Pulni nimalar to‘sadi? Sabab shu 5 odatda bo‘lishi mumkin...
Moliyaviy imkoniyatni mistik kuchlar emas, o‘z kuchiga ishonmaslik, doimiy shikoyat, yetishmovchilik fikri, harakatsizlik va o‘z resurslarini qadrlamaslik kabi 5 odat cheklashi mumkin. Bu holatlar insonning imkoniyatlarni ko‘rishi, qaror qabul qilishi va yangi qadam tashlashiga to‘sqinlik qiladi. Daromadni oshirish uchun bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirish, xarajatlarni hisoblash, qiymat yaratish va imkoniyat paydo bo‘lganda harakat qilish muhim.
Ba’zan inson ko‘proq pul topishni xohlaydi, ammo kundalik fikrlash tarzi va qarorlari o‘zi sezmagan holda imkoniyatlarini cheklab qo‘yadi. Doimiy shikoyat, o‘z kuchiga ishonmaslik yoki faqat muammolarni ko‘rish odamni yangi qadam tashlashdan to‘xtatishi mumkin.
«Pulni jalb qilish» mistik jarayon emas. Ammo inson nimalarga e’tibor qaratishi, o‘zini qanday baholashi va imkoniyat paydo bo‘lganda harakat qila olishi uning moliyaviy natijalariga real ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
O‘zingizga shubha qilish eng katta to‘siqlardan biri
«Mendan chiqmaydi».
«Buni boshqalar qila oladi».
«Menda yetarli bilim yo‘q».
Bunday fikrlar insonni xatodan asrayotgandek tuyuladi. Aslida esa ba’zan imkoniyatni sinab ko‘rishdan oldinyoq rad etishga olib keladi.
Moliyaviy o‘sish uchun har doim absolyut ishonch shart emas. Ko‘p hollarda inson avval harakat qiladi, natija ko‘radi va ishonch keyin paydo bo‘ladi.
Shuning uchun o‘zingizga ishonish — «men albatta boy bo‘laman» deb takrorlash emas, balki «hozir bilmasam ham, o‘rganishim mumkin» degan pozitsiyadir.
Doimiy shikoyat miyani muammoga «sozlab» qo‘yadi
Muammolar haqida gapirishning o‘zi yomon emas. Ammo hayotdagi har bir vaziyatdan faqat salbiy tomon qidirish fikrlash doirasini toraytiradi.
«Pul yo‘q».
«Ishlar yurishmaydi».
«Hozir zamon qiyin».
Bu gaplarni qayta-qayta takrorlash muammoni hal qilmaydi.
Kuchliroq savol boshqacha:
«Hozirgi vaziyatda men nima qila olaman?»
Masalan, yangi ko‘nikma o‘rganish, qo‘shimcha daromad manbai qidirish, xarajatlarni tahlil qilish yoki ish haqi bo‘yicha muzokara olib borish mumkin.
Faqat yetishmovchilikni ko‘rsangiz, imkoniyat ko‘rinmay qoladi
Inson diqqati qayerda bo‘lsa, qarorlari ham ko‘pincha o‘sha tomonga qarab shakllanadi.
Agar fikr faqat:
— pul yetishmayapti;
— imkoniyat yo‘q;
— boshqalarga oson;
— men kech qoldim,
degan nuqtalarda aylanaversa, yangi variantlarni ko‘rish qiyinlashadi.
Bu «pozitiv o‘ylasangiz pul osmondan tushadi» degani emas.
Gap real imkoniyatni payqash haqida: bozorda nimalarga talab bor, qaysi bilim daromadni oshirishi mumkin, kim bilan hamkorlik qilish mumkin?
Muammoni ko‘rish kerak. Lekin yechimni ham izlash kerak.
Bor narsani qadrlash kambag‘allikka rozi bo‘lish emas
Shukronalik ba’zan noto‘g‘ri tushuniladi.
