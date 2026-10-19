«Manchester Siti» Chempionshipga ravona bo‘ladimi? Daily Mail tafsilotlarni oshkor qildi

·81·Sport
«Manchester Siti» Chempionshipga ravona bo‘ladimi? Daily Mail tafsilotlarni oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» moliyaviy qoidalarni buzganligi sababli jiddiy sanksiyalar bilan yuzlashishi mumkin.
  • Angliya Premer-ligasi rahbariyati klubga nisbatan jazo choralarini apellyatsiya bo‘yicha yakuniy hukm chiqarilishini kutmasdan e’lon qilish niyatida.
  • Eng katta jazo sifatida «Siti»dan ulkan miqdordagi ochkolarni olib tashlash va yuzlab millionlik moliyaviy jarima qo‘llanilishi kutilmoqda, bu esa klubning Chempionshipga tushib ketishiga olib kelishi mumkin.

Angliya futboli tarixidagi eng shov-shuvli va ko‘p yillardan buyon davom etayotgan moliyaviy tergov hal qiluvchi pallaga yaqinlashmoqda. Britaniyaning nufuzli Daily Mail nashri xabariga ko‘ra, moliyaviy qoidalarni ko‘p marta buzganlikda ayblangan «Manchester Siti» klubi misli ko‘rilmagan darajadagi keskin sanksiyalar bilan yuzlashishi mumkin.

Mustaqil komissiya klubni moliyaviy firibgarliklarda rasman aybdor deb topganidan so‘ng, «shaharliklar» mazkur qaror ustidan apellyatsiya shikoyati kiritgan edi. Biroq voqealar rivoji klub kutganidan ancha tezroq tus olishi ehtimoli kuchaymoqda.

Apellyatsiya kutilmaydi: Jazo qarori nega ertaroq e’lon qilinadi?

Daily Mail tahliliy maqolasida keltirilishicha, Angliya Premer-ligasi (APL) rahbariyati klubga nisbatan jazo choralarini apellyatsiya bo‘yicha yakuniy hukm chiqarilishini kutmasdan e’lon qilish niyatida:

  • Vaqt chegarasi va cho‘zilish ehtimoli: Apellyatsiya jarayoni o‘ta murakkab bo‘lib, uning yakuniy natijasi yanvar oyi oxirigacha ma’lum bo‘lishi deyarli dargumon;

  • Mavsum taqdiri: Turnir jadvalida sun’iy noaniqlik yuzaga kelmasligi uchun liga rahbariyati choralarni tezroq amalga kiritish tarafdori bo‘lmoqda;

  • Keskin jazo mexanizmi: Taxmin qilinayotgan asosiy jazo sifatida «Siti»dan ulkan miqdordagi ochkolarni olib tashlash va yuzlab millionlik yirik moliyaviy jarima qo‘llanilishi kutilmoqda.

«Shaharliklar»ni Chempionship kutmoqdami?

Ochkolarning rekord miqdorda olib tashlanishi klub uchun haqiqiy falokatga aylanishi mumkin:

  • Birinchi divizionni tark etish: Bunday katta ochko jarimasi jamoaning avtomatik ravishda APLdan uchib ketishiga va kamida bir mavsumni Angliyaning ikkinchi divizioni — Chempionshipda o‘tkazishiga olib keladi;

  • Bir necha mavsumga qolib ketish xavfi: Agar ochkolar kelasi mavsumlar uchun ham muzlatilsa yoki kesib tashlansa, «Manchester Siti»ning elitaga qaytishi yanada kechiqib, ular Chempionshipda bir emas, bir necha mavsum qolib ketishi ehtimoldan xoli emas;

  • Liga 2 ssenariysi inkor etildi: Shu bilan birga, nashrning qayd etishicha, avvalroq tarqalgan klubni to‘rtinchi divizion — Liga 2 ga tushirib yuborish haqidagi taxminlar kun tartibidan olib tashlangan.

Agar ushbu sanksiyalar rasman tasdiqlansa, bu jahon futbolidagi eng yirik klublardan birining kelajagiga, uning yulduz futbolchilari va murabbiylar shtabi taqdiriga ulkan zarba bo‘lishi shubhasiz.

Manchester SitiAngliya Premer-ligiDaily MailAPL sanksiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino “Manchester Siti”ning moliyaviy jazosi haqida shov-shuvli bayonot berdiMourino “Manchester Siti”ning moliyaviy jazosi haqida shov-shuvli bayonot berdi9 oktabr 08:08Abduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandiAbduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandi8 oktabr 07:11Bir kishi kam bo‘lib qolgan «Tottenhem» so‘nggi soniyalarda «MYU»ni g‘alabadan mahrum qildiBir kishi kam bo‘lib qolgan «Tottenhem» so‘nggi soniyalarda «MYU»ni g‘alabadan mahrum qildi11 oktabr 08:56De Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiDe Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindi19 sentabr 21:44«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot17 sentabr 13:38“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?29 sentabr 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya