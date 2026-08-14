Hayotingizni o‘zgartiradigan 5 ta omil: Nimalarga energiya sarflamaslik kerak?

·40·Foydali
Hayotingizni o‘zgartiradigan 5 ta omil: Nimalarga energiya sarflamaslik kerak?
Qisqacha

Insonlar ruhiy charchoq va doimiy stressga ko‘pincha o‘zgartira olmaydigan narsalarni nazorat qilishga urinishi sabab duch keladi. Hayotda faqat shaxsiy fikrlar, xatti-harakatlar, aytilayotgan so‘zlar, reaksiya va munosabat hamda keyingi qadamni nazorat qilish mumkin. O‘tmish, tashqi sharoitlar, yakuniy natija, ob-havo va tabiat, vaqt, atrof-muhit hamda boshqalarning fikri insonning to‘liq nazoratida emas.

Zamonaviy dunyoda insonlarning ruhiy charchoqqa tushishi va doimiy stressda yashashining bosh sababi bitta: biz o‘zimiz o‘zgartira olmaydigan narsalarni nazorat qilishga behuda kuch sarflaymiz.

Psixologlar va ongli hayot tarzi ekspertlari tomonidan ishlab chiqilgan oddiy, ammo o‘ta samarali nazorat formulasi hayotga boshqacha nazar bilan qarashga va ichki kuchni to‘g‘ri yo‘naltirishga yordam beradi.

Faqat sizga bog‘liq bo‘lgan 5 ta narsa

Sizning butun hayotingiz, muvaffaqiyatingiz va xotirjamligingiz aslida faqatgina shaxsiy nazoratingizda bo‘lgan quyidagi 5 ta jihatga tayanadi:

  • Shaxsiy fikrlar: Boshingizda qanday o‘ylarni aylantirayotganingiz va nimaga diqqat qaratayotganingiz;

  • Xatti-harakatlar: Kun davomida aynan nima bilan mashg‘ul ekaningiz va o‘z tanlovingiz;

  • Aytilayotgan so‘zlar: Tildan chiqayotgan har bir ibora va uning atrofga ta’siri;

  • Reaksiya va munosabat: Har qanday tashqi voqelikka qanday munosabat bildirishingiz;

  • Keyingi qadam: Hozirgi nuqtada to‘xtab qolmasdan, oldinga qarab tashlanadigan aniq qaroringiz.

Energiya o‘g‘rilari: Sizga mutlaqo bog‘liq bo‘lmagan 7 ta omil

Ko‘pchilik odamlar quyidagi narsalar haqida qayg‘urib, o‘z hayotini murakkablashtiradi. Vaholanki, ularni o‘zgartirish bizning qo‘limizda emas:

  1. O‘tmish — bo‘lib o‘tgan voqealarni qaytarib bo‘lmaydi, undan faqat tajriba olish mumkin.

  2. Sharoit va tashqi vaziyatlar — dunyodagi siyosiy, iqtisodiy yoki kutilmagan hodisalar.

  3. Yakuniy natija — siz harakatni 100% to‘g‘ri qilishingiz mumkin, ammo natijaga ko‘plab tashqi omillar ta’sir ko‘rsatadi.

  4. Ob-havo va tabiat — yomg‘ir yoki quyoshni tanlash inson ixtiyorida emas.

  5. Vaqt — uni to‘xtatib yoki ortga surib bo‘lmaydi.

  6. Atrof-muhit — boshqa odamlarning kayfiyati va tashqi bosimlar.

  7. Boshqalarning fikri — siz haqingizda kim nima deb o‘ylashi va qanday baho berishi.

Xotirjamlik qoidasi

Agar siz o‘zingiz ta’sir qila olmaydigan omillarni qabul qilishni va bor e’tiboringizni faqat o‘zingizga bog‘liq bo‘lgan 5 ta jihatga qaratishni o‘rgansangiz, hayotingizdagi stress miqdori bir necha barobarga kamayadi.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar itlar inson hissiyotlarini qanday anglashini aniqladiOlimlar itlar inson hissiyotlarini qanday anglashini aniqladiBugun, 13:38Qaror qabul qilishda qiynalyapsizmi? 4 savol fikringizni tiniqlashtiradiQaror qabul qilishda qiynalyapsizmi? 4 savol fikringizni tiniqlashtiradiBugun, 10:36Arazni ichda saqlamang: alamni yengishning 3 muhim yo‘li...Arazni ichda saqlamang: alamni yengishning 3 muhim yo‘li...Bugun, 00:05Ichki kuchni saqlaydigan 10 odat: hammaga yoqish shart emas...Ichki kuchni saqlaydigan 10 odat: hammaga yoqish shart emas...Bugun, 00:05Oilada nega qiz yoki o‘g‘il tug‘iladi? Ruhiy talqin va genetika javobi...Oilada nega qiz yoki o‘g‘il tug‘iladi? Ruhiy talqin va genetika javobi...Kecha, 18:34O‘zingizni kechirish kerak bo‘lgan 15 holat: aybni qo‘yib yuborish vaqti...O‘zingizni kechirish kerak bo‘lgan 15 holat: aybni qo‘yib yuborish vaqti...Kecha, 11:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?