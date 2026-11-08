Hisoblagich buzilsa: Gaz, suv va svet uskunalarini almashtirish xarajati kimning bo‘ynida?

·87·Jamiyat
Hisoblagich buzilsa: Gaz, suv va svet uskunalarini almashtirish xarajati kimning bo‘ynida?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Aholi xonadonlaridagi elektr, gaz va suv hisoblagichlarini ta'mirlash yoki yangisiga almashtirish xarajatlari to'liq tegishli ta'minotchi korxonalar hisobidan qoplanishi shart.
  • Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 20 avgustdagi 698-sonli qaroriga ko'ra, iste'molchilardan bu ishlar uchun pul talab qilish qat'iyan noqonuniy hisoblanadi.
  • Nosozlik aniqlanganda fuqarolar zudlik bilan ta'minotchi korxonaga yozma ravishda murojaat qilib, dalolatnoma rasmiylashtirishlari lozim.

Xonadoningizdagi elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik yoki issiq suv hisoblagichlari to‘satdan buzilib yoxud yaroqsiz holatga kelib qoldimi?

Ko‘pchilik fuqarolar bunday vaziyatda uskunani o‘z hisobidan ta’mirlash yoki yangisini sotib olishga shoshiladi. Vaholanki, amaldagi qonunchilikka ko‘ra, aholidan bu ishlar uchun pul talab qilish qat’iyan noqonuniy hisoblanadi.

Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 20 avgustdagi 698-sonli qaroriga muvofiq, maishiy hisoblagichlarni ta’mirlash, davriy metrologiya qiyoslovidan o‘tkazish yoki yangisiga almashtirish xarajatlari to‘liq tegishli ta’minotchi korxonalar (elektr tarmoqlari, gaz idorasi yoki suv ta’minoti) mablag‘lari hisobidan qoplanishi shart.

Hisoblagich ishdan chiqsa, nima qilish kerak? 4 ta muhim qadam

Nosozlik aniqlanganda jarima yoki asossiz to‘lovlarga duchor bo‘lmaslik uchun quyidagi tartibga amal qiling:

  1. Darhol rasmiy xabar bering: Hisoblagich ko‘rsatkichida, oynasida yoki plombasida nosozlik/shikastlanish sezilsa, shu kunning o‘zidayoq tegishli ta’minotchi korxonaga (gaz, elektr yoki «Suvta’minot») yozma ravishda murojaat qiling. Og‘zaki yoki telefon orqali aytilgan xabarlar keyinchalik rasmiy asos bo‘la olmaydi;

  2. Dalolatnoma rasmiylashtirish: Ta’minotchi korxona xodimi kelib, hisobga olish uskunasining yaroqsiz holga kelganini qayd etgan holda joyida rasmiy xabarnoma va dalolatnoma tuzishi lozim;

  3. Bepul yechish, tekshirish va o‘rnatish: Nosoz uskunani demontaj qilish (yechib olish), laboratoriya/metrologiya ko‘rigidan o‘tkazish, ta’mirlash yoki yangisiga almashtirib qayta o‘rnatish xizmatlari to‘liq ta’minotchi korxonalar budjeti va mas’uliyatida amalga oshiriladi;

  4. Noqonuniy to‘lovga qarshi kurash: Agar xodimlar sizdan hisoblagichni ta’mirlash, tekshirish yoki yangisini olib berish uchun pul talab qilsa, bunga aslo rozilik bermang.

Noqonuniy to‘lov talab qilinganda qayerga murojaat qilinadi?

Kommunal idoralar xodimlari asossiz to‘lov talab qilgan taqdirda fuqarolar tezkor aloqa vositalari orqali o‘z huquqlarini himoya qilishlari mumkin:

  • Raqobatni rivojlantirish va iste’molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi ishonch telefoni: 1159;

  • Yagona energetika va kommunal tarmoq ishonch raqamlari: 1104, 1154, 1255.

HisoblagichlarKommunal xizmatlarIste’molchilar huquqlariVazirlar Mahkamasi qarori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bog‘otda ota chet davlatga chiqib ketishi uchun 100 mln so‘m aliment pulini oldindan to‘ladiBog‘otda ota chet davlatga chiqib ketishi uchun 100 mln so‘m aliment pulini oldindan to‘ladi23 oktabr 21:57O‘zbekistonda ayrim sun’iy intellekt loyihalariga 6 oygacha bepul resurs ajratiladiO‘zbekistonda ayrim sun’iy intellekt loyihalariga 6 oygacha bepul resurs ajratiladi22 oktabr 15:41Toshkentdagi «aqlli» suv hisoblagichlari nega ma’lumotni avtomatik uzatmaydi?Toshkentdagi «aqlli» suv hisoblagichlari nega ma’lumotni avtomatik uzatmaydi?23 iyun 18:59«Gazchilar» ovi: Vodiyda firibgar mas’ullar birin-ketin qo‘lga tushdi...«Gazchilar» ovi: Vodiyda firibgar mas’ullar birin-ketin qo‘lga tushdi...10 iyul 11:30«Toshkent shahar suv ta’minoti» yangi hisoblagichlar bo‘yicha izoh berdi«Toshkent shahar suv ta’minoti» yangi hisoblagichlar bo‘yicha izoh berdi23 iyun 16:081 sentyabrdan talabga javob bermagan avtomobillarga gaz quyilmaydi1 sentyabrdan talabga javob bermagan avtomobillarga gaz quyilmaydi26 iyun 12:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi