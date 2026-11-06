Soat ichiga o‘rnatilgan yashirin kamera: Qaynonasining qilmishini fosh etgan kelin (video)

·3·Jamiyat
Soat ichiga o‘rnatilgan yashirin kamera: Qaynonasining qilmishini fosh etgan kelin (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kelin qaynonasi sovg‘a qilgan stol soati ichiga yashirin kamera o‘rnatilganini aniqlab, er-xotinning shaxsiy hayoti muntazam kuzatib borilganini fosh qildi.
  • Qaynona xonadagi maxfiy suhbatlarni eshitib, ularni keliniga qarshi ishlatib kelgan.
  • Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda keskin e’tirozlarga sabab bo‘lib, yuristlar tomonidan shaxsiy hayot daxlsizligini buzish sifatida baholandi.

Ijtimoiy tarmoqlarda navbatdagi oilaviy mojaro keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo‘ldi. Tarqalgan videomurojaatda yosh kelin qaynonasi unga sovg‘a qilgan stol soati ichiga yashirin kuzatuv kamerasi o‘rnatilganini tasodifan payqab qolganini va er-xotinning shaxsiy hayoti muntazam kuzatib borilganini ma’lum qildi.

Ushbu video tarmoq foydalanuvchilari, ayniqsa xotin-qizlar orasida keskin e’tirozlar va bahslarni keltirib chiqardi.

Shubha qanday boshlandi? Sirning oshkor bo‘lishi

Jabrlanuvchi kelinning so‘zlariga ko‘ra, uzoq vaqt davomida u xonadagi buyumni oddiy sovg‘a deb bilgan, biroq qaynonasining g‘alati gaplari shubha uyg‘otgan:

  • Ichki suhbatlarning oshkor bo‘lishi: «Biz xonada erim bilan o‘zaro gaplashgan eng yashirin gaplarimizni qaynonam keyinchalik jahl ustida urishib yuzimga aytardi. “Mana bunaqa narsalarni so‘ramayapsizmi mabodo?”, “Yoki mana bunday demayapsizmi?” deb xonamizdagi gaplarni aynan takrorlardi», — deydi kelin;

  • Kameraning topilishi: Shundan so‘ng sinchiklab tekshirilganda, qaynona sovg‘a qilgan elektron soat ichiga yashirin kamera o‘rnatilgani va u orqali yotoqxonadagi barcha harakatlar uzluksiz kuzatib kelingani fosh bo‘lgan.

«Er-xotin o‘z xonasida xotirjam yashay olmaydimi?»: Kelinning haqli e’tirozi

Ko‘z yoshlari va hayajon bilan murojaat yo‘llagan kelin insonning shaxsiy hayotiga bunday qo‘pol aralashuvga o‘z munosabatini bildirdi:

  • Shaxsiy chegaralarning buzilishi: «Qanaqasiga er-xotinning xonasiga kamera qo‘yib kuzatish mumkin? Biz kelinlar o‘z xonamizda erimiz bilan erkin yasholmaymizmi? Agar xonadagi hamma sirlarni poylab o‘tirmoqchi bo‘lsalar, o‘g‘illarini nega uylantirishgan? Hozir uyalganimdan nima qilishni ham bilmayapman», — deya qalb so‘zlarini oshkor qildi u.

Jamoatchilik va qonunchilik nima deydi?

Mazkur voqelik ijtimoiy tarmoqlarda katta rezonans keltirib chiqardi. Ekspertlar va yuristlar bu holatga huquqiy nuqtayi nazardan baho berib, quyidagi jihatlarni eslatmoqda:

  • Inson huquqlari va qonun: O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko‘ra, fuqarolarning shaxsiy yoki oilaviy sirini tashkil etuvchi shaxsiy hayoti to‘g‘risidagi ma’lumotlarni ularning roziligisiz qonunga xilof ravishda yig‘ish yoki tarqatish bazaviy hisoblash miqdorining katta miqdoridagi jarimasiga yoki jinoiy javobgarlikka sabab bo‘ladi;

  • Ma’naviy-axloqiy tomon: Oiladagi bunday nazorat va ishonchsizlik yosh oilalarning darz ketishiga, ruhiy bosimlarga va oxir-oqibat ajralishlarga olib kelishi mumkinligi ta’kidlanmoqda.

oilaviy mojaroyashirin kamerashaxsiy hayot daxlsizligiijtimoiy tarmoqlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldiTayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldi24 oktabr 00:07Namangandagi voqea ortidan qizchaning onasi bloggerlarga murojaat qildi (video)Namangandagi voqea ortidan qizchaning onasi bloggerlarga murojaat qildi (video)28 sentabr 10:52Kelinini uydan haydagan qaynona yillar o‘tib uning eshigi oldida tiz cho‘kdiKelinini uydan haydagan qaynona yillar o‘tib uning eshigi oldida tiz cho‘kdi4 noyabr 18:21Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldiAbbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi12 iyul 11:16Kutilmagan final: “Yandex Go” Market O‘zbekistondagi faoliyatini nega to‘xtatyapti?Kutilmagan final: “Yandex Go” Market O‘zbekistondagi faoliyatini nega to‘xtatyapti?Bugun 16:39Shofirkonda hamkorlikdagi tezkor reyd: Yer ostidan 2,8 kg “marixuana” topildi (video)Shofirkonda hamkorlikdagi tezkor reyd: Yer ostidan 2,8 kg “marixuana” topildi (video)Bugun 13:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?