Phia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdi
Fibi Geyts va Sofiya Kianni Phia platformasida mijozlar ishtirokisiz xaridlar uchun komissiya olishga imkon beruvchi "cookie stuffing" amaliyotidan o'tgan yilning dekabr oyidayoq xabardor bo'lgan, biroq bu haqda oylab jamoatchilikka ma'lum qilishmagan.
Fibi Geyts va Sofiya Kianni tomonidan asos solingan Phia xaridlar startapi yana bir jiddiy mojaroga duch keldi. Bloomberg nashri maʼlumotiga koʻra, kompaniya rahbarlari oʻzlarining savdo platformasida mijozlar ishtirokisiz amalga oshirilgan xaridlar uchun ham komissiya haqini olib kelgani — "cookie stuffing" amaliyotidan xabardor boʻlishgan, biroq bu haqda oylab jamoatchilikka maʼlum qilishmagan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Aslida "cookie stuffing" internet-marketingda juda munozarali va qattiq qoralanadigan usul hisoblanadi. Odatda bunday platformalar bozorga kirishda mazkur usuldan foydalanmaslik haqida maxsus shartnomalar imzolashadi, chunki bu boshqa hamkorlarning daromadini nohaq oʻzlashtirishni anglatadi. Bloomberg nashrining yozishicha, dastlab Phia vakillari jurnalistlar surishtiruv boshlaganigina bu muammo haqida bilishganini daʼvo qilishgan edi.
Fosh qilingan yozishmalar va moliyaviy zarbalarBiroq nashr qoʻlga kiritgan oshkor boʻlgan Slack xabarlari va vaziyatdan xabardor manbalarga tayanib tarqatgan yangi maʼlumotlariga koʻra, Fibi Geyts va Sofiya Kianni oʻz startaplari bu usuldan foydalanayotganini oʻtgan yilning dekabr oyidayoq bilishgan. Oqishib chiqqan yozishmalarda asoschilar kompaniya rahbariyati va muhandislari bilan birgalikda mazkur holatni muhokama qilgani aniq koʻrsatilgan.
Surishtiruv natijalariga koʻra, "cookie stuffing" amaliyoti Phia umumiy savdolarining salmoqli qismini tashkil etgan. Kompaniya bu noqonuniy amaliyotni toʻxtatgach, uning kunlik daromadi keskin pasayib ketgan. Shuningdek, mazkur holatdan Nike va Nordstrom kabi yirik brendlar ham jabr koʻrgani maʼlum boʻldi.
Texnik xato emas, maxsus funksiyaAvvalroq Phia vakillari yuzaga kelgan holatni oddiy "dasturiy xato" deb atashga urinishgan edi. Biroq Bloomberg hisobotida bu maxsus ravishda yoqib-oʻchirish imkoniyatiga ega boʻlgan funksiya sifatida yaratilgani fosh qilindi. Yangi ayblovlar ortidan startap vakillari ayrim daʼvolarni rad etishgan boʻlsa-da, vaziyatdan saboq chiqarishlarini bildirishgan. TechCrunch nashrining izoh soʻrab yoʻllagan murojaatlariga esa hozircha javob berilmagan.
Eslatib oʻtamiz, Phia oʻtgan yilning aprel oyida xaridorlarga turli chakana savdo tarmoqlaridan eng yaxshi narxlarni topishda yordam beruvchi Google Flights kabi qulay platforma sifatida ish boshlagan edi. Biroq yoz oylarida eʼlon qilingan surishtiruvlardan soʻng kompaniya yil boshidan buyon oʻz xodimlarining deyarli yarmini yoʻqotgani, koʻplab brendlar oʻzlarining ilovada mavjudligidan hatto xabardor emasligi ham maʼlum boʻlgandi. Shuningdek, startap ilgari foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini ruxsatsiz yigʻish va kuzatib borish bilan bogʻliq boshqa mojarolarga ham duch kelgan.
…