Kutilmagan final: “Yandex Go” Market O‘zbekistondagi faoliyatini nega to‘xtatyapti?

·59·Jamiyat
Kutilmagan final: “Yandex Go” Market O‘zbekistondagi faoliyatini nega to‘xtatyapti?

O‘zbekiston elektron tijorat (e-commerce) bozorida kutilmagan o‘zgarish yuz bermoqda. Rossiyaning texnologik giganti sanalgan Yandeks kompaniyasi mamlakatimizdagi o‘z marketpleysi — «Yandex Go» Market faoliyatini rasman to‘xtatishini e’lon qildi.

Berilgan ma’lumotlarga ko‘ra, savdo platformasi 2026 yil 10 noyabrdan boshlab mijozlardan yangi buyurtmalarni qabul qilishni butunlay to‘xtatadi.

Bir yarim yillik loyiha: Market nega faoliyatini yakunlamoqda?

Mazkur marketpleys loyihasi mahalliy bozorga katta maqsadlar bilan kirib kelgan edi:

  • Qisqa faoliyat davri: «Yandex Go» Market O‘zbekiston bozorida rasman 2025 yilning aprel oyida ishga tushirilgan bo‘lib, oradan roppa-rosa bir yarim yil o‘tgach, uni yopish to‘g‘risida qaror qabul qilindi;

  • Bozordagi raqobat va optimallashtirish: Ekspertlar bu qarorni kompaniyaning mahalliy bozordagi elektron savdo resurslarini qayta ko‘rib chiqishi hamda tezkor yetkazib berish segmentiga urg‘u qaratish istagi bilan bog‘lamoqda.

Foydalanuvchilar uchun nima o‘zgaradi? «Lavka» va «Do‘konlar» ishlashda davom etadi

Marketpleysning yopilishi Yandeks mahsulotlari O‘zbekistondan butunlay chiqib ketayotganini anglatmaydi:

  • 15 daqiqalik ekspress-yetkazib berish: Kompaniya mamlakatda katta ommalashgan Yandex Lavka hamda «Do‘konlar» xizmatlarini boshqarish va rivojlantirishni to‘liq davom ettiradi;

  • Tovarlar assortimenti: Iste’molchilar avvalgidek oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika, elektronika va kundalik kerakli tovarlarni uydan chiqmasdan, 15 daqiqalik tezkor yetkazib berish orqali xarid qilish imkoniyatiga ega bo‘lib qoladi.

Yandex GoElektron tijoratYandex LavkaMarketpleys
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda "Yandex Go" ishlamay qoldi: foydalanuvchilar taksi chaqira olmayaptiToshkentda "Yandex Go" ishlamay qoldi: foydalanuvchilar taksi chaqira olmayapti11 oktabr 13:37Toshkentda Yandex Go kuryeri buyumlarni olib ketgani aytilmoqda (video)Toshkentda Yandex Go kuryeri buyumlarni olib ketgani aytilmoqda (video)19 sentabr 21:52Rossiya marketpleyslarida VPN cheklovlari sababli savdo hajmi pasaymoqdaRossiya marketpleyslarida VPN cheklovlari sababli savdo hajmi pasaymoqda15 may 18:27Wildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildiWildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildi13 avgust 15:51Wildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiWildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydi12 avgust 09:51Ozon xarid qilishda yordam beruvchi sunʼiy intellektni sinovdan oʻtkazmoqdaOzon xarid qilishda yordam beruvchi sunʼiy intellektni sinovdan oʻtkazmoqda4 avgust 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?