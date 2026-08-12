Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdi

·122·Texno
Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdi
Qisqacha

Google Pixel 11 Pro XL modeli ilk bor Geekbench sinov bazasida ko'rinib, bir yadroli rejimda 2112 ochko, ko'p yadroli sinovda esa 5196 bal to'pladi. Bu natijalar zamonaviy flagmanlar, jumladan Snapdragon hamda MediaTek protsessorlarida ishlayotgan qurilmalarning ko'p yadroli ko'rsatkichlaridan taxminan ikki barobar past, shuningdek Pixel 10 Pro XL modelidan ham taxminan 10 foiz kam.

Google kompaniyasining kelgusi flagman 스마트fonlari xom ashyo unumdorligi boʻyicha yana foydalanuvchilarni xursand qilmasligi mumkin. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Google Pixel 11 Pro XL modeli ilk bor Geekbench sinov bazasida koʻrinish berdi va zamonaviy flagman uchun juda past natijalarni qayd etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilma bir yadroli rejimda 2112 ochko toʻplagan boʻlsa, koʻp yadroli sinovda 5196 bal bilan cheklangan. Ushbu koʻrsatkichlar texnologiya ixlosmandlari va mutaxassislar oʻrtasida haqli ravishda savollar tugʻdirmoqda, chunki bozordagi raqobat muhitida bunday natijalar flagman darajasidan past baholanadi.

Unumdorlikdagi tafovut va taqqoslashlar

Hozirgi vaqtda Snapdragon hamda MediaTek protsessorlarida ishlayotgan dolzarb flagmanlar koʻp yadroli rejimda bundan taxminan ikki barobar koʻp natija koʻrsatmoqda. Vaholanki, yil oxiriga kelib yanada ilgʻor yangi chiplar taqdim etilishi kutilmoqda.

Eʼtiborlisi shundaki, avvalgi avlod vakili sanalgan Pixel 10 Pro XL modeli ham koʻp yadroli rejimda yangi qurilmaga qaraganda taxminan 10 foizga yuqori natija koʻrsatgan. Bu esa kelgusi avlod smartfoni dinamikasida pasayish kuzatilayotganidan dalolat beradi.

Kutilayotgan taqdimot va kelajakdagi umidlar

Mutaxassislarning fikricha, hozircha xulosa chiqarishga shoshilish kerak emas. Qayd etilgan past natijalar qurilmaning seriyali namuna emasligi va dasturiy taʼminot hali yakuniy bosqichga yetmagani bilan izohlanishi mumkin.

Shunga qaramay, Google kompaniyasining Tensor protsessorlari unumdorligiga boʻlgan umumiy yondashuvi inobatga olinsa, bu koʻrsatkichlar haqiqiy holatni aks ettirishi ehtimoli ham yoʻq emas. Smartfonlar bozoridagi mavqeni saqlab qolish uchun kompaniya kelgusida optimizatsiya masalalariga jiddiy eʼtibor qaratishi talab etiladi.

Eslatib oʻtamiz, Google kompaniyasining yangi qurilmalar qatori ertaga boʻlib oʻtadigan maxsus taqdimot tadbirida rasman namoyish etiladi. Shundan soʻng yangi gadjetlarning imkoniyatlari va texnik xususiyatlari boʻyicha aniqroq maʼlumotlarga ega boʻlish mumkin boʻladi.

GooglePixel 11 Pro XLGeekbenchTensorSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Phia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiPhia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiBugun, 02:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi