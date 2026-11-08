Mubinlolo uni o‘ldirishga da’vat qilgan bloger haqida o‘zining fikrini ochiqchasiga aytdi (video)

·47·Jamiyat
Mubinlolo uni o‘ldirishga da’vat qilgan bloger haqida o‘zining fikrini ochiqchasiga aytdi (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda 600 mingdan ortiq kuzatuvchiga ega bo‘lgan va Umr.Sham taxallusi bilan tanilgan bloger boshqa shaxslarga nisbatan o‘ldirish bilan tahdid qilgani hamda ochiq chaqiriqlar e’lon qilgani ortidan huquq-tartibot organlari tomonidan qo‘lga olingan edi. Ushbu holat internetda keng muhokamalarga sabab bo‘lgandi. Avvalroq Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi ham yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan rasmiy munosabat bildirgan.

Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Mubinlolo nomi bilan tanilgan bloger Mubina Abbosxonovaning yangi «Red Flag» nomli qo‘shig‘i hamda erkaklar haqidagi fikrlari aks etgan videosi keng tarqaldi. Mazkur lavhalar foydalanuvchilar o‘rtasida turli bahs va munozaralarni keltirib chiqardi.

Mubina Abbosxonova videoga bildirilayotgan munosabatlar fonida Umr.Shamga nisbatan hech qanday adovati yo‘qligini ta’kidladi. U blogerning qo‘lga olinishi yoki qamalishini istamasligini bildirib, izohida quyidagilarni yozdi:

«Bu bolaga nisbatan hech qanday adovatim yo‘q va qamalib ketishini xohlamayman. Odamiz-ku, hamma ham xato qiladi».

Shuningdek, Mubinlolo o‘z fikrini izohlab, qonunlarni yaxshi tushunmasligini, biroq Umr.Shamning ham ota-onasi borligini aytdi. Uning ta’kidlashicha, blogerga nisbatan shaxsiy adovati yo‘q va uning qamalishini istamaydi.

Ushbu fikrlar ham ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Umr.ShamMubina AbbosxonovaMubinloloToshkent IIBB
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Etika chegarasi qayerda? Tarmoq faollari shov-shuvli klipga huquqiy baho berishni so‘ramoqdaEtika chegarasi qayerda? Tarmoq faollari shov-shuvli klipga huquqiy baho berishni so‘ramoqda29 oktabr 19:05O‘ldirishga da’vat fikr erkinligimi? 600 ming obunachiga ega taniqli bloger qo‘lga olindiO‘ldirishga da’vat fikr erkinligimi? 600 ming obunachiga ega taniqli bloger qo‘lga olindiKecha 09:11Surayyo Qosimova: “19 yildan beri ijarada yashayman” (video)Surayyo Qosimova: “19 yildan beri ijarada yashayman” (video)9 sentabr 23:57Bloger Kokosh shifokorni “shantaj” qilganmi? Bloger sud qaroridan norozi ekanligini aytmoqdaBloger Kokosh shifokorni “shantaj” qilganmi? Bloger sud qaroridan norozi ekanligini aytmoqda14 avgust 17:46Metroda xayp qilgan bloger kechirim so‘rashga majbur bo‘ldiMetroda xayp qilgan bloger kechirim so‘rashga majbur bo‘ldi10 iyun 11:17Mashhur bloger Gonzo nima uchun qamaldi?Mashhur bloger Gonzo nima uchun qamaldi?22 iyun 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi