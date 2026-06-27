80 yoshdan keyin ham baxtli yashash mumkin: yapon shifokorining 44 qoidasi

·0·Foydali
80 yoshdan keyin ham baxtli yashash mumkin: yapon shifokorining 44 qoidasi

Yaponiyada psixolog va keksalar salomatligi bo‘yicha mutaxassis Xideki Vadaning «Sakson yosh to‘sig‘ini yengish» nomli kitobi katta qiziqish uyg‘otdi. Nashr do‘konlarga chiqishi bilanoq 500 mingdan ortiq nusxada sotildi. Mutaxassislar uning yaqin vaqt ichida million nusxalik natijaga erishishini taxmin qilmoqda.

61 yoshli doktor Vada ko‘p yillik tajribasini 44 ta oddiy qoidaga jamlab, 60 yoshdan keyin ham xotirjam, faol va mazmunli hayot kechirish mumkinligini ta’kidlaydi.

Uning asosiy maslahatlari juda sodda: har kuni sayr qilish, harakatdan to‘xtamaslik, suv ichishni unutmaslik, ovqatni yaxshilab chaynash, o‘qish va o‘rganishda davom etish, o‘zini uyga qamab qo‘ymaslik hamda ko‘proq kulish.

Muallifning fikricha, xotira faqat yosh tufayli emas, balki faoliyatsizlik natijasida ham susayadi. Shuning uchun inson har qanday yoshda miyasi va tanasini harakatda ushlashi kerak.

Doktor Vada yolg‘iz qolishni ham doimo salbiy holat deb hisoblamaydi. Ba’zan u insonga xotirjamlik, o‘zini tinglash va ortiqcha tashvishlardan xalos bo‘lish imkonini beradi.

U keksalikda inson o‘zini majburlab yashamasligi kerakligini ta’kidlaydi: yoqtirgan ishini qilish, xursand qiladigan taomlarni me’yorida iste’mol qilish va yoqimsiz insonlar bilan muloqotni kamaytirish mumkin.

Kitobda optimizm eng yaxshi «dori» sifatida ta’riflanadi. Mevalar, toza havo, quyosh nuri, shukronalik va tabassum insonning kayfiyati hamda hayot sifatini yaxshilashi aytilgan.

Muallifning eng muhim g‘oyasi shundaki, 60 yoshdan keyingi davr hayotning tugashi emas. Aksincha, bu inson ortiqcha tashvishlardan voz kechib, o‘zi uchun yashashni boshlaydigan yangi bosqichdir.

Qarilikni yuk emas, balki hayot bergan ne’mat sifatida qabul qilish kerak. Chunki yosh bo‘lish oson, ammo ko‘p narsani boshdan kechirib ham hayotdan quvonch topa olish — haqiqiy mahoratdir.

Hali ham sayohat qiladigan, baliq ovlaydigan, o‘zini parvarish qiladigan, ozoda kiyinadigan va kelajak haqida orzu qilishdan to‘xtamagan keksalar hurmatga loyiq. Ular yoshini emas, qalbidagi kuchni namoyon etadi.

Qisqacha aytganda, oddiy yashang, har kuni harakat qiling, ko‘proq kuling va o‘z yoshingizni mehr bilan qabul qiling. Shunda baxt siz o‘ylagandan ham yaqin ekanini anglaysiz.

Eslatma: dori qabul qilish, qon bosimi yoki qand miqdoriga oid har qanday qaror faqat shifokor tavsiyasi asosida qabul qilinishi lozim.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...Bugun, 16:5426 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!Kecha, 23:0925 iyunda tug‘ilganlar: Omad raqamlaringiz va siz bilmagan sirlaringiz25 iyunda tug‘ilganlar: Omad raqamlaringiz va siz bilmagan sirlaringiz25.06, 22:3224 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi24.06, 22:00Ong ostini yangilash: Xatolardan qo‘rqish dasturini qanday o‘chirish mumkin?Ong ostini yangilash: Xatolardan qo‘rqish dasturini qanday o‘chirish mumkin?24.06, 21:57Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradiHar kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi24.06, 15:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Smartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqda
Smartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqda
O‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘li
O‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘li