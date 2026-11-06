“Endi 40 yoshda uylansa kerak”: 9-sinf bolasining xatna to‘yi nega tarmoqni portlatdi?

·111·Jamiyat
“Endi 40 yoshda uylansa kerak”: 9-sinf bolasining xatna to‘yi nega tarmoqni portlatdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ijtimoiy tarmoqlarda 9-sinf o‘quvchisi uchun o‘tkazilgan xatna to‘yi foydalanuvchilar o‘rtasida qizg‘in bahs va turli hazil-mutoyibalarga sabab bo‘ldi.
  • Mutaxassislar bunday holatni tibbiy sabablar, oilaviy sharoit yoki shunchaki tantana qismini kechiktirish bilan izohlashmoqda, biroq ba'zi hollarda bu shunchaki ijtimoiy tarmoqlar uchun uyushtirilgan sahnalashtirilgan rolik bo‘lishi ham mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlarda 9-sinf o‘quvchisi uchun sunnat to‘yi o‘tkazilayotgani aks etgan xabarlar tarqalib, foydalanuvchilar orasida turli hazil-mutoyibalar va qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi. Xalqimizning ko‘p asrlik milliy urf-odatlariga ko‘ra, xatna marosimi odatda bolalikning ilk davrida — ko‘pincha 3, 5, 7 yoki uzog‘i bilan 9–11 yoshgacha bo‘lgan muddatda amalga oshiriladi.

O‘smirlik, ya’ni 14–15 yoshga qadam qo‘ygan 9-sinf bolasi uchun bunday tantananing o‘tkazilishi jamoatchilik uchun noodatiy holat sifatida qabul qilindi.

Nega marosim bu qadar kechikkan bo‘lishi mumkin?

Mutaxassislar va kuzatuvchilar bunday holatlarning bir nechta real sabablari bo‘lishi mumkinligini ta’kidlaydi:

  • Marosimning majburiy kechiktirilishi: Ayrim oilalarda boladagi surunkali xastaliklar, qon ivishi bilan bog‘liq tibbiy taqiqlar, oilaviy yoki moddiy sharoit sababli xatna amaliyoti balog‘at yoshiga yaqinlashguncha qoldirilgan bo‘lishi mumkin;

  • Faqat tantana qismi: Bolaning o‘zi go‘daklik davridayoq xatna qilingan bo‘lishi, biroq katta to‘y qilish, qarindosh-urug‘ va elga osh berish tadbiri turli sabablarga ko‘ra aynan u 9-sinfga yetganda tashkil etilayotgan bo‘lishi ham ehtimoldan xoli emas;

  • Tarmoqdagi trend yoki hazil (prank): Bu kabi shov-shuvli lavhalar ko‘pincha kontekstdan yulib olingan videolar, sinfdoshlarning o‘zaro hazillari yoki ijtimoiy tarmoqlarda diqqatni tortish uchun uyushtirilgan sahnalashtirilgan roliklar bo‘lib chiqadi.

Tibbiy va diniy jihat: Mutaxassislar nima deydi?

Mazkur amaliyotni o‘z vaqtida o‘tkazish bola salomatligi va ruhiyati uchun nihoyatda muhim hisoblanadi:

  • Tavsiya etilgan yosh chegarasi: Ham tibbiy, ham milliy-diniy ko‘rsatmalarga ko‘ra, xatna amaliyotini bola juda ulg‘ayib ketmasdan, balog‘at yoshiga yetguniga qadar amalga oshirish maqsadga muvofiqdir;

  • Ruhiy ta’sir va noqulaylik: O‘smir yoshidagi bolalarda bu kabi marosimlar jamoatchilik e’tiborida ortiqcha hijolatpazlik, qattiq ruhiy bosim va noqulayliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Shu sababli, milliy an’analarni bajarishda bolaning yosh xususiyatlari va ruhiy holatini inobatga olish eng muhim omil bo‘lib qolmoqda.

sunnat to‘yixatna marosimiijtimoiy tarmoqlarmilliy urf-odatlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqdaBoshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqda4 avgust 17:11Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?26 oktabr 23:18Kosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqdaKosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqda17 sentabr 15:42Toshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqdaToshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqda8 sentabr 10:41Toshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildiToshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildi10 sentabr 14:27132 ta qurilish kompaniyasi shartnomalarida xaridorlarni tuzoqqa tushiruvchi shartlar fosh bo‘ldi132 ta qurilish kompaniyasi shartnomalarida xaridorlarni tuzoqqa tushiruvchi shartlar fosh bo‘ldiBugun 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?