«Boriga shukr qil» degani yangi maqsad qo‘ymaslik yoki daromadni oshirishga harakat qilmaslik emas.
Aksincha, inson hozirgi resurslarini aniq ko‘ra boshlaydi:
tajriba bor,
bilim bor,
aloqalar bor,
vaqt bor,
sog‘liq yoki ishlash imkoniyati bor.
Shunda savol o‘zgaradi:
«Menda hech narsa yo‘q» o‘rniga — «bor narsamdan qanday foydalanaman?»
Ayrim katta o‘zgarishlar aynan shu nuqtadan boshlanadi.
Pulni «jalb qilish»ning eng real usuli — harakat
Hech qanday affirmatsiya ish o‘rnini bosmaydi.
Daromad oshishi uchun odatda inson qiymat yaratishi kerak: bilim, xizmat, mahsulot, tajriba, biznes yoki muammoni hal qilish qobiliyati orqali.
Shu sabab moliyaviy o‘sishga yaqinlashtiradigan odatlar ancha oddiy:
— yangi bilim olish;
— talab yuqori bo‘lgan ko‘nikmani rivojlantirish;
— ishni oxiriga yetkazish;
— daromad va xarajatni hisoblash;
— imkoniyat paydo bo‘lganda harakat qilish;
— xatoni tahlil qilib, yana urinib ko‘rish.
Mo‘jiza emas. Lekin aynan shu ishlar ko‘pincha natija beradi.
«Hammasini qabul qilish» nima degani?
Hayot hamisha reja bo‘yicha ketmaydi.
Biznes ishlamasligi mumkin.
Ishdan rad javobi kelishi mumkin.
Noto‘g‘ri qaror pul yo‘qotishiga olib kelishi mumkin.
Qabul qilish — «mayli, hech narsa qilmayman» degani emas.
Bu sodir bo‘lgan voqeani inkor qilmay, keyingi qarorga o‘tishdir.
«Nega aynan men?» degan savolda oylab qolib ketish o‘rniga:
«Xo‘sh, endi nima qilaman?»
Bu ikki fikr o‘rtasida katta farq bor.
Pulni haqiqatan «bloklaydigan» 5 holat
Mistik ma’noda pul oqimini yopadigan ko‘rinmas kuch borligi isbotlanmagan. Ammo amalda quyidagi odatlar moliyaviy imkoniyatni chindan ham cheklashi mumkin:
O‘z kuchiga ishonmaslik — imkoniyatni sinamasdan rad etishga olib keladi.
Doimiy shikoyat — yechim o‘rniga muammoning o‘ziga energiya sarflatadi.
Yetishmovchilik fikri — har qanday qarorni qo‘rquv asosida qabul qilishga majbur qiladi.
Harakatsizlik — yaxshi g‘oyani ham natijasiz qoldiradi.
O‘z resurslarini qadrlamaslik — insonda allaqachon bor imkoniyatlarni ko‘rmaslikka sabab bo‘ladi.
«Realligingiz — tanlovingiz» degan gapda qancha haqiqat bor?
Hayotdagi hamma narsa inson tanloviga bog‘liq emas. Iqtisodiy sharoit, oila, salomatlik, tasodif va boshqa tashqi omillar ham katta rol o‘ynaydi.
Lekin insonning keyingi qadami ko‘p hollarda uning qo‘lida bo‘ladi.
Shikoyat qilish yoki yechim qidirish.
Qo‘rqib turish yoki kichik qadam tashlash.
O‘zini past baholash yoki yangi ko‘nikma o‘rganish.
Imkoniyatni kutish yoki uni yaratishga harakat qilish.
Pul fikrdan paydo bo‘lmaydi. Ammo fikr qarorga, qaror harakatga, harakat esa natijaga aylanishi mumkin.
Shuning uchun boylikka olib boradigan eng real «magnit» — o‘zingizga ishonch, intizom, bilim va harakatning birlashmasidir.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…