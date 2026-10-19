«Manchester Siti» Chempionshipga ravona bo‘ladimi? Daily Mail tafsilotlarni oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» moliyaviy qoidalarni buzganligi sababli jiddiy sanksiyalar bilan yuzlashishi mumkin.
- Angliya Premer-ligasi rahbariyati klubga nisbatan jazo choralarini apellyatsiya bo‘yicha yakuniy hukm chiqarilishini kutmasdan e’lon qilish niyatida.
- Eng katta jazo sifatida «Siti»dan ulkan miqdordagi ochkolarni olib tashlash va yuzlab millionlik moliyaviy jarima qo‘llanilishi kutilmoqda, bu esa klubning Chempionshipga tushib ketishiga olib kelishi mumkin.
Angliya futboli tarixidagi eng shov-shuvli va ko‘p yillardan buyon davom etayotgan moliyaviy tergov hal qiluvchi pallaga yaqinlashmoqda. Britaniyaning nufuzli Daily Mail nashri xabariga ko‘ra, moliyaviy qoidalarni ko‘p marta buzganlikda ayblangan «Manchester Siti» klubi misli ko‘rilmagan darajadagi keskin sanksiyalar bilan yuzlashishi mumkin.
Mustaqil komissiya klubni moliyaviy firibgarliklarda rasman aybdor deb topganidan so‘ng, «shaharliklar» mazkur qaror ustidan apellyatsiya shikoyati kiritgan edi. Biroq voqealar rivoji klub kutganidan ancha tezroq tus olishi ehtimoli kuchaymoqda.
Apellyatsiya kutilmaydi: Jazo qarori nega ertaroq e’lon qilinadi?
Daily Mail tahliliy maqolasida keltirilishicha, Angliya Premer-ligasi (APL) rahbariyati klubga nisbatan jazo choralarini apellyatsiya bo‘yicha yakuniy hukm chiqarilishini kutmasdan e’lon qilish niyatida:
Vaqt chegarasi va cho‘zilish ehtimoli: Apellyatsiya jarayoni o‘ta murakkab bo‘lib, uning yakuniy natijasi yanvar oyi oxirigacha ma’lum bo‘lishi deyarli dargumon;
Mavsum taqdiri: Turnir jadvalida sun’iy noaniqlik yuzaga kelmasligi uchun liga rahbariyati choralarni tezroq amalga kiritish tarafdori bo‘lmoqda;
Keskin jazo mexanizmi: Taxmin qilinayotgan asosiy jazo sifatida «Siti»dan ulkan miqdordagi ochkolarni olib tashlash va yuzlab millionlik yirik moliyaviy jarima qo‘llanilishi kutilmoqda.
«Shaharliklar»ni Chempionship kutmoqdami?
Ochkolarning rekord miqdorda olib tashlanishi klub uchun haqiqiy falokatga aylanishi mumkin:
Birinchi divizionni tark etish: Bunday katta ochko jarimasi jamoaning avtomatik ravishda APLdan uchib ketishiga va kamida bir mavsumni Angliyaning ikkinchi divizioni — Chempionshipda o‘tkazishiga olib keladi;
Bir necha mavsumga qolib ketish xavfi: Agar ochkolar kelasi mavsumlar uchun ham muzlatilsa yoki kesib tashlansa, «Manchester Siti»ning elitaga qaytishi yanada kechiqib, ular Chempionshipda bir emas, bir necha mavsum qolib ketishi ehtimoldan xoli emas;
Liga 2 ssenariysi inkor etildi: Shu bilan birga, nashrning qayd etishicha, avvalroq tarqalgan klubni to‘rtinchi divizion — Liga 2 ga tushirib yuborish haqidagi taxminlar kun tartibidan olib tashlangan.
Agar ushbu sanksiyalar rasman tasdiqlansa, bu jahon futbolidagi eng yirik klublardan birining kelajagiga, uning yulduz futbolchilari va murabbiylar shtabi taqdiriga ulkan zarba bo‘lishi shubhasiz.
Izohlar 0
…