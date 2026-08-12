Accel venchur fondi Hindiston uchun 550 million dollarlik yangi jamgʻarma yigʻdi
Accel Hindiston bozoriga yo'naltirilgan 550 million dollarlik yangi fondni talab qilingan hajmdan ortiq mablag' bilan bir necha hafta ichida yopdi. Yangi jamg'arma umumiy qiymati 3,5 milliard dollarlik global fondlar tarmog'ining bir qismi bo'lib, Accel avvalgi 650 million dollarlik fondining 55 % dan ortiq mablag'ini hali investitsiya qilmagan.
Taniqli venchur investorlardan biri boʻlgan Accel kompaniyasi Hindiston bozoriga yoʻnaltirilgan qiymati 550 million dollarlik yangi fondni muvaffaqiyatli yopdi. Ushbu moliyaviy mablagʻ umumiy qiymati 3,5 milliard dollarlik global fondlar tarmogʻining bir qismi sifatida, atigi bir necha hafta ichida va talab etilgan hajmdan ortiq tarzda shakllantirildi. TechCrunch nashrining xabar berishicha, mazkur moliyalashtirish jarayoni kompaniyaning avvalgi fondida sarmoyalar uchun yetarlicha mablagʻ qolganiga qaramay amalga oshirilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Accel bundan 19 oy oldin tashkil etilgan 650 million dollarlik avvalgi Hindiston fondining hamon 55 % dan ortiq qismini investitsiya qilish uchun saqlab qolmoqda. Yangi jamgʻarmani yigʻish boʻyicha qaror bozorda yetarli kapital mavjud boʻlgan bir paytda qabul qilingani investorlarning mintaqadagi uzoq muddatli istiqbollarga boʻlgan yuksak ishonchini koʻrsatadi.
Kelajakdagi asosiy yoʻnalishlar va sunʼiy intellektAccel rahbariyati Hindistondagi navbatdagi startaplar toʻlqini nafaqat sunʼiy intellekt, balki isteʼmolchilik interneti, fintech va ilgʻor ishlab chiqarish tarmoqlarini ham qamrab olishiga ishonch bildirmoqda. Fond sunʼiy intellektni alohida investitsiya toifasi sifatida emas, balki barcha boshqa sohalarni oʻzaro bogʻlovchi gorizontal texnologiya sifatida baholamoqda.
Kompaniya hamkorlaridan biri Shekhar Kiranining soʻzlariga koʻra, Hindistonda sunʼiy intellekt, isteʼmolchilik xizmatlari, fintech, ilgʻor ishlab chiqarish va chuqur texnologiyalar (deep tech) sohalaridagi boshlangʻich bosqichdagi loyihalar uchun yetarli miqdorda sarmoya mavjud. Accel mahalliy bozorda yetakchi boʻla oladigan va keyinchalik global muvaffaqiyatga erishadigan eng yaxshi jamoalarni qoʻllab-quvvatlashda davom etadi.
Ilova va dasturiy taʼminot qatlamiSoʻnggi yillarda global investorlar Hindiston OpenAI yoki Anthropic kabi bazaviy modellar poygasida chetda qolganidan keyin global raqobatbardosh sunʼiy intellekt startaplarini yaratishga qodirligini muhokama qilib kelmoqda. Biroq Accel imkoniyatni ayniqsa sunʼiy intellekt ilovalari, infratuzilma hamda korporativ va isteʼmolchilar uchun moʻljallangan dasturiy taʼminotni yaratishda koʻrmoqda.
Accel vakili Prayank Swaroopning taʼkidlashicha, asosiy harakatlar dastlab yirik til modellari (LLM) yaratishga qaratilgan boʻlsa-da, hozirda ilovalar qatlamida ulkan imkoniyatlar ochilmoqda. Hindistonlik startaplar mavjud modellarga tayanib, mamlakatdagi muhandislik salohiyati va xizmat koʻrsatish tajribasini sunʼiy intellekt bilan uygʻunlashtirgan holda korporativ muammolarni hal qilmoqda.
Bunga yaqqol misol sifatida Accel tomonidan qoʻllab-quvvatlanayotgan RapidClaims startapini keltirish mumkin. Mazkur kompaniya AQShdagi tibbiy muassasalar uchun tibbiy kodlash jarayonlarini avtomatlashtirib, sunʼiy intellekt va soha tajribasini uygʻunlashtirgan holda 95 foizlik aniqlikka erishmoqda. Yangi fonddan mablagʻlarni joriy etish rasman 2027-yilda boshlanishi kutilmoqda, bungacha esa kompaniya eski fond resurslari asosida sarmoya kiritishda davom etadi.
…