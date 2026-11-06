Soat ichiga o‘rnatilgan yashirin kamera: Qaynonasining qilmishini fosh etgan kelin (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kelin qaynonasi sovg‘a qilgan stol soati ichiga yashirin kamera o‘rnatilganini aniqlab, er-xotinning shaxsiy hayoti muntazam kuzatib borilganini fosh qildi.
- Qaynona xonadagi maxfiy suhbatlarni eshitib, ularni keliniga qarshi ishlatib kelgan.
- Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda keskin e’tirozlarga sabab bo‘lib, yuristlar tomonidan shaxsiy hayot daxlsizligini buzish sifatida baholandi.
Ijtimoiy tarmoqlarda navbatdagi oilaviy mojaro keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo‘ldi. Tarqalgan videomurojaatda yosh kelin qaynonasi unga sovg‘a qilgan stol soati ichiga yashirin kuzatuv kamerasi o‘rnatilganini tasodifan payqab qolganini va er-xotinning shaxsiy hayoti muntazam kuzatib borilganini ma’lum qildi.
Ushbu video tarmoq foydalanuvchilari, ayniqsa xotin-qizlar orasida keskin e’tirozlar va bahslarni keltirib chiqardi.
Shubha qanday boshlandi? Sirning oshkor bo‘lishi
Jabrlanuvchi kelinning so‘zlariga ko‘ra, uzoq vaqt davomida u xonadagi buyumni oddiy sovg‘a deb bilgan, biroq qaynonasining g‘alati gaplari shubha uyg‘otgan:
Ichki suhbatlarning oshkor bo‘lishi: «Biz xonada erim bilan o‘zaro gaplashgan eng yashirin gaplarimizni qaynonam keyinchalik jahl ustida urishib yuzimga aytardi. “Mana bunaqa narsalarni so‘ramayapsizmi mabodo?”, “Yoki mana bunday demayapsizmi?” deb xonamizdagi gaplarni aynan takrorlardi», — deydi kelin;
Kameraning topilishi: Shundan so‘ng sinchiklab tekshirilganda, qaynona sovg‘a qilgan elektron soat ichiga yashirin kamera o‘rnatilgani va u orqali yotoqxonadagi barcha harakatlar uzluksiz kuzatib kelingani fosh bo‘lgan.
«Er-xotin o‘z xonasida xotirjam yashay olmaydimi?»: Kelinning haqli e’tirozi
Ko‘z yoshlari va hayajon bilan murojaat yo‘llagan kelin insonning shaxsiy hayotiga bunday qo‘pol aralashuvga o‘z munosabatini bildirdi:
Shaxsiy chegaralarning buzilishi: «Qanaqasiga er-xotinning xonasiga kamera qo‘yib kuzatish mumkin? Biz kelinlar o‘z xonamizda erimiz bilan erkin yasholmaymizmi? Agar xonadagi hamma sirlarni poylab o‘tirmoqchi bo‘lsalar, o‘g‘illarini nega uylantirishgan? Hozir uyalganimdan nima qilishni ham bilmayapman», — deya qalb so‘zlarini oshkor qildi u.
Jamoatchilik va qonunchilik nima deydi?
Mazkur voqelik ijtimoiy tarmoqlarda katta rezonans keltirib chiqardi. Ekspertlar va yuristlar bu holatga huquqiy nuqtayi nazardan baho berib, quyidagi jihatlarni eslatmoqda:
Inson huquqlari va qonun: O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko‘ra, fuqarolarning shaxsiy yoki oilaviy sirini tashkil etuvchi shaxsiy hayoti to‘g‘risidagi ma’lumotlarni ularning roziligisiz qonunga xilof ravishda yig‘ish yoki tarqatish bazaviy hisoblash miqdorining katta miqdoridagi jarimasiga yoki jinoiy javobgarlikka sabab bo‘ladi;
Ma’naviy-axloqiy tomon: Oiladagi bunday nazorat va ishonchsizlik yosh oilalarning darz ketishiga, ruhiy bosimlarga va oxir-oqibat ajralishlarga olib kelishi mumkinligi ta’kidlanmoqda.
Izohlar 0
…