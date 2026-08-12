Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerak
Arsenal 19 yoshli yarim himoyachisi Mayls Lyuis-Skellini Manchester Yunayted va Chelsi klublariga taklif qildi, Piterboro Yunayted egasi Darra MakEnti esa Liverpulni transfer kurashiga qo'shilishga chaqirdi. Bu qaror Nyukasl Yunayteddan Brunu Gimaraesning 75 million funt sterling evaziga sotib olinishi ortidan moliyaviy muvozanatni tiklash hamda yarim himoyadagi raqobat kuchaygani bilan bog'liq.
Angliya Premyer-ligasining yetakchi klublari transfer bozoridagi faolligini davom ettirmoqda. TalkSPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Londonning Arsenal klubi oʻzining istiqbolli yarim himoyachisi Mayls Lyuis-Skellini chempionatdagi raqiblari — Manchester Yunayted hamda Chelsi jamoalariga taklif qilgan. 19 yoshli futbolchining kelajagi hozircha mavhum boʻlib turibdi va bu vaziyat boshqa grand klublarning ham eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rahbariyati bu qadamga Nyukasl Yunayteddan Brunu Gimaraesning 75 million funt sterling evaziga sotib olinishidan keyin yuzaga kelgan moliyaviy muvozanatni tiklash maqsadida qoʻl urgan. Ayni paytda yarim himoya chizigʻida Deklan Rays, Martin Subimendi va Mikel Merino kabi yetakchilar borligi sababli yosh isteʼdod egasining asosiy tarkibdagi imkoniyatlari kamayib bormoqda. Oʻtgan mavsumda bor-yoʻgʻi beshta oʻyinda maydonga tushgan futbolchi uchun bu holat jiddiy oʻzgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin.
Piterboro Yunayted egasining tavsiyasiPiterboro Yunayted klubi egasi Darra MakEnti Liverpul jamoasiga ushbu transfer poygasiga qoʻshilishni qatʼiy tavsiya qildi. Uning fikricha, ingliz futbolchisining narxi 40 milliondan 60 million funt sterlinggacha baholanishi adolatli boʻladi. MakEnti Liverpul tarkibida chap qanot himoyachisi pozitsiyasida Milos Kerketsga munosib raqobat tugʻdirish uchun aynan Mayls kabi universallik zarurligini taʼkidlagan.
MakEnti oʻz intervyusida shunday dedi: «Men uni juda yaxshi koʻraman, u ajoyib yosh futbolchi. Nega uni Liverpulga taklif qilishmadi? Uning yoshidagi ingliz oʻyinchisi uchun bu maqbul narx». Shuningdek, u Kostas Tsimikasning saʼy-harakatlarini hurmat qilgan holda, chempionat darajasidagi yuqori raqobat jamoaga faqat foyda keltirishini qayd etdi.
Mayls Lyuis-Skellining imkoniyatlariMutaxassislarning fikricha, Lyuis-Skellining eng kuchli jihati markazdagi oʻyin boʻlsa-da, u himoyaning chap qanotida ham muvaffaqiyatli harakatlana oladi. Liverpul himoya chizigʻini yanada kuchaytirish va tarkib chuqurligini taʼminlash uchun bunday koʻp funksiyali oʻyinchiga muhtoj ekani aytilmoqda. Futbolchining texnik mahorati va himoyaviy koʻnikmalari uni har qanday murabbiy rejasi uchun muhim фигураga aylantiradi.
Biroq, bu vaziyat tarbiyalanuvchining hissiy holatiga qanday taʼsir qilishi ham muhokama qilinmoqda. Arsenal akademiyasidan chiqqan va muxlislar mehrini qozongan yosh oʻyinchi oʻz klubi tomonidan boshqa jamoalarga taklif qilinayotganidan hafsalasi pir boʻlishi tabiiy. Ekspertlarning fikricha, zamonaviy futbolning shafqatsiz qonunlari koʻpincha bunday hissiyotlarga oʻrin qoldirmaydi.
Transfer oynasi yopilishiga qadar Manchester Yunayted va Chelsi klublari oʻzlarining qiziqishlarini rasmiylashtirishi kerak boʻladi. Taxminiy qiymati 45 million funt sterling atrofida baholanayotgan futbolchi uchun kurash yakuniy pallaga kirgan. Agar Liverpul rahbariyati mutaxassislarning maslahatiga quloq solib, muzokaralarga qoʻshilsa, transfer bozorida jiddiy raqobat yuzaga kelishi kutilmoqda.
…