68 yoshida bakalavr diplomini olgan Farida aya ko‘pchilikka o‘rnak bo‘ldi

·46·Jamiyat
68 yoshida bakalavr diplomini olgan Farida aya ko‘pchilikka o‘rnak bo‘ldi

Andijon viloyatining Jalaquduq tumanida yashovchi Farida Hoshimova 68 yoshida oliy ma’lumotli mutaxassis diplomini qo‘lga kiritdi. Ko‘p yillar davomida bog‘cha va maktablarda ishlagan ayol ta’lim olish uchun hech qachon kech emasligini amalda isbotladi.

Farida ayaning oliy ta’limga kirish qaroriga 2021 yilda yuz bergan voqea turtki bo‘lgan. O‘sha paytda u ishlayotgan xususiy bog‘cha rahbariyati oliy ma’lumotli mutaxassis ishga olingani sababli ayolga dam olishni taklif qilgan. Shundan so‘ng u o‘z bilimini oshirishga qaror qilib, 63 yoshida hujjat topshirgan va 142 ball bilan Andijon davlat pedagogika institutiga talabalikka qabul qilingan.

Besh yil davomida astoydil tahsil olgan Farida aya a’lo baholarga o‘qish bilan birga, turli tanlovlarda ham g‘oliblikni qo‘lga kiritgan. Oila a’zolarining ko‘magida u 2026 yilda o‘qishni muvaffaqiyatli tamomlab, bakalavr diplomiga ega bo‘ldi.

Ayni paytda Farida aya Jalaquduq tumanidagi 12-maktabda musiqa fanidan dars bermoqda. Bir nechta she’riy kitoblar muallifi bo‘lgan ayol bolalar uchun yangi qo‘shiqlar va she’rlar yaratishni ham davom ettirmoqda.

Farida HoshimovaAndijon davlat pedagogika institutiJalaquduq tumanimuzika fanidan dars beruvchi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

63 yoshida talabalik orzusini ro‘yobga chiqargan ayol hammani hayratga soldi63 yoshida talabalik orzusini ro‘yobga chiqargan ayol hammani hayratga soldi25 iyul 19:45Samarqandda Marko Rubio bilan bog‘liq shov-shuvli video bo‘yicha haqiqat ochiqlandi (video)Samarqandda Marko Rubio bilan bog‘liq shov-shuvli video bo‘yicha haqiqat ochiqlandi (video)Bugun 17:01Toshkentda bir dona shar tufayli to‘rtta tumanda chiroqlar o‘chib qoldiToshkentda bir dona shar tufayli to‘rtta tumanda chiroqlar o‘chib qoldiBugun 14:4617 yoshli kuryerni haqorat qilgan restoran xodimi 5 sutkaga qamaldi17 yoshli kuryerni haqorat qilgan restoran xodimi 5 sutkaga qamaldiBugun 10:54Qibrayda 7 kg marixuana va qurol saqlab kelgan shaxs qo‘lga olindi (video)Qibrayda 7 kg marixuana va qurol saqlab kelgan shaxs qo‘lga olindi (video)Bugun 08:37Endi O‘zbekistonda Perfectum bo‘lmaydi: Beeline uni 207 million dollarga sotib olmoqdaEndi O‘zbekistonda Perfectum bo‘lmaydi: Beeline uni 207 million dollarga sotib olmoqdaKecha 22:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi