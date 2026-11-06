Kutilmagan final: “Yandex Go” Market O‘zbekistondagi faoliyatini nega to‘xtatyapti?
O‘zbekiston elektron tijorat (e-commerce) bozorida kutilmagan o‘zgarish yuz bermoqda. Rossiyaning texnologik giganti sanalgan Yandeks kompaniyasi mamlakatimizdagi o‘z marketpleysi — «Yandex Go» Market faoliyatini rasman to‘xtatishini e’lon qildi.
Berilgan ma’lumotlarga ko‘ra, savdo platformasi 2026 yil 10 noyabrdan boshlab mijozlardan yangi buyurtmalarni qabul qilishni butunlay to‘xtatadi.
Bir yarim yillik loyiha: Market nega faoliyatini yakunlamoqda?
Mazkur marketpleys loyihasi mahalliy bozorga katta maqsadlar bilan kirib kelgan edi:
Qisqa faoliyat davri: «Yandex Go» Market O‘zbekiston bozorida rasman 2025 yilning aprel oyida ishga tushirilgan bo‘lib, oradan roppa-rosa bir yarim yil o‘tgach, uni yopish to‘g‘risida qaror qabul qilindi;
Bozordagi raqobat va optimallashtirish: Ekspertlar bu qarorni kompaniyaning mahalliy bozordagi elektron savdo resurslarini qayta ko‘rib chiqishi hamda tezkor yetkazib berish segmentiga urg‘u qaratish istagi bilan bog‘lamoqda.
Foydalanuvchilar uchun nima o‘zgaradi? «Lavka» va «Do‘konlar» ishlashda davom etadi
Marketpleysning yopilishi Yandeks mahsulotlari O‘zbekistondan butunlay chiqib ketayotganini anglatmaydi:
15 daqiqalik ekspress-yetkazib berish: Kompaniya mamlakatda katta ommalashgan Yandex Lavka hamda «Do‘konlar» xizmatlarini boshqarish va rivojlantirishni to‘liq davom ettiradi;
Tovarlar assortimenti: Iste’molchilar avvalgidek oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika, elektronika va kundalik kerakli tovarlarni uydan chiqmasdan, 15 daqiqalik tezkor yetkazib berish orqali xarid qilish imkoniyatiga ega bo‘lib qoladi.
Izohlar 0
…