Tayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldi

·68·Dunyo
Tayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tayvanda xotinining xiyonatini robot changyutgich yordamida yashirincha tasvirga olgan erkak besh oylik qamoq jazosiga hukm qilindi.
  • Garchi sud xotin va uning sherigini jabrlanuvchiga 500 ming Tayvan dollari to‘lashga majbur qilgan bo‘lsa-da, erkakning o‘zi shaxsiy hayot daxlsizligini buzgani uchun qarshi da’voga uchradi.

Tayvanda xotinining xiyonatini robot changyutgich yordamida tasvirga olgan erkak besh oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Qizig‘i shundaki, u to‘plagan videolar xotinining xiyonatini isbotlashga yordam bergan bo‘lsa-da, keyinchalik aynan shu tasvirlar erkakning o‘ziga qarshi dalilga aylandi.

Tayvan ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, ismi oshkor etilmagan erkak xotini boshqa bir kishi bilan munosabatda bo‘lganini bilib qolgach, ularning ikkalasidan ham tovon puli talab qilib sudga murojaat qilgan. Biroq xotini va uning sherigi ham erkakni o‘z roziligisiz tasvirga olgani uchun qarshi da’vo bilan chiqqan.

Er-xotin 2021 yilda turmush qurib, erkakning ota-onasi bilan birga yashay boshlagan. Ularning bayram kunlarida borib turadigan dala hovlisi ham bo‘lgan. 2023 yilda ana shu uyga tashriflaridan birida erkak notanish tish cho‘tkasini topib oladi va xotinining sadoqatiga shubha qila boshlaydi.

U garajdagi kuzatuv kamerasi yozuvlarini tekshirganida, xotinini ishdan uyiga olib kelganini avval ham ko‘rgan bir erkakka ko‘zi tushadi. Xotinidan izoh so‘raganida esa u hech qanday xiyonat bo‘lmaganini aytadi. Erkak uning gaplariga ishonadi.

Biroq uch oy o‘tgach, u tasodifan xotinining boshqa erkak bilan munosabatda bo‘lganini bilib qoladi. Erkak xotinini hayratda qoldirish maqsadida uydagi robot changyutgichni mobil ilova orqali masofadan boshqarib, uning yordamida gaplashmoqchi bo‘lgan. Ammo changyutgich kamerasini ishga tushirganida, xotinini avval kuzatuv kamerasida ko‘rgan erkak bilan birga ko‘rib qoladi.

Erkak darhol ularning oldiga borib, yuzma-yuz gaplashishni istagan bo‘lsa-da, o‘zini bosib, keyingi sud jarayoni uchun dalil to‘plashga qaror qiladi. Videoda xotinining o‘z advokati bilan quchoqlashgani va uy ichida kiyimsiz yurgani, boshqa erkakning esa divanda o‘tirgani aks etgan.

Qo‘lidagi videolarga tayanib, erkak xotini va uning sherigidan 2 million Tayvan dollari (taxminan 68 ming dollar) miqdorida tovon puli talab qiladi. Sud xotinning boshqa erkak bilan munosabati oddiy do‘stlik chegarasidan chiqqan, degan xulosaga kelib, ularni jabrlangan erkakka 500 ming Tayvan dollari to‘lashga majbur qiladi.

Biroq erkakning suddagi g‘alabasi uzoq davom etmaydi. Xotini uning o‘ziga qarshi da’vo kiritib, robot changyutgich orqali ularni roziliksiz tasvirga olganini ta’kidlaydi. Shu tariqa, erkak xotinining xiyonatini isbotlash uchun to‘plagan videolari o‘zining qonunni buzganini ko‘rsatuvchi dalilga ham aylanadi.

Erkak o‘z harakatlarini oqlashga uringan, ammo sud oilaviy majburiyatlar insonning shaxsiy hayot daxlsizligiga bo‘lgan huquqidan ustun emasligini ta’kidlagan. Qarorga ko‘ra, u xotini va uning sherigini roziligisiz tasvirga olish huquqiga ega bo‘lmagan.

Tayvan qonunchiligiga muvofiq, boshqa shaxsning shaxsiy hayoti yoki ma’lumotlarini uni xabardor qilmasdan tasvirga olish yoxud oshkor etish uchun uch yilgacha qamoq jazosi va 300 ming Tayvan dollarigacha jarima belgilangan. Ushbu ishda erkak besh oylik qamoq jazosiga hukm qilinib, qo‘shimcha ravishda 150 ming Tayvan dollari jarima to‘lashga majbur qilingan.

Tayvanrobot changyutgichshaxsiy hayot daxlsizligisud jarayoni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namangandagi voqea ortidan qizchaning onasi bloggerlarga murojaat qildi (video)Namangandagi voqea ortidan qizchaning onasi bloggerlarga murojaat qildi (video)28 sentabr 10:52Dunyo Uchinchi jahon urushi bo‘sag‘asidami? Qurolli mojarolar soni rekord darajaga yetdiDunyo Uchinchi jahon urushi bo‘sag‘asidami? Qurolli mojarolar soni rekord darajaga yetdi20 oktabr 11:21Namanganlik ayolning birgina maktubi tayvanlik sayyohni ta’sirlantirdiNamanganlik ayolning birgina maktubi tayvanlik sayyohni ta’sirlantirdi6 avgust 16:28Germaniyada robot 16 yoshli qizga nisbatan jinsiy tegajog‘lik qilganlikda gumon qilinmoqdaGermaniyada robot 16 yoshli qizga nisbatan jinsiy tegajog‘lik qilganlikda gumon qilinmoqda13 oktabr 15:46Dubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiDubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdi13 avgust 18:19Xitoyda robot ilonlar elektr tarmoqlarini nazorat qilishga kirishdiXitoyda robot ilonlar elektr tarmoqlarini nazorat qilishga kirishdi15 iyun 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi