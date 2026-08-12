Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdi

·63·Sport
Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdi
Qisqacha

Joze Mourinyu Netflix’da namoyish etilayotgan hujjatli filmda 2010-yildagi «Real Madrid» faoliyati, Ikor Kasilyas bilan munosabatlari va jamoa ichidagi muhit haqida gapirdi. U Kasilyasning qo‘shimcha dam olish kunlari, mashg‘ulotlarni bir soatga kechiktirish va o‘yinlar oldidan mehmonxonada yig‘ilmaslik haqidagi iltimoslarini jamoa futbolchilarining erkatoyligini ko‘rsatgan holatlar sifatida baholadi.

Taniqli portugaliyalik murabbiy Joze Mourinyu oʻz faoliyatidagi eng shov-shuvli davrlardan biri boʻlgan «Real Madrid»dagi faoliyatini yana bir bor yodga oldi. Netflix platformasida namoyish etila boshlagan yangi hujjatli filmda mutaxassis qirollik klubidagi ilk davri, xususan, jamoaning oʻsha vaqtdagi sardori Ikor Kasilyas bilan munosabatlari va kiyim almashtirish xonasidagi ichki muhit haqida qiziqarli maʼlumotlarni oshkor qildi. Bu davr nafaqat Ispaniya futboli, balki butun Yevropa sport jamoatchiligi eʼtiborida boʻlgan keskin qarama-qarshiliklarga boyligi bilan ajralib turadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Intizom yoʻlidagi ilk toʻqnashuvlar

Hujjatli filmda keltirilishicha, Mourinyu Madrid klubidagi dastlabki uchruzuvlariyoq jamoada oʻzi koʻnikmagan va mutlaqo qabul qila olmaydigan odatlar borligini tushunib yetgan. U Ikor Kasilyas bilan boʻlib oʻtgan ilk uchta suhbat uning dunyoqarashiga katta taʼsir koʻrsatganini taʼkidlaydi. Birinchi uchrashuvda sardor Ispaniya terma jamoasi futbolchilariga koʻproq dam olish kuni berishni soʻragan. Ikkinchi suhbatda esa Madrid shahridagi tirbandliklarni bahona qilib, mashgʻulotlar vaqtini bir soatga kechiktirishni iltimos qilgan. Uchinchi murojaat esa oʻyinlardan oldin jamoa mehmonxonada yigʻilmasligi, balki toʻgʻridan-toʻgʻri stadionda uchrashishi haqida boʻlgan.

Mourinyuning fikricha, aynan shu talablar uning jamoa futbolchilariga nisbatan dastlabki taassurotini shakllantirgan. Portugaliyalik mutaxassis oʻsha suhbatlardan soʻng «ularni qisqa vaqt ichida erkatoy ekanini anglab yetdim», deya xulosa qilgan. 2010-yilda «Real Madrid» boshqaruvini qoʻlga olgan tajribali murabbiy yulduzlarga toʻla jamoani qabul qilib olgan edi. Uning nazaricha, uning vazifasi futbolchilarga toʻp tepishni oʻrgatish emas, balki ularga qatʼiy intizom va yagona metodologiyani singdirishdan iborat edi.

Barselona bilan urush va milliy terma jamoadagi taranglik

Hujjatli film shuningdek, Mourinyu va Kasilyas oʻrtasidagi mashhur ziddiyat ildizlariga ham toʻxtalib oʻtadi. Ushbu kelishmovchilik El Klasiko bahslaridagi keskinliklar Ispaniya milliy terma jamoasi lageriga ham salbiy taʼsir koʻrsatayotgan bir paytda avj olgan edi. Oʻsha davrda darvozabon Ikor Kasilyas ikki lager oʻrtasidagi munosabatlarni yumshatish maqsadida «Barselona» sardori Xavi Ernandesga qoʻngʻiroq qilgani maʼlum boʻlgan va bu holat murabbiy hamda sardor oʻrtasidagi munosabatlarga putur yetkazgan.

Mazkur hujjatli film futbol muxlislariga oʻsha davrdagi parda ortidagi voqealarni, klub ichidagi keskin muhit va murabbiyning oʻziga xos boshqaruv falsafasini yaqindan tushunish imkonini beradi. Mourinyuning bu eʼtiroflari yillar oʻtsa hamki, oʻsha davrdagi “Real Madrid” va “Barselona” qarama-qarshiligi naqadar murakkab va murosasiz boʻlganini yana bir bor koʻrsatib bermoqda.

Joze MourinyuReal MadridIkor KasilyasBarselonaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51Tottenxem Folarin Balogun transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiTottenxem Folarin Balogun transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi