Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdi
Google Pixel 11 Pro XL modeli ilk bor Geekbench sinov bazasida ko'rinib, bir yadroli rejimda 2112 ochko, ko'p yadroli sinovda esa 5196 bal to'pladi. Bu natijalar zamonaviy flagmanlar, jumladan Snapdragon hamda MediaTek protsessorlarida ishlayotgan qurilmalarning ko'p yadroli ko'rsatkichlaridan taxminan ikki barobar past, shuningdek Pixel 10 Pro XL modelidan ham taxminan 10 foiz kam.
Google kompaniyasining kelgusi flagman 스마트fonlari xom ashyo unumdorligi boʻyicha yana foydalanuvchilarni xursand qilmasligi mumkin. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Google Pixel 11 Pro XL modeli ilk bor Geekbench sinov bazasida koʻrinish berdi va zamonaviy flagman uchun juda past natijalarni qayd etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilma bir yadroli rejimda 2112 ochko toʻplagan boʻlsa, koʻp yadroli sinovda 5196 bal bilan cheklangan. Ushbu koʻrsatkichlar texnologiya ixlosmandlari va mutaxassislar oʻrtasida haqli ravishda savollar tugʻdirmoqda, chunki bozordagi raqobat muhitida bunday natijalar flagman darajasidan past baholanadi.
Unumdorlikdagi tafovut va taqqoslashlarHozirgi vaqtda Snapdragon hamda MediaTek protsessorlarida ishlayotgan dolzarb flagmanlar koʻp yadroli rejimda bundan taxminan ikki barobar koʻp natija koʻrsatmoqda. Vaholanki, yil oxiriga kelib yanada ilgʻor yangi chiplar taqdim etilishi kutilmoqda.
Eʼtiborlisi shundaki, avvalgi avlod vakili sanalgan Pixel 10 Pro XL modeli ham koʻp yadroli rejimda yangi qurilmaga qaraganda taxminan 10 foizga yuqori natija koʻrsatgan. Bu esa kelgusi avlod smartfoni dinamikasida pasayish kuzatilayotganidan dalolat beradi.
Kutilayotgan taqdimot va kelajakdagi umidlarMutaxassislarning fikricha, hozircha xulosa chiqarishga shoshilish kerak emas. Qayd etilgan past natijalar qurilmaning seriyali namuna emasligi va dasturiy taʼminot hali yakuniy bosqichga yetmagani bilan izohlanishi mumkin.
Shunga qaramay, Google kompaniyasining Tensor protsessorlari unumdorligiga boʻlgan umumiy yondashuvi inobatga olinsa, bu koʻrsatkichlar haqiqiy holatni aks ettirishi ehtimoli ham yoʻq emas. Smartfonlar bozoridagi mavqeni saqlab qolish uchun kompaniya kelgusida optimizatsiya masalalariga jiddiy eʼtibor qaratishi talab etiladi.
Eslatib oʻtamiz, Google kompaniyasining yangi qurilmalar qatori ertaga boʻlib oʻtadigan maxsus taqdimot tadbirida rasman namoyish etiladi. Shundan soʻng yangi gadjetlarning imkoniyatlari va texnik xususiyatlari boʻyicha aniqroq maʼlumotlarga ega boʻlish mumkin boʻladi.
…