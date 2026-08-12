Phia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdi

·44·Texno
Phia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdi
Qisqacha

Fibi Geyts va Sofiya Kianni Phia platformasida mijozlar ishtirokisiz xaridlar uchun komissiya olishga imkon beruvchi "cookie stuffing" amaliyotidan o'tgan yilning dekabr oyidayoq xabardor bo'lgan, biroq bu haqda oylab jamoatchilikka ma'lum qilishmagan.

Fibi Geyts va Sofiya Kianni tomonidan asos solingan Phia xaridlar startapi yana bir jiddiy mojaroga duch keldi. Bloomberg nashri maʼlumotiga koʻra, kompaniya rahbarlari oʻzlarining savdo platformasida mijozlar ishtirokisiz amalga oshirilgan xaridlar uchun ham komissiya haqini olib kelgani — "cookie stuffing" amaliyotidan xabardor boʻlishgan, biroq bu haqda oylab jamoatchilikka maʼlum qilishmagan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Aslida "cookie stuffing" internet-marketingda juda munozarali va qattiq qoralanadigan usul hisoblanadi. Odatda bunday platformalar bozorga kirishda mazkur usuldan foydalanmaslik haqida maxsus shartnomalar imzolashadi, chunki bu boshqa hamkorlarning daromadini nohaq oʻzlashtirishni anglatadi. Bloomberg nashrining yozishicha, dastlab Phia vakillari jurnalistlar surishtiruv boshlaganigina bu muammo haqida bilishganini daʼvo qilishgan edi.

Fosh qilingan yozishmalar va moliyaviy zarbalar

Biroq nashr qoʻlga kiritgan oshkor boʻlgan Slack xabarlari va vaziyatdan xabardor manbalarga tayanib tarqatgan yangi maʼlumotlariga koʻra, Fibi Geyts va Sofiya Kianni oʻz startaplari bu usuldan foydalanayotganini oʻtgan yilning dekabr oyidayoq bilishgan. Oqishib chiqqan yozishmalarda asoschilar kompaniya rahbariyati va muhandislari bilan birgalikda mazkur holatni muhokama qilgani aniq koʻrsatilgan.

Surishtiruv natijalariga koʻra, "cookie stuffing" amaliyoti Phia umumiy savdolarining salmoqli qismini tashkil etgan. Kompaniya bu noqonuniy amaliyotni toʻxtatgach, uning kunlik daromadi keskin pasayib ketgan. Shuningdek, mazkur holatdan Nike va Nordstrom kabi yirik brendlar ham jabr koʻrgani maʼlum boʻldi.

Texnik xato emas, maxsus funksiya

Avvalroq Phia vakillari yuzaga kelgan holatni oddiy "dasturiy xato" deb atashga urinishgan edi. Biroq Bloomberg hisobotida bu maxsus ravishda yoqib-oʻchirish imkoniyatiga ega boʻlgan funksiya sifatida yaratilgani fosh qilindi. Yangi ayblovlar ortidan startap vakillari ayrim daʼvolarni rad etishgan boʻlsa-da, vaziyatdan saboq chiqarishlarini bildirishgan. TechCrunch nashrining izoh soʻrab yoʻllagan murojaatlariga esa hozircha javob berilmagan.

Eslatib oʻtamiz, Phia oʻtgan yilning aprel oyida xaridorlarga turli chakana savdo tarmoqlaridan eng yaxshi narxlarni topishda yordam beruvchi Google Flights kabi qulay platforma sifatida ish boshlagan edi. Biroq yoz oylarida eʼlon qilingan surishtiruvlardan soʻng kompaniya yil boshidan buyon oʻz xodimlarining deyarli yarmini yoʻqotgani, koʻplab brendlar oʻzlarining ilovada mavjudligidan hatto xabardor emasligi ham maʼlum boʻlgandi. Shuningdek, startap ilgari foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini ruxsatsiz yigʻish va kuzatib borish bilan bogʻliq boshqa mojarolarga ham duch kelgan.

PhiaFibi GeytsSofiya KianniStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi