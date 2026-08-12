Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdi
Joze Mourinyu Netflix’da namoyish etilayotgan hujjatli filmda 2010-yildagi «Real Madrid» faoliyati, Ikor Kasilyas bilan munosabatlari va jamoa ichidagi muhit haqida gapirdi. U Kasilyasning qo‘shimcha dam olish kunlari, mashg‘ulotlarni bir soatga kechiktirish va o‘yinlar oldidan mehmonxonada yig‘ilmaslik haqidagi iltimoslarini jamoa futbolchilarining erkatoyligini ko‘rsatgan holatlar sifatida baholadi.
Taniqli portugaliyalik murabbiy Joze Mourinyu oʻz faoliyatidagi eng shov-shuvli davrlardan biri boʻlgan «Real Madrid»dagi faoliyatini yana bir bor yodga oldi. Netflix platformasida namoyish etila boshlagan yangi hujjatli filmda mutaxassis qirollik klubidagi ilk davri, xususan, jamoaning oʻsha vaqtdagi sardori Ikor Kasilyas bilan munosabatlari va kiyim almashtirish xonasidagi ichki muhit haqida qiziqarli maʼlumotlarni oshkor qildi. Bu davr nafaqat Ispaniya futboli, balki butun Yevropa sport jamoatchiligi eʼtiborida boʻlgan keskin qarama-qarshiliklarga boyligi bilan ajralib turadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Intizom yoʻlidagi ilk toʻqnashuvlarHujjatli filmda keltirilishicha, Mourinyu Madrid klubidagi dastlabki uchruzuvlariyoq jamoada oʻzi koʻnikmagan va mutlaqo qabul qila olmaydigan odatlar borligini tushunib yetgan. U Ikor Kasilyas bilan boʻlib oʻtgan ilk uchta suhbat uning dunyoqarashiga katta taʼsir koʻrsatganini taʼkidlaydi. Birinchi uchrashuvda sardor Ispaniya terma jamoasi futbolchilariga koʻproq dam olish kuni berishni soʻragan. Ikkinchi suhbatda esa Madrid shahridagi tirbandliklarni bahona qilib, mashgʻulotlar vaqtini bir soatga kechiktirishni iltimos qilgan. Uchinchi murojaat esa oʻyinlardan oldin jamoa mehmonxonada yigʻilmasligi, balki toʻgʻridan-toʻgʻri stadionda uchrashishi haqida boʻlgan.
Mourinyuning fikricha, aynan shu talablar uning jamoa futbolchilariga nisbatan dastlabki taassurotini shakllantirgan. Portugaliyalik mutaxassis oʻsha suhbatlardan soʻng «ularni qisqa vaqt ichida erkatoy ekanini anglab yetdim», deya xulosa qilgan. 2010-yilda «Real Madrid» boshqaruvini qoʻlga olgan tajribali murabbiy yulduzlarga toʻla jamoani qabul qilib olgan edi. Uning nazaricha, uning vazifasi futbolchilarga toʻp tepishni oʻrgatish emas, balki ularga qatʼiy intizom va yagona metodologiyani singdirishdan iborat edi.
Barselona bilan urush va milliy terma jamoadagi taranglikHujjatli film shuningdek, Mourinyu va Kasilyas oʻrtasidagi mashhur ziddiyat ildizlariga ham toʻxtalib oʻtadi. Ushbu kelishmovchilik El Klasiko bahslaridagi keskinliklar Ispaniya milliy terma jamoasi lageriga ham salbiy taʼsir koʻrsatayotgan bir paytda avj olgan edi. Oʻsha davrda darvozabon Ikor Kasilyas ikki lager oʻrtasidagi munosabatlarni yumshatish maqsadida «Barselona» sardori Xavi Ernandesga qoʻngʻiroq qilgani maʼlum boʻlgan va bu holat murabbiy hamda sardor oʻrtasidagi munosabatlarga putur yetkazgan.
Mazkur hujjatli film futbol muxlislariga oʻsha davrdagi parda ortidagi voqealarni, klub ichidagi keskin muhit va murabbiyning oʻziga xos boshqaruv falsafasini yaqindan tushunish imkonini beradi. Mourinyuning bu eʼtiroflari yillar oʻtsa hamki, oʻsha davrdagi “Real Madrid” va “Barselona” qarama-qarshiligi naqadar murakkab va murosasiz boʻlganini yana bir bor koʻrsatib bermoqda.
…