Accel venchur fondi Hindiston uchun 550 million dollarlik yangi jamgʻarma yigʻdi

·38·Texno
Accel venchur fondi Hindiston uchun 550 million dollarlik yangi jamgʻarma yigʻdi
Qisqacha

Accel Hindiston bozoriga yo'naltirilgan 550 million dollarlik yangi fondni talab qilingan hajmdan ortiq mablag' bilan bir necha hafta ichida yopdi. Yangi jamg'arma umumiy qiymati 3,5 milliard dollarlik global fondlar tarmog'ining bir qismi bo'lib, Accel avvalgi 650 million dollarlik fondining 55 % dan ortiq mablag'ini hali investitsiya qilmagan.

Taniqli venchur investorlardan biri boʻlgan Accel kompaniyasi Hindiston bozoriga yoʻnaltirilgan qiymati 550 million dollarlik yangi fondni muvaffaqiyatli yopdi. Ushbu moliyaviy mablagʻ umumiy qiymati 3,5 milliard dollarlik global fondlar tarmogʻining bir qismi sifatida, atigi bir necha hafta ichida va talab etilgan hajmdan ortiq tarzda shakllantirildi. TechCrunch nashrining xabar berishicha, mazkur moliyalashtirish jarayoni kompaniyaning avvalgi fondida sarmoyalar uchun yetarlicha mablagʻ qolganiga qaramay amalga oshirilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Accel bundan 19 oy oldin tashkil etilgan 650 million dollarlik avvalgi Hindiston fondining hamon 55 % dan ortiq qismini investitsiya qilish uchun saqlab qolmoqda. Yangi jamgʻarmani yigʻish boʻyicha qaror bozorda yetarli kapital mavjud boʻlgan bir paytda qabul qilingani investorlarning mintaqadagi uzoq muddatli istiqbollarga boʻlgan yuksak ishonchini koʻrsatadi.

Kelajakdagi asosiy yoʻnalishlar va sunʼiy intellekt

Accel rahbariyati Hindistondagi navbatdagi startaplar toʻlqini nafaqat sunʼiy intellekt, balki isteʼmolchilik interneti, fintech va ilgʻor ishlab chiqarish tarmoqlarini ham qamrab olishiga ishonch bildirmoqda. Fond sunʼiy intellektni alohida investitsiya toifasi sifatida emas, balki barcha boshqa sohalarni oʻzaro bogʻlovchi gorizontal texnologiya sifatida baholamoqda.

Kompaniya hamkorlaridan biri Shekhar Kiranining soʻzlariga koʻra, Hindistonda sunʼiy intellekt, isteʼmolchilik xizmatlari, fintech, ilgʻor ishlab chiqarish va chuqur texnologiyalar (deep tech) sohalaridagi boshlangʻich bosqichdagi loyihalar uchun yetarli miqdorda sarmoya mavjud. Accel mahalliy bozorda yetakchi boʻla oladigan va keyinchalik global muvaffaqiyatga erishadigan eng yaxshi jamoalarni qoʻllab-quvvatlashda davom etadi.

Ilova va dasturiy taʼminot qatlami

Soʻnggi yillarda global investorlar Hindiston OpenAI yoki Anthropic kabi bazaviy modellar poygasida chetda qolganidan keyin global raqobatbardosh sunʼiy intellekt startaplarini yaratishga qodirligini muhokama qilib kelmoqda. Biroq Accel imkoniyatni ayniqsa sunʼiy intellekt ilovalari, infratuzilma hamda korporativ va isteʼmolchilar uchun moʻljallangan dasturiy taʼminotni yaratishda koʻrmoqda.

Accel vakili Prayank Swaroopning taʼkidlashicha, asosiy harakatlar dastlab yirik til modellari (LLM) yaratishga qaratilgan boʻlsa-da, hozirda ilovalar qatlamida ulkan imkoniyatlar ochilmoqda. Hindistonlik startaplar mavjud modellarga tayanib, mamlakatdagi muhandislik salohiyati va xizmat koʻrsatish tajribasini sunʼiy intellekt bilan uygʻunlashtirgan holda korporativ muammolarni hal qilmoqda.

Bunga yaqqol misol sifatida Accel tomonidan qoʻllab-quvvatlanayotgan RapidClaims startapini keltirish mumkin. Mazkur kompaniya AQShdagi tibbiy muassasalar uchun tibbiy kodlash jarayonlarini avtomatlashtirib, sunʼiy intellekt va soha tajribasini uygʻunlashtirgan holda 95 foizlik aniqlikka erishmoqda. Yangi fonddan mablagʻlarni joriy etish rasman 2027-yilda boshlanishi kutilmoqda, bungacha esa kompaniya eski fond resurslari asosida sarmoya kiritishda davom etadi.

AccelVenchur investitsiyaHindiston startaplarSunʼiy intellektTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi