalaridan foydalanmoqda14 may 00:50Tayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldiTayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldi24 oktabr 00:07Uch yillik bedaraklikdan so‘ng erkak o‘rmondan tirik topildiUch yillik bedaraklikdan so‘ng erkak o‘rmondan tirik topildi14 oktabr 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi