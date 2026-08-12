NEC kompaniyasi insonlarsiz ishlaydigan yangi sunʼiy intellekt boʻlimini ochdi
NEC korporatsiyasi shtatida birorta ham tirik xodim bo'lmagan, butkul sun'iy intellektga tayanuvchi yangi bo'limni ishga tushirdi. Bo'limda 17 ta sun'iy intellekt agenti faoliyat yuritib, savdo hajmini tahlil qilish va biznes jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar tayyorlaydi. 1-avgustdan sinov tariqasida ishlayotgan raqamli xodimlar hisobot va analitik hisob-kitoblarni tayyorlash vaqtini yetti barobarga qisqartirgan.
Yaponiyaning mashhur elektronika va telekommunikatsiya uskunalari ishlab chiqaruvchisi NEC korporatsiyasi butkul sunʼiy intellektga tayanuvchi, shtatida birorta ham tirik xodim boʻlmagan yangi boʻlim ishga tushirilganini eʼlon qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur innovatsion tashabbus biznes jarayonlarini avtomatlashtirish hamda samaradorlikni oshirish yoʻlidagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tashkil etilgan sunʼiy intellekt boʻlimi kompaniyaning umumiy tuzilmasiga kiritilib, kadrlar boʻlimi va yuridik departamentlar qatoridan joy oldi. Uning asosiy vazifasi savdo hajmini chuqur tahlil qilish hamda biznes jarayonlarini yanada samarali tashkil etish yuzasidan tezkor tavsiyanomalar tayyorlashdan iborat.
Toʻqqiz darajali ierarxiya va raqamli xodimlarNEC maʼlumotlariga koʻra, hozirgi kunda ushbu boʻlimda jami 17 ta sunʼiy intellekt agenti «faoliyat yuritmoqda». Ularning har biri oʻziga xos vazifalarga ega boʻlib, tuzilma toʻrt darajali aniq ierarxiya asosida qurilgan. Xususan, raqamli xodimlar orasida boʻlim rahbari, direktorlar kengashi aʼzolari, menejerlar va oddiy ijrochilar mavjud.
Mazkur oʻziga xos boʻlim joriy yilning 1-avgust sanasidan boshlab sinov tariqasida ishga tushirilgan edi. Oʻtgan qisqa davr mobaynida raqamli xodimlar oʻzlarining yuqori samaradorligini koʻrsatib, hisobotlarni tayyorlash hamda analitik hisob-kitoblarni amalga oshirish vaqtini naq yetti barobarga qisqartirishga muvaffaq boʻlishdi.
Insonlar nazorati va kelajakdagi rejalarShunga qaramay, yapon korporatsiyasi vakillari sunʼiy intellekt agentlarining barcha harakatlari qatʼiy inson nazorati ostida ekanini va yakuniy qarorlar baribir mutaxassislarning oʻzida qolishini alohida taʼkidladilar. NEC bayonotida sunʼiy intellekt tirik xodimlarni toʻliq almashtirish uchun emas, balki insonlarning imkoniyatlarini kengaytirish va ularning salohiyatini yanada yaxshilash maqsadida joriy etilayotgani qayd etilgan.
Kelgusida sunʼiy intellekt kundalik turli anʼanaviy va zerikarli vazifalarning asosiy qismini oʻz zimmasiga olishi kutilmoqda. Bu esa xodimlarga yanada murakkab, nostandart va ijodiy vazifalarga eʼtibor qaratish imkonini beradi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday texnologiyalarning joriy etilishi Yaponiyada ayniqsa dolzarb ahamiyatga ega. Mamlakatda aholining qarishi natijasida yillar davomida ishchi kuchi hajmi qisqarib borayotgani sharoitida sunʼiy intellekt iqtisodiy barqarorlikni taʼminlashda muhim yechimga aylanishi mumkin.
…