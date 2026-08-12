Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdi
Joze Mourinyo Netflix hujjatli filmida 2010-yilda Real Madridga kelgan davri, jamoa ichidagi muhit va Iker Kasilyas bilan yuzaga kelgan ziddiyatlar haqida so'zladi. Uning aytishicha, futbolchilarning imtiyozlari va odatlari qat'iy intizom tamoyillariga zid bo'lgan. Iker Kasilyas Ispaniya terma jamoasi futbolchilariga ko'proq dam berish, mashg'ulotlarni bir soatga kechiktirish va o'yinoldi yig'ilishlarini stadionda o'tkazishni taklif qilgan.
Taniqli futbol murabbiyi Joze Mourinyo oʻz faoliyatidagi eng shov-shuvli davrlardan biri —Real Madridni boshqargan paytidagi voqealarni yana bir bor yodga oldi. Netflix telekanalida namoyish etilgan hujjatli filmda portugaliyalik mutaxassis qirollik klubidagi ilk uchrashuvlari, yulduzli futbolchilarning talablari va jamoa sardori Iker Kasilyas bilan yuzaga kelgan keskin ziddiyatlar haqida batafsil maʼlumot berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi kartinada Mourinyoning 2010-yilda Madrid klubiga kelgani va kiyinish xonasidagi muhit bilan toʻqnash kelgani asosiy mavzulardan biri sifatida yoritilgan. Murabbiy oʻsha davrda jamoa futbolchilarining oʻziga xos odatlari va imtiyozlari uning qatʼiy intizom tamoyillariga mutlaqo zid kelganini taʼkidlagan.
Iker Kasilyas bilan dastlabki suhbatlarJoze Mourinyoning soʻzlariga koʻra, u Iker Kasilyas bilan oʻtkazgan dastlabki uchta muloqotiyoq jamoada hal etilishi lozim boʻlgan jiddiy muammolar borligini koʻrsatgan. Tajribali darvozabon va sardor murabbiyga bir nechta oʻziga xos talablar bilan chiqqan.
Xususan, Kasilyas Ispaniya terma jamoasi futbolchilariga koʻproq dam olish kunlari berilishini soʻragan. Shuningdek, Madrid shahridagi tirbandliklarni bahona qilib, mashgʻulot vaqtini bir soatga kechiktirishni va oʻyinlar oldidan anʼanaviy ravishda mehmonxonada yigʻilish oʻrniga toʻgʻridan-toʻgʻri stadionda uchrashishni taklif qilgan.
Mourinyo bu haqda shunday degan: "Qisqa vaqt ichida ularning erkalatib yuborilganini tushunib yetdim". Ushbu iqtibos mutaxassisning oʻsha paytdagi kayfiyatini va yulduzlar bilan ishlash falsafasini yaqqol ochib beradi.
Klassiko va terma jamoadagi kelishmovchiliklarHujjatli filmda shuningdek, Mourinyo va Kasilyas oʻrtasidagi munosabatlarning keskinlashishiga sabab boʻlgan boshqa omillar ham tilga olingan. Xususan, ziddiyat Real Madrid va Barselona oʻrtasidagi oʻyinlardagi taranglik Ispaniya terma jamoasi muhitiga ham taʼsir koʻrsatgach yanada kuchaygan.
Oʻsha paytda Iker Kasilyas ikki jamoa oʻyinchilari orasidagi munosabatlarni yumshatish maqsadida Barselona sardori Xavi Ernandes bilan bogʻlanishga harakat qilgan. Bu qadam esa Mourinyoning keskin noroziligiga sabab boʻlgan va murabbiy bilan sardor oʻrtasidagi qarama-qarshilikni yanada chuqurlashtirgan edi.
…