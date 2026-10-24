Ikki o‘g‘lini dengiz oqimidan qutqarmoqchi bo‘lgan ona halok bo‘ldi

·58·Dunyo
Ikki o‘g‘lini dengiz oqimidan qutqarmoqchi bo‘lgan ona halok bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bagama orollarida ikki farzandini dengizdagi kuchli oqimdan qutqarishga uringan 36 yoshli britaniyalik Liann Gregori fojiali tarzda vafot etdi.
  • Bimini oroli yaqinida yuz bergan hodisada bolalar qutqaruv xizmatlari tomonidan suvdan sog-salomat olib chiqilgan.
  • Ayolning turmush o‘rtog‘i Neytan Gregori va qayiq kapitani Linti Styuart uni qutqarishga harakat qilgan bo‘lsa-da, shifokorlar uning hayotini saqlab qola olmadi.

Bagama orollarida ikki farzandini dengizdagi kuchli oqimdan qutqarishga uringan 36 yoshli britaniyalik ayol fojiali tarzda halok bo‘ldi. Bu haqda Daily Mail nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, oila Bimini orolining janubiy qismida dengizda bo‘lgan vaqtda kuchli oqim ayolning ikki o‘g‘lini o‘z domiga tortgan. Farzandlarini xavfdan qutqarish maqsadida suvga tushgan Liann Gregori esa oqim ta’sirida o‘zi ham qiyin ahvolda qolgan.

Bagama orollari politsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, 20 oktyabr kuni soat 10:00 dan ko‘p o‘tmay, Bimini orolidagi Elis-Taun politsiya bo‘limiga parom bekatida bir ayol hushsiz holda topilgani haqida xabar kelib tushgan. Huquq-tartibot xodimlari voqea joyiga yetib kelganida, ayol mahalliy klinikaga olib ketilgan edi. Shifokorlar uning hayotini saqlab qolish uchun barcha zarur choralarni ko‘rgan, biroq uni qutqarishning iloji bo‘lmagan.

Liannning ikki o‘g‘li qutqaruv xizmatlari tomonidan suvdan olib chiqilgan. Ayolning 36 yoshli turmush o‘rtog‘i Neytan Gregori ham rafiqasini qutqarishga harakat qilgan. U xotiniga sun’iy nafas berishga uringan bo‘lsa-da, bu harakatlar natija bermagan.

Hodisa vaqtida qayiq kapitani bo‘lgan Linti Styuartning aytishicha, qayiqdagilar suvda ikki bola va ularning onasini ko‘rib qolishgan. Atrofdagilar bolalarni suvdan chiqarishga muvaffaq bo‘lgan, ammo kuchli oqim tufayli ayolni qutqarish ancha qiyin kechgan. Qayiq ekipaji ayolni jonlantirishga ham uringan, biroq uning hayotini saqlab qolish imkoni bo‘lmagan.

Hodisa guvohlaridan biri Liann farzandlarini qutqarish uchun o‘z hayotini xavf ostiga qo‘yganini ta’kidlab, uni qahramon deb atagan. Uning so‘zlariga ko‘ra, bolalar yaxshi suza olgan, ammo dengizdagi kuchli oqim vaziyatni bir zumda xavfli tusga kiritgan.

Ayni paytda ayolning o‘lim sababini aniqlash maqsadida sud-tibbiy ekspertiza o‘tkazilishi kutilmoqda. Bagama orollari politsiyasi hodisa yuzasidan tergov boshlagan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, voqeada jinoyat alomatlari aniqlanmagan.

Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vazirligi marhumaning yaqinlariga hamdardlik bildirib, mahalliy idoralar bilan aloqada ekanini va oilaga zarur yordam ko‘rsatayotganini ma’lum qilgan.

Bagama orollariBiminiLiann GregoriDaily Mail
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» Chempionshipga ravona bo‘ladimi? Daily Mail tafsilotlarni oshkor qildi«Manchester Siti» Chempionshipga ravona bo‘ladimi? Daily Mail tafsilotlarni oshkor qildi19 oktabr 21:44Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildiBagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildi4 iyun 14:35Ota-ona pasporti muddati o‘tgan 10 yoshli o‘g‘lini aeroportda tashlab ketdiOta-ona pasporti muddati o‘tgan 10 yoshli o‘g‘lini aeroportda tashlab ketdi20 oktabr 22:39Meksika ko‘rfazida neft sizib chiqdi: Pemex quvurida favqulodda holat yuzaga keldiMeksika ko‘rfazida neft sizib chiqdi: Pemex quvurida favqulodda holat yuzaga keldi12 sentabr 17:10G‘avvos nega dengiz yulduziga ukol qilmoqda?G‘avvos nega dengiz yulduziga ukol qilmoqda?10 iyul 12:39«To‘xtatib qolish rejasi»: Makron BMT sammitida Trampga Ukraina bo‘yicha bosim o‘tkazmoqchi«To‘xtatib qolish rejasi»: Makron BMT sammitida Trampga Ukraina bo‘yicha bosim o‘tkazmoqchi22 sentabr 15:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi