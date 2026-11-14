Bloger Kokosh, Barchin G‘ofurova va Nihola Rajabova qamoq jazosiga hukm qilindi (video)
Toshkentda bloger Kokosh nomi bilan tanilgan Komila Abduqodirova, Barchin G‘ofurova hamda Nihola Rajabovaga nisbatan chiqarilgan sud hukmi e’lon qilindi. Jinoyat ishlari bo‘yicha Toshkent shahar sudi sudlov hay’atining apellyatsiya instansiyasi qaroriga ko‘ra, uchala ayol ham bir nechta modda bo‘yicha aybdor deb topildi.
Mazkur mojaro 2025 yil aprel oyida boshlangan. O‘sha vaqtda bloger Kokosh oshqozonini kichraytirish bo‘yicha operatsiya o‘tkazganidan keyin uning ahvoli yomonlashgani ortidan klinika va jarroh bilan bog‘liq kelishmovchilik yuzaga kelgan.
Tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, mojaro davomida operatsiyani amalga oshirgan jarrohdan 35 ming dollar talab qilingan.
Sud hukmiga muvofiq, Komila Abduqodirova, Barchin G‘ofurova va Nihola Rajabova Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi «a» bandi, 139-moddasi 2-qismi hamda 140-moddasi 3-qismi «a» bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan.
Natijada Komila Abduqodirovaga 3 yil 6 oy, Barchin G‘ofurovaga 4 yil, Nihola Rajabovaga esa 4 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…