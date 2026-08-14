Baxtli bo‘lish siri nimada? Hayotingizni o‘zgartiradigan 12 ta muhim odat
Insonning baxti yoki baxtsizligi tashqi sharoitlardan ko'ra, har kuni qabul qiladigan kichik qarorlari va odatlariga bog'liq. Baxt keltiruvchi odatlar qatoriga toza havoga chiqish, faol harakatlanish, daromaddan kamroq xarajat qilish, bunyodkorlik, hamkorlik va minnatdorlik kiradi. Muammolardan qochish, o'zini boshqalar bilan solishtirish, tinimsiz shikoyat qilish va kam harakatlanish esa baxtsizlikka yetaklovchi omillar sifatida ko'rsatilgan.
Insonning baxti yoki baxtsizligi tashqi sharoitlarga emas, balki har kuni qabul qiladigan kichik qarorlari va odatlariga bog‘liq. Psixologlar baxtsizlik va baxtli hayot o‘rtasidagi farqni aniq mezonlar asosida tahlil qilib, kundalik hayot tarzimiz qanday natijalarga olib kelishini ko‘rsatib berishdi.
O‘z hayotini o‘zgartirmoqchi bo‘lgan har bir inson uchun 12 ta muhim qarama-qarshilik formulasi:
Baxtsizlikka yetaklovchi va baxt keltiruvchi 12 ta omil
Kundalik tanlovlarimizni solishtirish orqali qaysi yo‘nalishda ketayotganimizni aniqlab olish mumkin:
Baxtsizlik odatlari
Baxt keltiruvchi qarorlar
Kun bo‘yi uyda qamalib o‘tirish
Har kuni toza havoga, ko‘chaga chiqish
Imkon qadar kamroq harakatlanish
Sayr, yoga va faol harakatlar bilan shug‘ullanish
Topadiganidan ko‘proq pul sarflash
Daromaddan kamroq xarajat qilib, moliyaviy barqarorlikni saqlash
Hayotni haddan tashqari jiddiy qabul qilish
Hayotga yengil va o‘yindek qarashni o‘rganish
Shunchaki iste’molchi bo‘lib yashash
Yaratuvchanlik va bunyodkorlik odatini shakllantirish
O‘zini doim boshqalar bilan solishtirish
Atrofdagilar bilan raqobat emas, hamkorlik qilish
Muvaffaqiyatli insonlarni yomonlash va ko‘rolmaslik
Muvaffaqiyatga erishganlardan tajriba o‘rganish
Muammolar va qiyinchiliklardan qochish
Muammo borligini tan olib, unga yuzma-yuz kelish
Birinchi bo‘lib salomlashmaslik va begonalashish
Ochiq ko‘ngillik bilan birinchi bo‘lib salomlashish
Tinimsiz nolish va shikoyat qilish
Ko‘proq maqtovlar, minnatdorlik va iliq so‘zlar aytish
Ishonchsiz va beqaror bo‘lish
Ishonchli, suyansa bo‘ladigan shaxsga aylanish
Nega hammasi yomonligiga bahona izlash
Qiyin vaziyatda ham aniq yechimlar izlash
Qaysi zinadan ko‘tarilyapsiz?
Har bir inson o‘z kunini qaysi odatlar bilan to‘ldirishni o‘zi tanlaydi. Shikoyat qilish, kam harakatlanish va salbiy fikrlash ruhiy holatni pastga tortsa, bunyodkorlik, minnatdorlik va faollik insonni xotirjam va muvaffaqiyatli qiladi.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…