Baxtli bo‘lish siri nimada? Hayotingizni o‘zgartiradigan 12 ta muhim odat

·39·Foydali
Baxtli bo‘lish siri nimada? Hayotingizni o‘zgartiradigan 12 ta muhim odat
Qisqacha

Insonning baxti yoki baxtsizligi tashqi sharoitlardan ko'ra, har kuni qabul qiladigan kichik qarorlari va odatlariga bog'liq. Baxt keltiruvchi odatlar qatoriga toza havoga chiqish, faol harakatlanish, daromaddan kamroq xarajat qilish, bunyodkorlik, hamkorlik va minnatdorlik kiradi. Muammolardan qochish, o'zini boshqalar bilan solishtirish, tinimsiz shikoyat qilish va kam harakatlanish esa baxtsizlikka yetaklovchi omillar sifatida ko'rsatilgan.

Insonning baxti yoki baxtsizligi tashqi sharoitlarga emas, balki har kuni qabul qiladigan kichik qarorlari va odatlariga bog‘liq. Psixologlar baxtsizlik va baxtli hayot o‘rtasidagi farqni aniq mezonlar asosida tahlil qilib, kundalik hayot tarzimiz qanday natijalarga olib kelishini ko‘rsatib berishdi.

O‘z hayotini o‘zgartirmoqchi bo‘lgan har bir inson uchun 12 ta muhim qarama-qarshilik formulasi:

Baxtsizlikka yetaklovchi va baxt keltiruvchi 12 ta omil

Kundalik tanlovlarimizni solishtirish orqali qaysi yo‘nalishda ketayotganimizni aniqlab olish mumkin:

Baxtsizlik odatlari

Baxt keltiruvchi qarorlar

Kun bo‘yi uyda qamalib o‘tirish

Har kuni toza havoga, ko‘chaga chiqish

Imkon qadar kamroq harakatlanish

Sayr, yoga va faol harakatlar bilan shug‘ullanish

Topadiganidan ko‘proq pul sarflash

Daromaddan kamroq xarajat qilib, moliyaviy barqarorlikni saqlash

Hayotni haddan tashqari jiddiy qabul qilish

Hayotga yengil va o‘yindek qarashni o‘rganish

Shunchaki iste’molchi bo‘lib yashash

Yaratuvchanlik va bunyodkorlik odatini shakllantirish

O‘zini doim boshqalar bilan solishtirish

Atrofdagilar bilan raqobat emas, hamkorlik qilish

Muvaffaqiyatli insonlarni yomonlash va ko‘rolmaslik

Muvaffaqiyatga erishganlardan tajriba o‘rganish

Muammolar va qiyinchiliklardan qochish

Muammo borligini tan olib, unga yuzma-yuz kelish

Birinchi bo‘lib salomlashmaslik va begonalashish

Ochiq ko‘ngillik bilan birinchi bo‘lib salomlashish

Tinimsiz nolish va shikoyat qilish

Ko‘proq maqtovlar, minnatdorlik va iliq so‘zlar aytish

Ishonchsiz va beqaror bo‘lish

Ishonchli, suyansa bo‘ladigan shaxsga aylanish

Nega hammasi yomonligiga bahona izlash

Qiyin vaziyatda ham aniq yechimlar izlash

Qaysi zinadan ko‘tarilyapsiz?

Har bir inson o‘z kunini qaysi odatlar bilan to‘ldirishni o‘zi tanlaydi. Shikoyat qilish, kam harakatlanish va salbiy fikrlash ruhiy holatni pastga tortsa, bunyodkorlik, minnatdorlik va faollik insonni xotirjam va muvaffaqiyatli qiladi.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz nimani eslatadi? 4 guruh uchun "muhim" maslahat...Tug‘ilgan kuningiz nimani eslatadi? 4 guruh uchun "muhim" maslahat...Bugun, 15:11Hayotingizni o‘zgartiradigan 5 ta omil: Nimalarga energiya sarflamaslik kerak?Hayotingizni o‘zgartiradigan 5 ta omil: Nimalarga energiya sarflamaslik kerak?Bugun, 13:49Olimlar itlar inson hissiyotlarini qanday anglashini aniqladiOlimlar itlar inson hissiyotlarini qanday anglashini aniqladiBugun, 13:38Qaror qabul qilishda qiynalyapsizmi? 4 savol fikringizni tiniqlashtiradiQaror qabul qilishda qiynalyapsizmi? 4 savol fikringizni tiniqlashtiradiBugun, 10:36Arazni ichda saqlamang: alamni yengishning 3 muhim yo‘li...Arazni ichda saqlamang: alamni yengishning 3 muhim yo‘li...Bugun, 00:05Ichki kuchni saqlaydigan 10 odat: hammaga yoqish shart emas...Ichki kuchni saqlaydigan 10 odat: hammaga yoqish shart emas...Bugun, 00:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?