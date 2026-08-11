Nega mayonezli taomni pechda pishirish mumkin emas? Muhim ogohlantirish...

·69·Foydali
Nega mayonezli taomni pechda pishirish mumkin emas? Muhim ogohlantirish...
Qisqacha

Biolog Lyalinaning ta'kidlashicha, mayonezni go'sht yoki sabzavotlar bilan birga pechda qizdirish sog'liq uchun zararli bo'lishi mumkin. Yuqori haroratda sous quyuqlashib, tarkibidagi yog'lar taomga singadi, natijada uning kaloriyasi bir necha barobarga oshib, «yomon» xolesterin darajasi ko'tarilishi mumkin. Qizdirish mayonezning emulsiya holatini buzib, yog' va boshqa komponentlarga ajralishiga hamda ta'mining pasayishiga olib keladi.

Mayonez surtib go‘sht yoki sabzavotlarni pechda pishirish ko‘pchilikning sevimli pazandalik odatiga aylangan. Biroq tibbiyot va biologiya sohasi ekspertlarining ta’kidlashicha, issiqlik ta’sirida bu mashhur sous nafaqat o‘zining ta’mi va tuzilishini yo‘qotadi, balki salomatlik uchun kutilmagan xavflarni yuzaga keltiradi.

Biolog Lyalinaning ma’lum qilishicha, issiq taomlarda mayonezdan foydalanish ko‘p hollarda mutlaqo asoslanmagan va sog‘liq uchun zararlidir.

Issiqlik ta’sirida mayonez nega xavfli bo‘lib qoladi?

Ekspertning ta’kidlashicha, mayonez yuqori haroratda qizdirilganda quyidagi salbiy jarayonlar yuz beradi:

  • Kaloriya va xolesterinning keskin oshishi: Pishirish jarayonida mayonez quyuqlashadi va tarkibidagi parchalangan yog‘lar to‘liq taomga singadi. Bu taomning kaloriyasini bir necha barobarga oshirib, vazn ortishiga hamda qonda «yomon» xolesterin darajasining ko‘tarilishiga olib keladi.

  • Sifat va ta’mning buzilishi: Qizdirilganda sous o‘zining yaxlit tuzilishini (emulsiya holatini) yo‘qotadi, yog‘ va boshqa komponentlarga ajralib ketadi. Natijada taomning asl mazasi pasayadi.

Foydali va xavfsiz muqobillar: Mavjud variantlar

Sog‘liqqa zarar yetkazmaslik va taomning foydali xususiyatlarini saqlab qolish uchun biolog mayonezni quyidagi kamroq zararli mahsulotlar bilan almashtirishni tavsiya etadi:

  • Smetana yoki tabiiy grek yogurti;

  • Pomidor asosidagi souslar (tomat pastasi yoki uy sharoitida tayyorlangan pasta).

«Agar taomga aynan mayonez sousi zarur bo‘lsa, konservantlarsiz, faqat tuxum, yog‘ va limon sharbatidan iborat uy mayonezidan foydalangan ma’qul. Eng muhimi — sous issiqlik bilan ishlov berilmaydigan bosqichda, ya’ni taom tayyor bo‘lganidan so‘ng qo‘shilishi kerak», — deya xulosa qildi Lyalina.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

LyalinaTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inson jozibasini oshiradigan 17 odat: ta’siri darhol seziladiInson jozibasini oshiradigan 17 odat: ta’siri darhol seziladiBugun, 00:19Hayotni o‘zgartiradigan 3 qoida: hammasi fokusdan boshlanadi...Hayotni o‘zgartiradigan 3 qoida: hammasi fokusdan boshlanadi...Kecha, 23:25«Menda pul yo‘q» degan fikrni buzish: 5 daqiqalik usul«Menda pul yo‘q» degan fikrni buzish: 5 daqiqalik usulKecha, 23:23Do‘st va qo‘shnilar oldida ochmaslik kerak bo‘lgan 7 mavzu...Do‘st va qo‘shnilar oldida ochmaslik kerak bo‘lgan 7 mavzu...Kecha, 23:12Bir marta yashaymiz: hayotni chinakam o‘zgartiruvchi qarorlar...Bir marta yashaymiz: hayotni chinakam o‘zgartiruvchi qarorlar...Kecha, 22:04Baxtli hayotning 20 qoidasi: qaysi biri sizda yetishmaydi?Baxtli hayotning 20 qoidasi: qaysi biri sizda yetishmaydi?Kecha, 22:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?