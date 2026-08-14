Hayotingizni o‘zgartiradigan 5 ta omil: Nimalarga energiya sarflamaslik kerak?
Insonlar ruhiy charchoq va doimiy stressga ko‘pincha o‘zgartira olmaydigan narsalarni nazorat qilishga urinishi sabab duch keladi. Hayotda faqat shaxsiy fikrlar, xatti-harakatlar, aytilayotgan so‘zlar, reaksiya va munosabat hamda keyingi qadamni nazorat qilish mumkin. O‘tmish, tashqi sharoitlar, yakuniy natija, ob-havo va tabiat, vaqt, atrof-muhit hamda boshqalarning fikri insonning to‘liq nazoratida emas.
Zamonaviy dunyoda insonlarning ruhiy charchoqqa tushishi va doimiy stressda yashashining bosh sababi bitta: biz o‘zimiz o‘zgartira olmaydigan narsalarni nazorat qilishga behuda kuch sarflaymiz.
Psixologlar va ongli hayot tarzi ekspertlari tomonidan ishlab chiqilgan oddiy, ammo o‘ta samarali nazorat formulasi hayotga boshqacha nazar bilan qarashga va ichki kuchni to‘g‘ri yo‘naltirishga yordam beradi.
Faqat sizga bog‘liq bo‘lgan 5 ta narsa
Sizning butun hayotingiz, muvaffaqiyatingiz va xotirjamligingiz aslida faqatgina shaxsiy nazoratingizda bo‘lgan quyidagi 5 ta jihatga tayanadi:
Shaxsiy fikrlar: Boshingizda qanday o‘ylarni aylantirayotganingiz va nimaga diqqat qaratayotganingiz;
Xatti-harakatlar: Kun davomida aynan nima bilan mashg‘ul ekaningiz va o‘z tanlovingiz;
Aytilayotgan so‘zlar: Tildan chiqayotgan har bir ibora va uning atrofga ta’siri;
Reaksiya va munosabat: Har qanday tashqi voqelikka qanday munosabat bildirishingiz;
Keyingi qadam: Hozirgi nuqtada to‘xtab qolmasdan, oldinga qarab tashlanadigan aniq qaroringiz.
Energiya o‘g‘rilari: Sizga mutlaqo bog‘liq bo‘lmagan 7 ta omil
Ko‘pchilik odamlar quyidagi narsalar haqida qayg‘urib, o‘z hayotini murakkablashtiradi. Vaholanki, ularni o‘zgartirish bizning qo‘limizda emas:
O‘tmish — bo‘lib o‘tgan voqealarni qaytarib bo‘lmaydi, undan faqat tajriba olish mumkin.
Sharoit va tashqi vaziyatlar — dunyodagi siyosiy, iqtisodiy yoki kutilmagan hodisalar.
Yakuniy natija — siz harakatni 100% to‘g‘ri qilishingiz mumkin, ammo natijaga ko‘plab tashqi omillar ta’sir ko‘rsatadi.
Ob-havo va tabiat — yomg‘ir yoki quyoshni tanlash inson ixtiyorida emas.
Vaqt — uni to‘xtatib yoki ortga surib bo‘lmaydi.
Atrof-muhit — boshqa odamlarning kayfiyati va tashqi bosimlar.
Boshqalarning fikri — siz haqingizda kim nima deb o‘ylashi va qanday baho berishi.
Xotirjamlik qoidasi
Agar siz o‘zingiz ta’sir qila olmaydigan omillarni qabul qilishni va bor e’tiboringizni faqat o‘zingizga bog‘liq bo‘lgan 5 ta jihatga qaratishni o‘rgansangiz, hayotingizdagi stress miqdori bir necha barobarga kamayadi.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…