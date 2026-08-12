NEC kompaniyasi insonlarsiz ishlaydigan yangi sunʼiy intellekt boʻlimini ochdi

·41·Texno
NEC kompaniyasi insonlarsiz ishlaydigan yangi sunʼiy intellekt boʻlimini ochdi
Qisqacha

NEC korporatsiyasi shtatida birorta ham tirik xodim bo'lmagan, butkul sun'iy intellektga tayanuvchi yangi bo'limni ishga tushirdi. Bo'limda 17 ta sun'iy intellekt agenti faoliyat yuritib, savdo hajmini tahlil qilish va biznes jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar tayyorlaydi. 1-avgustdan sinov tariqasida ishlayotgan raqamli xodimlar hisobot va analitik hisob-kitoblarni tayyorlash vaqtini yetti barobarga qisqartirgan.

Yaponiyaning mashhur elektronika va telekommunikatsiya uskunalari ishlab chiqaruvchisi NEC korporatsiyasi butkul sunʼiy intellektga tayanuvchi, shtatida birorta ham tirik xodim boʻlmagan yangi boʻlim ishga tushirilganini eʼlon qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur innovatsion tashabbus biznes jarayonlarini avtomatlashtirish hamda samaradorlikni oshirish yoʻlidagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tashkil etilgan sunʼiy intellekt boʻlimi kompaniyaning umumiy tuzilmasiga kiritilib, kadrlar boʻlimi va yuridik departamentlar qatoridan joy oldi. Uning asosiy vazifasi savdo hajmini chuqur tahlil qilish hamda biznes jarayonlarini yanada samarali tashkil etish yuzasidan tezkor tavsiyanomalar tayyorlashdan iborat.

Toʻqqiz darajali ierarxiya va raqamli xodimlar

NEC maʼlumotlariga koʻra, hozirgi kunda ushbu boʻlimda jami 17 ta sunʼiy intellekt agenti «faoliyat yuritmoqda». Ularning har biri oʻziga xos vazifalarga ega boʻlib, tuzilma toʻrt darajali aniq ierarxiya asosida qurilgan. Xususan, raqamli xodimlar orasida boʻlim rahbari, direktorlar kengashi aʼzolari, menejerlar va oddiy ijrochilar mavjud.

Mazkur oʻziga xos boʻlim joriy yilning 1-avgust sanasidan boshlab sinov tariqasida ishga tushirilgan edi. Oʻtgan qisqa davr mobaynida raqamli xodimlar oʻzlarining yuqori samaradorligini koʻrsatib, hisobotlarni tayyorlash hamda analitik hisob-kitoblarni amalga oshirish vaqtini naq yetti barobarga qisqartirishga muvaffaq boʻlishdi.

Insonlar nazorati va kelajakdagi rejalar

Shunga qaramay, yapon korporatsiyasi vakillari sunʼiy intellekt agentlarining barcha harakatlari qatʼiy inson nazorati ostida ekanini va yakuniy qarorlar baribir mutaxassislarning oʻzida qolishini alohida taʼkidladilar. NEC bayonotida sunʼiy intellekt tirik xodimlarni toʻliq almashtirish uchun emas, balki insonlarning imkoniyatlarini kengaytirish va ularning salohiyatini yanada yaxshilash maqsadida joriy etilayotgani qayd etilgan.

Kelgusida sunʼiy intellekt kundalik turli anʼanaviy va zerikarli vazifalarning asosiy qismini oʻz zimmasiga olishi kutilmoqda. Bu esa xodimlarga yanada murakkab, nostandart va ijodiy vazifalarga eʼtibor qaratish imkonini beradi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday texnologiyalarning joriy etilishi Yaponiyada ayniqsa dolzarb ahamiyatga ega. Mamlakatda aholining qarishi natijasida yillar davomida ishchi kuchi hajmi qisqarib borayotgani sharoitida sunʼiy intellekt iqtisodiy barqarorlikni taʼminlashda muhim yechimga aylanishi mumkin.

Sunʼiy intellektNECTexnologiyalarYaponiyaBiznes avtomatlashtirish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23Phia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiPhia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiBugun, 02:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi