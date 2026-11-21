General-mayor Omonillaxon Hojiakbarov 15 yilga qamaldi: unga qanday ayblov qo‘yilgan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Elektron texnologiyalarini rivojlantirish markazi rahbari, general-mayor Omonillaxon Hojiakbarov harbiy sud tomonidan 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi.
- Sud uni Jinoyat kodeksining 162-moddasi 1-qismi hamda 301-moddasi 3-qismi «a» bandi bo‘yicha davlat sirlarini oshkor qilish va mansab vakolatlarini suiiste’mol qilishda aybdor deb topdi.
- Hozircha mazkur jinoyat ishi bo‘yicha barcha tafsilotlar jamoatchilikka ochiqlanmagan.
O‘zbekiston Respublikasi Elektron texnologiyalarini rivojlantirish markazi rahbari, general-mayor Omonillaxon Hojiakbarov 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Kun.uz manbasiga ko‘ra, harbiy sud uni davlat sirlarini oshkor qilish hamda mansab vakolatlarini suiiste’mol qilish bilan bog‘liq moddalar bo‘yicha aybdor deb topgan.
Hozircha ishning barcha tafsilotlari jamoatchilikka ma’lum qilinmagan. Biroq sud hukmida qayd etilgan Jinoyat kodeksi moddalariga qaraganda, ish davlat sirlarini muhofaza qilish va harbiy mansab vakolatlaridan foydalanish bilan bog‘liq holatlarni qamrab oladi.
Sud qaysi moddalar bo‘yicha hukm chiqargan?
Omonillaxon Hojiakbarovning ishi harbiy sudda ko‘rib chiqilgan. Sud uni Jinoyat kodeksining quyidagi normalari bo‘yicha aybdor deb topgan:
162-modda 1-qismi — davlat sirlarini oshkor qilish;
301-modda 3-qismi «a» bandi — hokimiyatni suiiste’mol qilish yoki hokimiyat vakolati doirasidan chetga chiqish bilan bog‘liq jinoyat.
Ushbu moddalar bo‘yicha qonunda nazarda tutilgan jazolar bir-biridan farq qiladi. Jumladan, Jinoyat kodeksining 162-moddasi 1-qismida uch yildan besh yilgacha ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan.
301-moddaning 3-qismi «a» bandi esa og‘irroq javobgarlikni nazarda tutadi. Unga muvofiq, o‘n yildan o‘n besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo‘llanilishi mumkin.
Sud Hojiakbarovga nisbatan 15 yillik qamoq jazosini tayinlagan. Biroq hukmda jazo tayinlash tartibi, jumladan, jazolarni qo‘shish yoki boshqa huquqiy holatlar qanday hisobga olingani haqida qo‘shimcha ma’lumot keltirilmagan.
Elektron texnologiyalarni rivojlantirish markazi qanday tashkilot?
Omonillaxon Hojiakbarov rahbarlik qilgan Elektron texnologiyalarni rivojlantirish markazi elektron va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, axborot tizimlari hamda davlat organlarining raqamli infratuzilmasi sohasida faoliyat yurituvchi davlat muassasasi hisoblanadi.
Markaz faoliyati elektron texnologiyalar va axborot tizimlarini rivojlantirish, davlat organlari va tashkilotlari o‘rtasida elektron hamkorlikni yo‘lga qo‘yish hamda axborot almashinuvi tizimlari bilan bog‘liq jarayonlarni qamrab oladi.
Shu bois tashkilot rahbariga nisbatan davlat sirlarini oshkor qilish va mansab vakolatlarini suiiste’mol qilish moddalari bo‘yicha hukm chiqarilgani alohida e’tibor tortmoqda.
Ishning boshqa tafsilotlari hozircha ochiqlanmagan
Cud jarayonining barcha tafsilotlari, davlat sirlari bilan bog‘liq holatning mazmuni va jinoyat ishidagi boshqa epizodlar haqida batafsil ma’lumot berilmagan.
Shuningdek, sud hukmi qonuniy kuchga kirgan-kirmagani va himoya tomoni uning ustidan shikoyat qilgan-qilmagani haqida ham xabarda aniq ma’lumot yo‘q.
Hozircha ma’lum bo‘lgan asosiy fakt — Elektron texnologiyalarni rivojlantirish markazi rahbari, general-mayor Omonillaxon Hojiakbarov harbiy sud hukmi bilan 15 yilga ozodlikdan mahrum etilganidir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…