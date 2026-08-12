Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerak

·37·Sport
Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerak
Qisqacha

Arsenal 19 yoshli yarim himoyachisi Mayls Lyuis-Skellini Manchester Yunayted va Chelsi klublariga taklif qildi, Piterboro Yunayted egasi Darra MakEnti esa Liverpulni transfer kurashiga qo'shilishga chaqirdi. Bu qaror Nyukasl Yunayteddan Brunu Gimaraesning 75 million funt sterling evaziga sotib olinishi ortidan moliyaviy muvozanatni tiklash hamda yarim himoyadagi raqobat kuchaygani bilan bog'liq.

Angliya Premyer-ligasining yetakchi klublari transfer bozoridagi faolligini davom ettirmoqda. TalkSPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Londonning Arsenal klubi oʻzining istiqbolli yarim himoyachisi Mayls Lyuis-Skellini chempionatdagi raqiblari — Manchester Yunayted hamda Chelsi jamoalariga taklif qilgan. 19 yoshli futbolchining kelajagi hozircha mavhum boʻlib turibdi va bu vaziyat boshqa grand klublarning ham eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rahbariyati bu qadamga Nyukasl Yunayteddan Brunu Gimaraesning 75 million funt sterling evaziga sotib olinishidan keyin yuzaga kelgan moliyaviy muvozanatni tiklash maqsadida qoʻl urgan. Ayni paytda yarim himoya chizigʻida Deklan Rays, Martin Subimendi va Mikel Merino kabi yetakchilar borligi sababli yosh isteʼdod egasining asosiy tarkibdagi imkoniyatlari kamayib bormoqda. Oʻtgan mavsumda bor-yoʻgʻi beshta oʻyinda maydonga tushgan futbolchi uchun bu holat jiddiy oʻzgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Piterboro Yunayted egasining tavsiyasi

Piterboro Yunayted klubi egasi Darra MakEnti Liverpul jamoasiga ushbu transfer poygasiga qoʻshilishni qatʼiy tavsiya qildi. Uning fikricha, ingliz futbolchisining narxi 40 milliondan 60 million funt sterlinggacha baholanishi adolatli boʻladi. MakEnti Liverpul tarkibida chap qanot himoyachisi pozitsiyasida Milos Kerketsga munosib raqobat tugʻdirish uchun aynan Mayls kabi universallik zarurligini taʼkidlagan.

MakEnti oʻz intervyusida shunday dedi: «Men uni juda yaxshi koʻraman, u ajoyib yosh futbolchi. Nega uni Liverpulga taklif qilishmadi? Uning yoshidagi ingliz oʻyinchisi uchun bu maqbul narx». Shuningdek, u Kostas Tsimikasning saʼy-harakatlarini hurmat qilgan holda, chempionat darajasidagi yuqori raqobat jamoaga faqat foyda keltirishini qayd etdi.

Mayls Lyuis-Skellining imkoniyatlari

Mutaxassislarning fikricha, Lyuis-Skellining eng kuchli jihati markazdagi oʻyin boʻlsa-da, u himoyaning chap qanotida ham muvaffaqiyatli harakatlana oladi. Liverpul himoya chizigʻini yanada kuchaytirish va tarkib chuqurligini taʼminlash uchun bunday koʻp funksiyali oʻyinchiga muhtoj ekani aytilmoqda. Futbolchining texnik mahorati va himoyaviy koʻnikmalari uni har qanday murabbiy rejasi uchun muhim фигураga aylantiradi.

Biroq, bu vaziyat tarbiyalanuvchining hissiy holatiga qanday taʼsir qilishi ham muhokama qilinmoqda. Arsenal akademiyasidan chiqqan va muxlislar mehrini qozongan yosh oʻyinchi oʻz klubi tomonidan boshqa jamoalarga taklif qilinayotganidan hafsalasi pir boʻlishi tabiiy. Ekspertlarning fikricha, zamonaviy futbolning shafqatsiz qonunlari koʻpincha bunday hissiyotlarga oʻrin qoldirmaydi.

Transfer oynasi yopilishiga qadar Manchester Yunayted va Chelsi klublari oʻzlarining qiziqishlarini rasmiylashtirishi kerak boʻladi. Taxminiy qiymati 45 million funt sterling atrofida baholanayotgan futbolchi uchun kurash yakuniy pallaga kirgan. Agar Liverpul rahbariyati mutaxassislarning maslahatiga quloq solib, muzokaralarga qoʻshilsa, transfer bozorida jiddiy raqobat yuzaga kelishi kutilmoqda.

Mayls Lyuis-SkelliLiverpulManchester YunaytedChelsiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51Tottenxem Folarin Balogun transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiTottenxem Folarin Balogun transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi