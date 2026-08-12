Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdi

·48·Sport
Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdi
Qisqacha

Joze Mourinyo Netflix hujjatli filmida 2010-yilda Real Madridga kelgan davri, jamoa ichidagi muhit va Iker Kasilyas bilan yuzaga kelgan ziddiyatlar haqida so'zladi. Uning aytishicha, futbolchilarning imtiyozlari va odatlari qat'iy intizom tamoyillariga zid bo'lgan. Iker Kasilyas Ispaniya terma jamoasi futbolchilariga ko'proq dam berish, mashg'ulotlarni bir soatga kechiktirish va o'yinoldi yig'ilishlarini stadionda o'tkazishni taklif qilgan.

Taniqli futbol murabbiyi Joze Mourinyo oʻz faoliyatidagi eng shov-shuvli davrlardan biri —Real Madridni boshqargan paytidagi voqealarni yana bir bor yodga oldi. Netflix telekanalida namoyish etilgan hujjatli filmda portugaliyalik mutaxassis qirollik klubidagi ilk uchrashuvlari, yulduzli futbolchilarning talablari va jamoa sardori Iker Kasilyas bilan yuzaga kelgan keskin ziddiyatlar haqida batafsil maʼlumot berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi kartinada Mourinyoning 2010-yilda Madrid klubiga kelgani va kiyinish xonasidagi muhit bilan toʻqnash kelgani asosiy mavzulardan biri sifatida yoritilgan. Murabbiy oʻsha davrda jamoa futbolchilarining oʻziga xos odatlari va imtiyozlari uning qatʼiy intizom tamoyillariga mutlaqo zid kelganini taʼkidlagan.

Iker Kasilyas bilan dastlabki suhbatlar

Joze Mourinyoning soʻzlariga koʻra, u Iker Kasilyas bilan oʻtkazgan dastlabki uchta muloqotiyoq jamoada hal etilishi lozim boʻlgan jiddiy muammolar borligini koʻrsatgan. Tajribali darvozabon va sardor murabbiyga bir nechta oʻziga xos talablar bilan chiqqan.

Xususan, Kasilyas Ispaniya terma jamoasi futbolchilariga koʻproq dam olish kunlari berilishini soʻragan. Shuningdek, Madrid shahridagi tirbandliklarni bahona qilib, mashgʻulot vaqtini bir soatga kechiktirishni va oʻyinlar oldidan anʼanaviy ravishda mehmonxonada yigʻilish oʻrniga toʻgʻridan-toʻgʻri stadionda uchrashishni taklif qilgan.

Mourinyo bu haqda shunday degan: "Qisqa vaqt ichida ularning erkalatib yuborilganini tushunib yetdim". Ushbu iqtibos mutaxassisning oʻsha paytdagi kayfiyatini va yulduzlar bilan ishlash falsafasini yaqqol ochib beradi.

Klassiko va terma jamoadagi kelishmovchiliklar

Hujjatli filmda shuningdek, Mourinyo va Kasilyas oʻrtasidagi munosabatlarning keskinlashishiga sabab boʻlgan boshqa omillar ham tilga olingan. Xususan, ziddiyat Real Madrid va Barselona oʻrtasidagi oʻyinlardagi taranglik Ispaniya terma jamoasi muhitiga ham taʼsir koʻrsatgach yanada kuchaygan.

Oʻsha paytda Iker Kasilyas ikki jamoa oʻyinchilari orasidagi munosabatlarni yumshatish maqsadida Barselona sardori Xavi Ernandes bilan bogʻlanishga harakat qilgan. Bu qadam esa Mourinyoning keskin noroziligiga sabab boʻlgan va murabbiy bilan sardor oʻrtasidagi qarama-qarshilikni yanada chuqurlashtirgan edi.

Joze MourinoReal MadridIker KasilyasBarselonaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldiBugun, 05:53Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi