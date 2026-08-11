Qaysi burj vakillari pulni ko‘p sarflaydi? Reytingda kutilmagan yetakchi
Astrologik talqinga ko'ra, pulni eng ko'p sarflashga moyil burj Arslon, eng tejamkori esa Tog'echkisi hisoblanadi. Arslon dabdaba, chiroyli kiyim, restoran va e'tibor uchun, O'qotar sayohat va taassurotlar uchun, Qisqichbaqa esa oilasi va yaqinlari uchun katta mablag' sarflashi mumkin.
Kimdir maosh tushishi bilan sayohat rejasini tuzadi, boshqasi sifatli kiyim yoki yangi gadjet uchun pul ayashni istamaydi. Yana kimdir esa har bir xarajatni hisoblab, mablag‘ini investitsiya yoki jamg‘armaga yo‘naltirishni afzal ko‘radi.
Astrologik talqinlarda burjlar pulga munosabati va xarid qilish uslubi bo‘yicha ham farqlanadi. Quyidagi reytingda eng ko‘p sarflashga moyil burjdan eng tejamkorigacha bo‘lgan qiziqarli tartib keltirilgan.
Kim birinchi o‘rinda?
Reyting yetakchisi dabdaba, e’tibor va chiroyli hayotni yaxshi ko‘radigan burj bo‘ldi. Ammo keyingi o‘rinlarda ham kutilmagan nomlar bor: kimdir sayohat uchun, kimdir oilasi uchun, yana kimdir esa oddiy inson tushunmaydigan noodatiy narsalarga katta mablag‘ sarflashi mumkin.
Arslon — dabdaba uchun pul ayamaydi. Arslonlar o‘zini yaxshi his qilish, chiroyli ko‘rinish va atrofdagilar e’tiborida bo‘lishni yoqtiradi, degan talqin bor. Shuning uchun qimmat kiyim, restoran, sovg‘a yoki statusni ko‘rsatadigan xaridlarda chekka qaramay qolishi mumkin.
O‘qotar — puldan ko‘ra taassurotni tanlaydi. Sayohat, yangi mamlakat, sarguzasht va kutilmagan tajribalar ular uchun moddiy buyumdan qimmatroq bo‘lishi mumkin. O‘qotarning budjeti ko‘pincha «keyin yana topaman» degan kayfiyatdan zarar ko‘radi.
Buzoq — arzondan ko‘ra sifatli narsani xohlaydi. U har doim ham impulsiv xaridor emas. Ammo qulay uy, mazali taom, sifatli kiyim va yaxshi dam olish uchun katta mablag‘ sarflashdan qochmasligi mumkin. Buzoq uchun asosiy savol — narx emas, sifat.
Egizaklar — qiziqsa, xarid qilib qo‘yadi. Yangi gadjet, kiyim, kurs, ko‘ngilochar tadbir yoki trenddagi buyum ularning e’tiborini tez tortishi mumkin. Muammo shundaki, qiziqish qanchalik tez paydo bo‘lsa, ba’zan shunchalik tez yo‘qoladi.
Tarozi — go‘zallik uchun hisob-kitobni unutishi mumkin. Estetika, dizayn va chiroyli muhit Tarozi uchun muhim. Kiyim, parfyum, interer yoki restoranda «eng chiroyli variant» tanlansa, chek kutilganidan kattaroq chiqishi hech gap emas.
Qo‘y — avval xarid qiladi, keyin o‘ylashi mumkin. Impulsivlik bu burjga berilgan eng mashhur ta’riflardan biri. Biror narsa qattiq yoqib qolsa, uzoq hisob-kitob qilishga sabri yetmasligi mumkin.
Qovg‘a — boshqalar olmaydigan narsaga pul sarflaydi. Texnologiya, noodatiy xobbi, original buyum yoki eksperimental g‘oya — Qovg‘aning xarajati atrofdagilarga tushunarsiz ko‘rinishi mumkin. Ammo uning o‘zi uchun aynan shu narsa qiziq.
Qisqichbaqa — o‘zidan ko‘ra yaqinlariga ko‘proq sarflaydi. Oilasi, farzandlari, ota-onasi yoki uyi uchun pul ayamasligi mumkin. Qimmat sovg‘a ham shaxsiy ehtiyojdan ko‘ra yaqin insonni xursand qilish uchun olinadi.
Chayon — katta pul sarflaydi, lekin sababsiz emas. Agar xarid unga haqiqatan kerak bo‘lsa, sifatli bo‘lsa yoki ma’lum maqsadga xizmat qilsa, katta mablag‘dan qo‘rqmaydi. Ammo ma’nosiz xarajat uni qiziqtirmaydi.
Baliq — kayfiyat uchun mayda xarajatlar ko‘payib ketishi mumkin. Qahva, sovg‘a, bezak, kitob yoki kayfiyatni ko‘taradigan kichik narsalar alohida qaralganda qimmat emas. Lekin oy oxirida ularning umumiy summasi hayratlantirishi mumkin.
Sumbula — tejaydi, ammo o‘ziga ham ba’zan ruxsat beradi. Bu burj xarajatni oldindan hisoblashga moyil deb talqin qilinadi. Shunga qaramay, uzoq vaqt tejaganidan keyin «men ham bunga loyiqman» deb sifatli biror narsa sotib olishi mumkin.
Tog‘echkisi — pulni sarflashdan ko‘ra ko‘paytirishni o‘ylaydi. Reytingning eng tejamkor qismida Tog‘echkisi turibdi. Astrologik talqinlarda u uzoq muddatli reja, jamg‘arma va investitsiyaga ko‘proq e’tibor qaratadigan burj sifatida ko‘rsatiladi.
Nega Arslon birinchi, Tog‘echkisi esa oxirgi?
Bu yerda gap kimning boy yoki kambag‘al ekani haqida emas. Reyting pul sarflashga munosabat asosida qurilgan.
Arslon uchun pul — o‘zini namoyon qilish va hayotdan zavq olish vositasi bo‘lishi mumkin. Tog‘echkisi esa mablag‘ni kelajak xavfsizligi va yangi imkoniyat yaratish vositasi sifatida ko‘rishga moyil, degan astrologik qarash bor.
Shu sabab birining kartasidan pul tez-tez chiqsa, ikkinchisi hisobida uni uzoqroq ushlab turishi mumkin.
Ammo hamma Arslonlar isrofgarmi?
Yo‘q. Burj insonning moliyaviy xatti-harakatini ilmiy jihatdan belgilab berishi isbotlanmagan. Real hayotda pulga munosabat daromad, tarbiya, xarakter, oilaviy muhit, moliyaviy savodxonlik va shaxsiy tajribaga ko‘proq bog‘liq.
Shuning uchun bu reytingni qat’iy moliyaviy prognoz emas, qiziqarli astrologik talqin sifatida qabul qilish to‘g‘riroq.
Biroq reytingdagi eng qiziq savol baribir qoladi: sizning burjingiz qaysi o‘rinda va bu ta’rif sizga qanchalik mos keldi?
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…