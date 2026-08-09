Iti bilan birga mashq qilgan ayol internetni zabt etdi
AQSHning Missisipi shtatida bir ayolning iti bilan birga mashq qilayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Videoda it egasiga ergashib, uning sport mashqlarini takrorlayotgani ko'rinadi. G'ayrioddiy lavha internet foydalanuvchilarida qiziqish uyg'otib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Tomoshabinlar itning egasi bilan birga harakat qilganini kulgili va samimiy holat sifatida baholagan.
AQSHning Missisipi shtatida bir ayolning o‘z iti bilan birga mashq qilayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.
Videoda ayol sport mashqlarini bajarayotgan paytda uning iti ham egasiga ergashib, harakatlarni takrorlayotgani ko‘rinadi. Ushbu g‘ayrioddiy holat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining qiziqishiga sabab bo‘lgan.
Odatda uy hayvonlari egalarining mashg‘ulotlariga aralashishi kam uchraydi. Ammo mazkur videoda itning mashq jarayonida faol ishtirok etgani tasvirlangan.
Qiziqarli lavha qisqa vaqt ichida internet foydalanuvchilari orasida tarqalib, ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ayniqsa, itning egasi bilan birga harakat qilayotgani tomoshabinlarga kulgili va samimiy taassurot qoldirgan.
…