80 yoshdan keyin ham baxtli yashash mumkin: yapon shifokorining 44 qoidasi
Yaponiyada psixolog va keksalar salomatligi bo‘yicha mutaxassis Xideki Vadaning «Sakson yosh to‘sig‘ini yengish» nomli kitobi katta qiziqish uyg‘otdi. Nashr do‘konlarga chiqishi bilanoq 500 mingdan ortiq nusxada sotildi. Mutaxassislar uning yaqin vaqt ichida million nusxalik natijaga erishishini taxmin qilmoqda.
61 yoshli doktor Vada ko‘p yillik tajribasini 44 ta oddiy qoidaga jamlab, 60 yoshdan keyin ham xotirjam, faol va mazmunli hayot kechirish mumkinligini ta’kidlaydi.
Uning asosiy maslahatlari juda sodda: har kuni sayr qilish, harakatdan to‘xtamaslik, suv ichishni unutmaslik, ovqatni yaxshilab chaynash, o‘qish va o‘rganishda davom etish, o‘zini uyga qamab qo‘ymaslik hamda ko‘proq kulish.
Muallifning fikricha, xotira faqat yosh tufayli emas, balki faoliyatsizlik natijasida ham susayadi. Shuning uchun inson har qanday yoshda miyasi va tanasini harakatda ushlashi kerak.
Doktor Vada yolg‘iz qolishni ham doimo salbiy holat deb hisoblamaydi. Ba’zan u insonga xotirjamlik, o‘zini tinglash va ortiqcha tashvishlardan xalos bo‘lish imkonini beradi.
U keksalikda inson o‘zini majburlab yashamasligi kerakligini ta’kidlaydi: yoqtirgan ishini qilish, xursand qiladigan taomlarni me’yorida iste’mol qilish va yoqimsiz insonlar bilan muloqotni kamaytirish mumkin.
Kitobda optimizm eng yaxshi «dori» sifatida ta’riflanadi. Mevalar, toza havo, quyosh nuri, shukronalik va tabassum insonning kayfiyati hamda hayot sifatini yaxshilashi aytilgan.
Muallifning eng muhim g‘oyasi shundaki, 60 yoshdan keyingi davr hayotning tugashi emas. Aksincha, bu inson ortiqcha tashvishlardan voz kechib, o‘zi uchun yashashni boshlaydigan yangi bosqichdir.
Qarilikni yuk emas, balki hayot bergan ne’mat sifatida qabul qilish kerak. Chunki yosh bo‘lish oson, ammo ko‘p narsani boshdan kechirib ham hayotdan quvonch topa olish — haqiqiy mahoratdir.
Hali ham sayohat qiladigan, baliq ovlaydigan, o‘zini parvarish qiladigan, ozoda kiyinadigan va kelajak haqida orzu qilishdan to‘xtamagan keksalar hurmatga loyiq. Ular yoshini emas, qalbidagi kuchni namoyon etadi.
Qisqacha aytganda, oddiy yashang, har kuni harakat qiling, ko‘proq kuling va o‘z yoshingizni mehr bilan qabul qiling. Shunda baxt siz o‘ylagandan ham yaqin ekanini anglaysiz.
Eslatma: dori qabul qilish, qon bosimi yoki qand miqdoriga oid har qanday qaror faqat shifokor tavsiyasi asosida qabul qilinishi lozim.
…